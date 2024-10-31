41 شهيدا في 6 مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة خلال يوم

أعلنت مصادر طبية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,204، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 101,640، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال ارتكبت 6 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 41 شهيدا، و131 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.