5 قتلى بالجليل بصواريخ اطلقت من لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة لسكان بعلبك ومدن بمحيطها وقرى في جنوب لبنان اليوم الخميس، كما نشر جنودا في نقاط مراقبة على امتداد الحدود مع لبنان لرصد المسيّرات، فيما قتل 5 أشخاص بصواريخ من لبنان، وسط تصدي حزب الله للتوغل البري في بلدة الخيام جنوبي لبنان.
وأعلن جيش الاحتلال عن أوامر إخلاء جديدة لسكان بعلبك وعين بورضاي ودورس شرقي لبنان، كما أمر سكان 10 قرى جنوب لبنان بالإخلاء فورا والتوجه إلى شمال نهر الأولي، تمهيدا لقصف تلك المناطق.
يأتي ذلك في حين يتواصل القصف الإسرائيلي على البلدات اللبنانية، وأكدت وزارة الصحة اللبنانية مقتل مسعف وإصابة اثنين في غارة إسرائيلية على سيارة إسعاف في بلدة زفتا جنوبي البلاد.
كما أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية مقتل 4 لبنانيين بغارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة بوداي بقضاء بعلبك شرق البلاد.
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