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7 شهداء في قصف الاحتلال مخيم النصيرات وبلدتي جباليا وبيت حانون

10/31/2024 2:42:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، اليوم الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة.


ففي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، استشهد 3 غزيين وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة أبو شمالة شمال المخيم الجديد في النصيرات.


وفي مخيم جباليا شمال قطاع غزة، استشهد اثنان وأصيب آخرون بجروح، إثر قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب منطقة حليمة السعدية في جباليا النزلة.


كما استشهد اثنان آخران جراء استهداف طائرات الاحتلال المسيرة مجموعة من المواطنين في منطقة عزبة ببلدة بيت حانون شمال القطاع، فيما أصيب طفل برصاص طائرة مسيرة "كواد كابتر" قرب منطقة الدوار الغربي في بيت لاهيا.


وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,163 غزيا، وإصابة 101,510 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وسط تدهور الوضع الإنساني في القطاع المحاصر. وفا

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