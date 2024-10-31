45 شهيدا في غزة و 3 شهداء بطولكرم والاشتباكات تتجدد بمخيم نور شمس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عواصم- فيما استشهد ثلاثة فلسطينيين خلال عدوان الاحتلال الاسرائيلي على مخيمي نور شمس وطولكرم، واصل جيش الاحتلال عمليته العسكرية شمالي قطاع غزة لليوم 27 على التوالي، وتوغل مجددا في مخيم جباليا، في حين تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي العنيف على مختلف أنحاء القطاع، مخلفا 45 شهيدا ارتقوا خلال الغارات التي استمرت طوال يوم أمس على بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
وواصل جيش الاحتلال عمليته العسكرية شمالي قطاع غزة لليوم 27 على التوالي، وتوغل مجددا في مخيم جباليا، في حين تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي العنيف على مختلف أنحاء القطاع.
وتوغلت آليات الاحتلال مجددا في محيط المستشفى الإندونيسي ومدرستي تل الزعتر وتل الربيع قرب منطقة الفاخورة، وسط إطلاق نار من أسلحتها الرشاشة بشكل مباشر تجاه المستشفى والمنطقة المحيطة.
وأنذر جيش الاحتلال النازحين داخل المدرستين عبر مكبرات الصوت في الطائرات المسيرة من نوع "كواد كابتر" لإخلاء المدرستين، وشهدت المنطقة حركة نزوح للأهالي إلى منطقة الشيماء في بيت لاهيا.
وذكرت أنباء أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات على المناطق الشمالية الغربية من بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
كما شهدت مناطق الشيخ زايد وتلة قليبو ومشروع بيت لاهيا ومخيم جباليا قصفًا مدفعيا وغارات جوية عنيفة وإطلاق نار من الآليات والمسيرات الإسرائيلية.
وتسبب القصف المدفعي العنيف في سقوط شهداء وجرحى، واندلاع النيران في عدة منازل بمحيط دوار الشيخ زايد ومشروع بيت لاهيا.
وبينت مصادر أن جيش الاحتلال نسف عددا من المباني السكنية في مخيم جباليا، وسمع دوي انفجاراتها العنيفة في محافظتي غزة والشمال.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات الاحتلال قصفت مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، كما شهدت بيت لاهيا قصفا عنيفا تسبب بسقوط شهداء وجرحى.
كما شهدت مدينة غزة المحاذية لشمال القطاع قصفا مدفعيا إسرائيليا، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف في محيط مسجد الخالدي ومنطقتي المخابرات والخزندار والسودانية شمالي غربي المدينة، وفق مصدر في الدفاع المدني.
وقال شهود عيان إن آليات الاحتلال المتوغلة جنوب مدينة غزة أطلقت النار والقذائف المدفعية في محيط الكلية الجامعية وجنوب حي تل الهوى وفي محيط شارع 8 جنوبي المدينة.
وفي المحافظة الوسطى، أطلقت آليات الاحتلال النار وسط عمليات تمشيط واسعة شمال مخيميّ البريج والنصيرات.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن جيش الاحتلال شن 8 غارات استهدفت شمالي شرقي مخيم النصيرات، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف في شمالي المخيم، وإطلاق الزوارق الحربية النار والقذائف تجاه بحر المخيم.
واستهدفت الطائرات الحربية أرضا زراعية في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، في حين شهدت المناطق الغربية لمدينة رفح قصفا مدفعيا عنيفا، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
وفي الضفة المحتلة واصل الاحتلال يوم أمس اقتحاماته لمدن وبلدات في الضفة الغربية، على وقع اشتباكات، مع المقاومين الفلسطينيين فيما سمع دوي انفجارات في مخيم نور شمس شرقي طولكرم.
وقال جيش الاحتلال إنه قصف بطائرة مسيرة خلية مسلحين في مخيم نور شمس بطولكرم أطلقت النار على قوات إسرائيلية، مضيفا أن قواته تعمل منذ ساعات فجر أمس في مخيم نور شمس بطولكرم لإزالة بنى تحتية عسكرية.
