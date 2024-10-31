7 شهداء في قصف الاحتلال مخيم النصيرات وبلدتي جباليا وبيت حانون

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، اليوم الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة.
ففي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، استشهد 3 غزيين وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة أبو شمالة شمال المخيم الجديد في النصيرات.
وفي مخيم جباليا شمال قطاع غزة، استشهد اثنان وأصيب آخرون بجروح، إثر قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب منطقة حليمة السعدية في جباليا النزلة.
كما استشهد اثنان آخران جراء استهداف طائرات الاحتلال المسيرة مجموعة من المواطنين في منطقة عزبة ببلدة بيت حانون شمال القطاع، فيما أصيب طفل برصاص طائرة مسيرة "كواد كابتر" قرب منطقة الدوار الغربي في بيت لاهيا.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,163 غزيا، وإصابة 101,510 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وسط تدهور الوضع الإنساني في القطاع المحاصر. وفا
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