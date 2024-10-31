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45 شهيدا في غزة و 3 شهداء بطولكرم والاشتباكات تتجدد بمخيم نور شمس

10/31/2024 2:42:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم- فيما استشهد ثلاثة فلسطينيين خلال عدوان الاحتلال الاسرائيلي على مخيمي نور شمس وطولكرم، واصل جيش الاحتلال عمليته العسكرية شمالي قطاع غزة لليوم 27 على التوالي، وتوغل مجددا في مخيم جباليا، في حين تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي العنيف على مختلف أنحاء القطاع، مخلفا 45 شهيدا ارتقوا خلال الغارات التي استمرت طوال يوم أمس على بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
وواصل جيش الاحتلال عمليته العسكرية شمالي قطاع غزة لليوم 27 على التوالي، وتوغل مجددا في مخيم جباليا، في حين تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي العنيف على مختلف أنحاء القطاع.
وتوغلت آليات الاحتلال مجددا في محيط المستشفى الإندونيسي ومدرستي تل الزعتر وتل الربيع قرب منطقة الفاخورة، وسط إطلاق نار من أسلحتها الرشاشة بشكل مباشر تجاه المستشفى والمنطقة المحيطة.
وأنذر جيش الاحتلال النازحين داخل المدرستين عبر مكبرات الصوت في الطائرات المسيرة من نوع "كواد كابتر" لإخلاء المدرستين، وشهدت المنطقة حركة نزوح للأهالي إلى منطقة الشيماء في بيت لاهيا.
وذكرت أنباء أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات على المناطق الشمالية الغربية من بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
كما شهدت مناطق الشيخ زايد وتلة قليبو ومشروع بيت لاهيا ومخيم جباليا قصفًا مدفعيا وغارات جوية عنيفة وإطلاق نار من الآليات والمسيرات الإسرائيلية.
وتسبب القصف المدفعي العنيف في سقوط شهداء وجرحى، واندلاع النيران في عدة منازل بمحيط دوار الشيخ زايد ومشروع بيت لاهيا.
وبينت مصادر أن جيش الاحتلال نسف عددا من المباني السكنية في مخيم جباليا، وسمع دوي انفجاراتها العنيفة في محافظتي غزة والشمال.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات الاحتلال قصفت مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، كما شهدت بيت لاهيا قصفا عنيفا تسبب بسقوط شهداء وجرحى.
كما شهدت مدينة غزة المحاذية لشمال القطاع قصفا مدفعيا إسرائيليا، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف في محيط مسجد الخالدي ومنطقتي المخابرات والخزندار والسودانية شمالي غربي المدينة، وفق مصدر في الدفاع المدني.
وقال شهود عيان إن آليات الاحتلال المتوغلة جنوب مدينة غزة أطلقت النار والقذائف المدفعية في محيط الكلية الجامعية وجنوب حي تل الهوى وفي محيط شارع 8 جنوبي المدينة.
وفي المحافظة الوسطى، أطلقت آليات الاحتلال النار وسط عمليات تمشيط واسعة شمال مخيميّ البريج والنصيرات.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن جيش الاحتلال شن 8 غارات استهدفت شمالي شرقي مخيم النصيرات، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف في شمالي المخيم، وإطلاق الزوارق الحربية النار والقذائف تجاه بحر المخيم.
واستهدفت الطائرات الحربية أرضا زراعية في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، في حين شهدت المناطق الغربية لمدينة رفح قصفا مدفعيا عنيفا، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
وفي الضفة المحتلة واصل الاحتلال يوم أمس اقتحاماته لمدن وبلدات في الضفة الغربية، على وقع اشتباكات، مع المقاومين الفلسطينيين فيما سمع دوي انفجارات في مخيم نور شمس شرقي طولكرم.
وقال جيش الاحتلال إنه قصف بطائرة مسيرة خلية مسلحين في مخيم نور شمس بطولكرم أطلقت النار على قوات إسرائيلية، مضيفا أن قواته تعمل منذ ساعات فجر أمس في مخيم نور شمس بطولكرم لإزالة بنى تحتية عسكرية.
