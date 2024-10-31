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محللون يشككون بالحديث عن قرب وقف القتال في لبنان ويعدونه تكرارا لسيناريو غزة

10/31/2024 2:42:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم - شكك محللان سياسيان بصحة التسريبات التي تخرج من وسائل إعلام أميركية وعبرية بشأن قرب التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بين الاحتلال وحزب الله في لبنان.
وقال المحللان اللبنانيان إن تلك التسريبات لا تعدو كونها محاولة لإقناع جمهور الكيان المحتل بأن لبنان هو من يريد الحرب وليست حكومتهم، كما هي الحال منذ عام كامل في قطاع غزة.
وقد قال المحلل السياسي توفيق شومان إن حديث رئيس الوزراء نجيب ميقاتي عن قرب التوصل لاتفاق كان مفاجئا ومفرطا في التفاؤل، مؤكدا أن كل المعطيات تؤكد أن وقف إطلاق النار "ما يزال بعيدا".
وأكد شومان أنه تواصل مع العديد من المرجعيات السياسية في بيروت ووجد أن الجميع متوافق على أن الأفق ما يزال مسدودا وأنه "لا أحد يعرف الأسس التي بنى ميقاتي حديثه عليها".
وأضاف شومان "ربما تكشف زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين للمنطقة عن تطور جديد بشأن المقترح الأميركي الذي تتحدث عنه وسائل الإعلام الغربية والعبرية، لكن المعطيات المتاحة حاليا لا تشير إلي أي تقدم".
كما لفت المحلل اللبناني إلى أن المقترح الذي قدمه هوكشتاين خلال زيارته الأخيرة لبيروت "ظل سريا بينه وبين ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ولم يعرف عنه أي شي"، مؤكدا أنه "لا أحد يتحدث عن هذا المقترح".
وقال إن الأجواء في بيروت "غير مشجعة والجميع ينتظر وجود معطيات حقيقية تفتح نافذة للحل السياسي"، مؤكدا أن "هناك توافقا في لبنان بين المقاومة والأحزاب السياسية على الالتزام بالقرار 1701 دون أي تعديل مع تفعيل دور الجيش اللبناني في مناطق معينة بالجنوب بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة".
وقال شومان إن هناك توافقا داخل لبنان على أن وقف إطلاق النار هو الأساس في أي اتفاق "مع عدم القبول بأي تنسيق أمني بشأن الجنوب حتى مع الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا".
وخلص إلى أن كل هذه التسريبات التي تخرج من وسائل أعلام أميركية وعبرية "ليست سوى محاولة للتأكيد على أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار إلا إذا حدث تطور خارج الحسابات وخارج العقل".
واتفق الخبير في الشؤون الإسرائيلية محمود يزبك مع حديث شومان، مؤكدا أن الصحافة العبرية لم تتوقف عن الحديث منذ أول من أمس عن مقترح ما سيطرحه هوكشتاين، مشيرا إلى أن هناك "تسريبات على لسان مصدر تتحدث عن وثيقة تحمل أشياء لا يمكن لحزب الله أو الحكومة اللبنانية كدولة القبول بها لأنها تعني احتلال الجنوب رسميا بموافقة لبنان".
وقال يزبك إن إعلام الاحتلال الإسرائيلي "يروج رواية مفادها أن لبنان قد انهزم وقبل بحق دخول الاحتلال لعمقه جوا وبرا كلما شعر بتهديد أمني"، مضيفا "هذا كلام لا يمكن تصديقه إلا إذا حدثت مفاجئة من عيار ثقيل".
وختم بالقول إن كل ما يتم تسريبه للصحافة العبرية "يهدف لإقناع جمهورهم هناك بأن جيشهم انتصر وأن حكومتهم تفرض شروطها على لبنان بالاتفاق مع الولايات المتحدة، وهو أيضا محاولة لتحميل لبنان المسؤولية عن عدم التوصل لاتفاق كما هي الحال في قطاع غزة".
وكانت وسائل إعلام عالمية قالت أن الولايات المتحدة تعمل على التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحزب الله يبدأ بوقف القتال لمدة 60 يوما يتم خلال إتمام تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701.
إلى ذلك وفي خضم المعركة الدائرة بين حزب الله وجيش الاحتلال أعلن رئيس المجلس الإقليمي في بلدة المطلة بشمال كيان الاحتلال، ديفيد أزولاي، أمس مقتل 5 أشخاص في هجوم صاروخي من لبنان، ولاحقا أعلن جيش الاحتلال عن مقتل شخصين بصاروخ أطلقه حزب الله على ضواحي حيفا.
كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان سابق أنه رصد "قذيفتين تعبران من لبنان نحو منطقة مفتوحة". وفي تطور ميداني آخر، طلب جيش الاحتلال أمس من سكان 10 قرى في جنوب لبنان من بينها مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين في منطقة صور، إخلاءها، تمهيداً لاستهداف ما قاله إنه "مواقع تابعة لحزب الله" فيها. ويشمل طلب الإخلاء الذي نشره المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، سكان "الحوش، والبازورية، ومخيم الرشيدية، والبرغلية، وبستيات، والحميري، وأرزي، ومطرية الشومر، والخرايب وأنصار"، طالبا منهم الانتقال إلى شمال نهر الأولي.
اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أمس أن الإنذارات التي يوجهها جيش الإحتلال لإخلاء مدن من سكانها يُعد "جريمة حرب إضافية" له.
وقال ميقاتي في بيان أنه "أبلغ هذا الموقف إلى الهيئات الدبلوماسية الفاعلة طالبا تكثيف الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها".
واستهدفت سلسلة غارات لجيش الاحتلال أمس منطقة الحوش الواقعة جنوب شرق مدينة صور الساحلية.
وأسفر قصف الإحتلال على لبنان إجمالاً عن 2822 شهيدا و12 ألف جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح. ويوميا يرد حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخباراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، فيما يمارس الاحتلال تعتيما عن عدد القتلى الحقيقي أو حجم الاضرار.-(وكالات)

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