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5 قتلى بالجليل بصواريخ اطلقت من لبنان

10/31/2024 2:43:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة لسكان بعلبك ومدن بمحيطها وقرى في جنوب لبنان اليوم الخميس، كما نشر جنودا في نقاط مراقبة على امتداد الحدود مع لبنان لرصد المسيّرات، فيما قتل 5 أشخاص بصواريخ من لبنان، وسط تصدي حزب الله للتوغل البري في بلدة الخيام جنوبي لبنان.
وأعلن جيش الاحتلال عن أوامر إخلاء جديدة لسكان بعلبك وعين بورضاي ودورس شرقي لبنان، كما أمر سكان 10 قرى جنوب لبنان بالإخلاء فورا والتوجه إلى شمال نهر الأولي، تمهيدا لقصف تلك المناطق.

يأتي ذلك في حين يتواصل القصف الإسرائيلي على البلدات اللبنانية، وأكدت وزارة الصحة اللبنانية مقتل مسعف وإصابة اثنين في غارة إسرائيلية على سيارة إسعاف في بلدة زفتا جنوبي البلاد.

كما أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية مقتل 4 لبنانيين بغارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة بوداي بقضاء بعلبك شرق البلاد.

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