من جهتها، قالت كتيبة طولكرم في سرايا القدس إن مقاتليها فجروا عبوة ناسفة شديدة الانفجار مُعدّة مسبقا في جرافة عسكرية وناقلة جند للاحتلال في مخيم نور شمس، وأكدت تحقيق إصابات مباشرة.
وذكرت مصادر طبية بوصول جثماني شهيدين إلى مستشفى ثابت ثابت بطولكرم جراء قصف مسيرات الاحتلال الإسرائيلي موقعا في المخيم.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) "استشهد الطفل أحمد عصام فحماوي والشاب عبد العزيز أبو سمن، جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لساحة مخيم نور شمس".
وفي وقت سابق من مساء أول من أمس اغتالت قوة خاصة للاحتلال الشاب حسام بسام يوسف ملاح في مخيم طولكرم، حيث قال الشاباك إنه اغتال مسؤولا في حركة حماس بالضفة الغربية.
وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 إلى 765، إضافة إلى نحو 6300 جريح، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وقالت مصادر فلسطينية إن التيار الكهربائي انقطع عن مخيم نور شمس خلال العملية العسكرية للاحتلال في محيطه، كما شرعت جرافات الاحتلال في تدمير الشوارع والبنية التحتية في محيط المخيم.
بدورها نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعدوان الإحتلال واقتحاماته المتواصلة لمحافظات الضفة الغربية.
وقالت في بيان إن "استمرار سياسة الاغتيالات بحق مقاومينا ومجاهدينا الأبطال، هو تأكيد على نهج الاحتلال الإجرامي الممتد من غزة إلى الضفة وكل شبر من أرضنا المحتلة، ومحاولة فاشلة منه لثني إرادة شعبنا الصامد على أرضه المتشبث بحقوقه".
ونعت حماس الشهيد القسامي القائد حسام ملاح الذي اغتالته قوات الاحتلال الخاصة في مخيم طولكرم، وشهيدي مخيم نور شمس وكافة شهداء الشعب الفلسطيني، مشيدة بـ"أبطال المقاومة في طولكرم ومخيماتها وفي كافة المحافظات"، الذين يواجهون الاحتلال الإسرائيلي.
ودعت الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى "الانخراط بكل الوسائل في مقاومة الاحتلال، ومواصلة تدفيعه الثمن ورفع كلفة وجوده على أرضنا وجرائمه المتواصلة".
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر فلسطينية بسماع دوي انفجار بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيتونيا جنوب غرب رام الله.
وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة دورا جنوبي الخليل بالضفة، وسط إطلاق نار وقنابل الغاز باتجاه منازل المواطنين.
كما قالت المصادر إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عوريف جنوبي نابلس بالضفة، وشنت حملة دهم لعدد من منازل الفلسطينيين.
واضافت المصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا فلسطينيا من قرية سالم شرقي نابلس، كما اقتحمت بلدة روجيب شرقي المدينة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عاملا أصيب بعيار ناري أطلقه جنود الاحتلال قرب جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي بلدة حبلة جنوب قلقيلية أثناء محاولته الوصول إلى مكان عمله داخل أراضي عام 1948.
وقال تلفزيون فلسطين (حكومي) لاحقا إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة قلقيلية، وأطلق قنابل الغاز.
وقد أصيب طفل بالرصاص الحي خلال مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل.
ودهم جنود الاحتلال هذه البلدة وأطلقوا الرصاص وقنابل الغاز المدمع، مما أدى إلى إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص المطاطي وآخرين بحالات اختناق. ويُعد هذا الاقتحام هو الثاني خلال الساعات الماضية.
وبالتوازي مع حرب الإبادة على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، كما وسع المستوطنون اعتداءاتهم، مما أسفر، إضافة إلى الشهداء والجرحى عن حوالي 11 ألفا و500 معتقلا.-(وكالات)
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