من جهتها، قالت كتيبة طولكرم في سرايا القدس إن مقاتليها فجروا عبوة ناسفة شديدة الانفجار مُعدّة مسبقا في جرافة عسكرية وناقلة جند للاحتلال في مخيم نور شمس، وأكدت تحقيق إصابات مباشرة.
وذكرت مصادر طبية بوصول جثماني شهيدين إلى مستشفى ثابت ثابت بطولكرم جراء قصف مسيرات الاحتلال الإسرائيلي موقعا في المخيم.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) "استشهد الطفل أحمد عصام فحماوي والشاب عبد العزيز أبو سمن، جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لساحة مخيم نور شمس".
وفي وقت سابق من مساء أول من أمس اغتالت قوة خاصة للاحتلال الشاب حسام بسام يوسف ملاح في مخيم طولكرم، حيث قال الشاباك إنه اغتال مسؤولا في حركة حماس بالضفة الغربية.
وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 إلى 765، إضافة إلى نحو 6300 جريح، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وقالت مصادر فلسطينية إن التيار الكهربائي انقطع عن مخيم نور شمس خلال العملية العسكرية للاحتلال في محيطه، كما شرعت جرافات الاحتلال في تدمير الشوارع والبنية التحتية في محيط المخيم.
بدورها نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعدوان الإحتلال واقتحاماته المتواصلة لمحافظات الضفة الغربية.
وقالت في بيان إن "استمرار سياسة الاغتيالات بحق مقاومينا ومجاهدينا الأبطال، هو تأكيد على نهج الاحتلال الإجرامي الممتد من غزة إلى الضفة وكل شبر من أرضنا المحتلة، ومحاولة فاشلة منه لثني إرادة شعبنا الصامد على أرضه المتشبث بحقوقه".
ونعت حماس الشهيد القسامي القائد حسام ملاح الذي اغتالته قوات الاحتلال الخاصة في مخيم طولكرم، وشهيدي مخيم نور شمس وكافة شهداء الشعب الفلسطيني، مشيدة بـ"أبطال المقاومة في طولكرم ومخيماتها وفي كافة المحافظات"، الذين يواجهون الاحتلال الإسرائيلي.
ودعت الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى "الانخراط بكل الوسائل في مقاومة الاحتلال، ومواصلة تدفيعه الثمن ورفع كلفة وجوده على أرضنا وجرائمه المتواصلة".
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر فلسطينية بسماع دوي انفجار بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيتونيا جنوب غرب رام الله.
وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة دورا جنوبي الخليل بالضفة، وسط إطلاق نار وقنابل الغاز باتجاه منازل المواطنين.
كما قالت المصادر إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عوريف جنوبي نابلس بالضفة، وشنت حملة دهم لعدد من منازل الفلسطينيين.
واضافت المصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا فلسطينيا من قرية سالم شرقي نابلس، كما اقتحمت بلدة روجيب شرقي المدينة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عاملا أصيب بعيار ناري أطلقه جنود الاحتلال قرب جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي بلدة حبلة جنوب قلقيلية أثناء محاولته الوصول إلى مكان عمله داخل أراضي عام 1948.
وقال تلفزيون فلسطين (حكومي) لاحقا إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة قلقيلية، وأطلق قنابل الغاز.
وقد أصيب طفل بالرصاص الحي خلال مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل.
ودهم جنود الاحتلال هذه البلدة وأطلقوا الرصاص وقنابل الغاز المدمع، مما أدى إلى إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص المطاطي وآخرين بحالات اختناق. ويُعد هذا الاقتحام هو الثاني خلال الساعات الماضية.
وبالتوازي مع حرب الإبادة على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، كما وسع المستوطنون اعتداءاتهم، مما أسفر، إضافة إلى الشهداء والجرحى عن حوالي 11 ألفا و500 معتقلا.-(وكالات)

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