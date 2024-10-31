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على خط مواز مع الإبادة بغزة.. المستوطنون يبنون دولتهم في الضفة المحتلة

10/31/2024 2:42:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



رام الله- بالتوازي مع مواصلة جيش الاحتلال وآلته العسكرية حرب الإبادة في قطاع غزة منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2023، يشن قطعان المستوطنين حربا أخرى في الضفة الغربية أداتها التوسع الاستيطاني والتهام الأراضي ونشر المزيد من العوائق والحواجز العسكرية.
وتفيد معطيات رسمية فلسطينية بأن حرب الضفة تمضي باتجاهات عدة أبرزها إنشاء المزيد من البؤر الاستيطانية، وتسليح المستوطنين، مصادرة الأراضي، ودراسة وإقرار عشرات المخططات الاستيطانية مع بنية تحتية حديثة، بالتوازي مع اعتداءات على الفلسطينيين، وعمليات هدم للبناء بالمنطقة "ج" التي تقدر بنحو 60 % من الضفة وتخضع لسيطرة الاحتلال الكاملة، وتشريعات للهيمنة وفرض السيادة عليها.
وفي قراءته للخطوات الإسرائيلية المتلاحقة والمتزامنة، قال خبير بشؤون الاستيطان إن ما يجري يؤسس لدولة المستوطنين بالضفة، مع تحويل المناطق الفلسطينية لجزر تديرها سلطات محلية ترتبط بحكومة مركزية في رام الله.
ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الحكومية الفلسطينية فإن الجديد في إجراءات الاحتلال في عام الحرب هو تسريع كل المخططات والسياسات سواء البناء الاستيطاني أو مصادرة الأراضي أو هدم المباني الفلسطينية.
وتشير معطيات الهيئة إلى الاستيلاء على 52 ألف دونم خلال عام الحرب، وإقامة 12 منطقة عازلة حول المستعمرات، بينما درست جهات التخطيط في الكيان المحتل 182 مخططاً هيكلياً لغرض بناء ما مجموعه 23 ألفا و267 وحدة استيطانية على مساحة 14 ألف دونم، وقد جرت المصادقة على 6300 وحدة منها.
وتوزعت المخططات الهيكلية على محافظة المدينة المقدسة بـ65 مخططا هيكليا.
أما أبرز البؤر الاستيطانية بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر) فتوزعت معظمها على محافظة الخليل (8 بؤر)، رام الله (6 بؤر)، بيت لحم (4 بؤر)، و3 بؤر أخرى في نابلس ثم باقي المحافظات، بالإضافة إلى شق 7 طرق لتسهيل تحرك المستوطنين وربط بؤر بمستوطنات قائمة.
وذكرت الهيئة أن دولة الاحتلال قررت تسوية أوضاع (شرعنة) 11 بؤرة استيطانية وتحويلها إلى مستعمرات أو أحياء استيطانية تتبع لمستعمرات قائمة، وأحالت ما مجموعه 9 بؤر أخرى لإجراءات الشرعنة.
وأشارت إلى أن عدد الحواجز الدائمة والمؤقتة من بوابات وحواجز عسكرية أو ترابية، والتي تقسم الأراضي الفلسطينية وتفرض تشديدات على تنقل الأفراد والبضائع بلغت 872 حاجزاً عسكرياً وبوابة، منها أكثر من 156 بوابة استحدثت بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر)الأول 2023.
هجمات المستوطنين
ووفق توثيق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، فقد طرأ في تشرين الأول (أكتوبر) 2023 زيادة كبيرة على الهجمات التي يشنها المستوطنون على التجمعات السكانية الفلسطينية في الضفة الغربية.
ووثّق المكتب 1536 هجمة حتى 24 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، أسفرت 152 هجمة منها عن سقوط ضحايا بين الفلسطينيين، و1226 هجمة ألحقت الأضرار بممتلكات تعود للفلسطينيين. بينما تقول هيئة الجدار إن 11 فلسطينيا استشهدوا برصاص المستوطنين.
ومنذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، هُجرت 285 أسرة فلسطينية تضم 1669 فردًا، بمن فيهم 807 أطفال، من التجمعات البدوية والرعوية في شتّى أرجاء الضفة الغربية بسبب الهجمات التي يشنّها المستوطنون والقيود المفروضة على الوصول أساسًا، وفق المكتب الأممي.
كما هدمت 1814 منشأة ومنزلا بعموم الضفة المحتلة منذ ذلك التاريخ، نتج عنها تهجير نحو 4500 فلسطيني.
ووفق معطيات منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية فإن 43 بؤرة جديدة أُنشئت منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2023، معظمها بؤر زراعية، بالمقارنة مع متوسط سنوي كان يبلغ 7 بؤر على مدى 3 عقود تقريبًا قبل ذلك.
وأضافت "السلام الان" أن الحكومة مولت هذه البؤر بنحو 7.5 ملايين دولار العام الماضي، وخصصت لها 20 مليون دولار هذا العام.
وفي قراءته للتوسع الاستيطان، منذ تولي الحكومة الحالية مسؤولياتها أواخر 2022 وخلال الحرب، يقول الخبير بشؤون الاستيطان سهيل خليلية إن الحكومة الحالية لم تنكر أنها استيطانية بامتياز وبالتالي كان موضوع تسريع المشاريع الاستيطانية وما يتعلق بها من قوانين واردا ومتوقعا.
وأضاف أن من يمسكون مفاتيح الحكومة في الكيان المحتل أشخاص من خلفية استيطانية "فوزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي يتحكم في الإدارة المدنية، وهي اليد العاملة لحكومة الاحتلال بالضفة، قد ألغى كثيرا من المراحل والإجراءات أمام الاستيطان وسهل وسرع الموافقات على هذه المشاريع" وتوفير الموازنات المطلوبة للبدء بالعمليات الأساسية لهذه المشاريع بالضفة والقدس، وتكريس الاستيطان، وتهجير الفلسطينيين وهدم منازلهم في المقابل.
وأشار خليلية إلى هدم نحو 1400 منزل ومنشأة فلسطينية بالضفة بما فيها القدس الشرقية منذ مطلع 2024 وحتى نهاية الشهر الحالي، بزيادة تقدر بنحو 70 % عما كانت عليه قبل هذه الحكومة أي عام 2022.
وتحدث الخبير الفلسطيني عن زيادة غير مسبوقة في مصادرة الأراضي وإعلانها أراضي دولة أو محميات طبيعية لفصل الفلسطينيين عن أرضهم.
أمام هذه المعطيات، يقول خليلية إن كل ما يجري يؤسس لمشروع دولة للمستوطنين بالضفة الغربية، سيكون جيشها من المستوطنين الذين بدأت الحكومة بتسليحهم منذ تشكيلها.
وتابع أن تسليح المستوطنين "صنع جيشا موازيا ومدعوما من جيش الاحتلال لإقامة دولة في أغلب المنطقة (ج) بهدف كسر أي فكرة وأي مشروع لحل الدولتين الذي ما زال يتحدث عنه المجتمع الدولي".
وبالأرقام، يقول خليلية إنه بوجود 204 مستوطنات و270 بؤرة استيطانية "شرعية وغير شرعية" بالضفة، وفق تصنيف قانون الإحتلال يسكنها مجتمعة قرابة 960 ألف مستوطن.
أما المساحة التي يقام عليها البناء الاستيطاني فتقدر بنحو 210 كيلومترات مربعة، في حين تصل مساحة المخططات الهيكلية للمستوطنات إلى 560 كيلومترا مربعا.
وتابع خليلية أن مناطق نفوذ البؤر الاستيطانية القائمة وتلك التي تحت التأسيس تتجاوز 300 كيلومتر مربع.
ووفق الخبير الفلسطيني فإنه "إذا لم يكن هناك تحرك دولي لوضع ضوابط وكبح جماح المشروع الاستيطاني فإن المستوطنين سيستولون على 40 % من الضفة، والتي تشكل 70 % من مساحة المنطقة (ج) ويقيمون دولتهم، ويصبح ما تبقى من المناطق الفلسطينية دويلات وجزرا منفصلة عن بعضها لها حكومات منفصلة تديرها حكومة فدرالية في رام الله".-(وكالات)

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