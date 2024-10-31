محللون يشككون بالحديث عن قرب وقف القتال في لبنان ويعدونه تكرارا لسيناريو غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عواصم - شكك محللان سياسيان بصحة التسريبات التي تخرج من وسائل إعلام أميركية وعبرية بشأن قرب التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بين الاحتلال وحزب الله في لبنان.
وقال المحللان اللبنانيان إن تلك التسريبات لا تعدو كونها محاولة لإقناع جمهور الكيان المحتل بأن لبنان هو من يريد الحرب وليست حكومتهم، كما هي الحال منذ عام كامل في قطاع غزة.
وقد قال المحلل السياسي توفيق شومان إن حديث رئيس الوزراء نجيب ميقاتي عن قرب التوصل لاتفاق كان مفاجئا ومفرطا في التفاؤل، مؤكدا أن كل المعطيات تؤكد أن وقف إطلاق النار "ما يزال بعيدا".
وأكد شومان أنه تواصل مع العديد من المرجعيات السياسية في بيروت ووجد أن الجميع متوافق على أن الأفق ما يزال مسدودا وأنه "لا أحد يعرف الأسس التي بنى ميقاتي حديثه عليها".
وأضاف شومان "ربما تكشف زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين للمنطقة عن تطور جديد بشأن المقترح الأميركي الذي تتحدث عنه وسائل الإعلام الغربية والعبرية، لكن المعطيات المتاحة حاليا لا تشير إلي أي تقدم".
كما لفت المحلل اللبناني إلى أن المقترح الذي قدمه هوكشتاين خلال زيارته الأخيرة لبيروت "ظل سريا بينه وبين ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ولم يعرف عنه أي شي"، مؤكدا أنه "لا أحد يتحدث عن هذا المقترح".
وقال إن الأجواء في بيروت "غير مشجعة والجميع ينتظر وجود معطيات حقيقية تفتح نافذة للحل السياسي"، مؤكدا أن "هناك توافقا في لبنان بين المقاومة والأحزاب السياسية على الالتزام بالقرار 1701 دون أي تعديل مع تفعيل دور الجيش اللبناني في مناطق معينة بالجنوب بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة".
وقال شومان إن هناك توافقا داخل لبنان على أن وقف إطلاق النار هو الأساس في أي اتفاق "مع عدم القبول بأي تنسيق أمني بشأن الجنوب حتى مع الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا".
وخلص إلى أن كل هذه التسريبات التي تخرج من وسائل أعلام أميركية وعبرية "ليست سوى محاولة للتأكيد على أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار إلا إذا حدث تطور خارج الحسابات وخارج العقل".
واتفق الخبير في الشؤون الإسرائيلية محمود يزبك مع حديث شومان، مؤكدا أن الصحافة العبرية لم تتوقف عن الحديث منذ أول من أمس عن مقترح ما سيطرحه هوكشتاين، مشيرا إلى أن هناك "تسريبات على لسان مصدر تتحدث عن وثيقة تحمل أشياء لا يمكن لحزب الله أو الحكومة اللبنانية كدولة القبول بها لأنها تعني احتلال الجنوب رسميا بموافقة لبنان".
وقال يزبك إن إعلام الاحتلال الإسرائيلي "يروج رواية مفادها أن لبنان قد انهزم وقبل بحق دخول الاحتلال لعمقه جوا وبرا كلما شعر بتهديد أمني"، مضيفا "هذا كلام لا يمكن تصديقه إلا إذا حدثت مفاجئة من عيار ثقيل".
وختم بالقول إن كل ما يتم تسريبه للصحافة العبرية "يهدف لإقناع جمهورهم هناك بأن جيشهم انتصر وأن حكومتهم تفرض شروطها على لبنان بالاتفاق مع الولايات المتحدة، وهو أيضا محاولة لتحميل لبنان المسؤولية عن عدم التوصل لاتفاق كما هي الحال في قطاع غزة".
وكانت وسائل إعلام عالمية قالت أن الولايات المتحدة تعمل على التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحزب الله يبدأ بوقف القتال لمدة 60 يوما يتم خلال إتمام تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701.
إلى ذلك وفي خضم المعركة الدائرة بين حزب الله وجيش الاحتلال أعلن رئيس المجلس الإقليمي في بلدة المطلة بشمال كيان الاحتلال، ديفيد أزولاي، أمس مقتل 5 أشخاص في هجوم صاروخي من لبنان، ولاحقا أعلن جيش الاحتلال عن مقتل شخصين بصاروخ أطلقه حزب الله على ضواحي حيفا.
كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان سابق أنه رصد "قذيفتين تعبران من لبنان نحو منطقة مفتوحة". وفي تطور ميداني آخر، طلب جيش الاحتلال أمس من سكان 10 قرى في جنوب لبنان من بينها مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين في منطقة صور، إخلاءها، تمهيداً لاستهداف ما قاله إنه "مواقع تابعة لحزب الله" فيها. ويشمل طلب الإخلاء الذي نشره المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، سكان "الحوش، والبازورية، ومخيم الرشيدية، والبرغلية، وبستيات، والحميري، وأرزي، ومطرية الشومر، والخرايب وأنصار"، طالبا منهم الانتقال إلى شمال نهر الأولي.
اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أمس أن الإنذارات التي يوجهها جيش الإحتلال لإخلاء مدن من سكانها يُعد "جريمة حرب إضافية" له.
وقال ميقاتي في بيان أنه "أبلغ هذا الموقف إلى الهيئات الدبلوماسية الفاعلة طالبا تكثيف الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها".
واستهدفت سلسلة غارات لجيش الاحتلال أمس منطقة الحوش الواقعة جنوب شرق مدينة صور الساحلية.
وأسفر قصف الإحتلال على لبنان إجمالاً عن 2822 شهيدا و12 ألف جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح. ويوميا يرد حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخباراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، فيما يمارس الاحتلال تعتيما عن عدد القتلى الحقيقي أو حجم الاضرار.-(وكالات)
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