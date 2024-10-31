الحوار السياسي: التوسع بإعادة استخدام المياه المستصلحة بطريقة مستدامة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس
عمان– أكد مشاركون، في ورشة عمل الحوار السياسي الأول لمشروع إعادة استخدام المياه المختلطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: المساهمة في تحسين نوعية مياه الري عبر استخدام تدخلات زراعية بيئية (والمعروف بسيف أجرو مينا SafeAgroMENA)، ضرورة التوسع بإعادة استخدام المياه المستصلحة بطريقة مستدامة وآمنة.
وأشار المجتمعون، خلال الورشة التي نظمتها الجمعية العلمية الملكية بالتشارك مع معهد دلفت لعلوم المياه الدولي (IHE Delft)، لأهمية الخروج بتوصيات شاملة تعزز حلول استثمار المياه المستصلحة لأغراض الري.
بدوره، أكد مدير مركز المياه والبيئة والتغير المناخي، الجمعية العلمية الملكية د. المؤيد السيد، لتقدم الأردن وتفوقه باستثمار المياه المستصلحة بطريقة آمنة ومستدامة حيث تتوفر في الأردن بيئة تشريعية وحوكمة رشيدة فيما يتعلق بالمياه المستصلحة للري.
وقال السيد إن المشروع يسلط الضوء أكثر على الملوثات الناشئة التي قد توجد في المياه المستصلحة ويقدم حلولا لها، لافتاً أن تلك الملوثات قد توجد في كل مصادر المياه وهي مشكلة عالمية تعاني منها جميع دول العالم.
من جانبه، قال مساعد الأمين العام لشؤون الصرف الصحي في وزارة المياه والري م. سفيان البطاينة مندوبا عن أمينها العام د. جهاد المحاميد، أن الأردن من أكثر الدول في المنطقة تنظيماً لمياه الصرف الصحي المعالجة، ويحكمها تشريعات ومراقبة بشكل منهجي ومُمأسس.
من جانبها، استعرضت د. هديل حسني، مديرة مشروع سيف أجرو مينا، من معهد (IHE Delft) محاور المشروع في الدول الثلاث المستهدفة من الأردن ومصر والعراق، مشددة على الدور الكبير للبحث والتعليم والتدريب والتعليم التشاركي الإقليمي، بهدف الوصول لحل مستدام وإجراء تنمية مستدامة للمزارع الكبير والصغير لضمان استخدام مياه آمنة زراعيا، مضيفة أننا نسعى للعمل التكاملي بين مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية.
ومن ناحيتها، تحدثت حول مشروع الاستخدام الآمن للمياه المختلطة في الزراعة - حالة الأردن، وممثلة عن الجمعية العلمية الملكية م. رنا عارضة، وعرضت لأبرز المخرجات المتوقعة عن المشروع في العامين المقبلين.
وأشارت عارضة لأبرز الأنشطة التي يشملها المشروع، كإعداد دراسات اجتماعية واقتصادية لمنطقة الأغوار، وإجراء ورش عمل في كل دولة معنية بالمشروع، وإجراء حملات جمع عينات مياه من التربة وغيرها، وذلك وصولا لصياغة الحلول وتنفيذ مشاريع تجريبية.
وأضافت إلى أنه من المرتقب إجراء ورشة إقليمية بين الدول صاحبة العلاقة قريبا، لنقل الخبرات ومناقشة صياغة التوصيات المشتركة بين كافة الأطراف.
من جانبه، تحدث مؤسس وحدة الملوثات الناشئة في الجمعية العلمية الملكية د. عثمان مشاقبة حول الملوثات العضوية الدقيقة (OMPs) وأهمية الانتباه إلى هذا الموضوع.
وفي هذا السياق، قال مشاقبة إن هذه الإشكالية موجودة في كامل أنحاء العالم ولا تقتصر على دولة بعينها، مشيرا أن المركبات الدوائية "غير خاضعة للمواصفات العالمية"، فيما يجري مؤخرا التركيز على بعض المركبات التي لها تأثير مباشر على صحة الإنسان.
ودعا لضرورة التنبه لمواقع تخلص صهاريج المياه الصناعية العادمة من تلك المياه وأهمية تتبعها درءا لأي تلويث في أي مصدر مائي.
من ناحيته، تحدث مدير الاستدامة الفنية لمحطات التنقية في وزارة المياه والري إياد حمدي، عن مياه الصرف الصحي المستصلحة في الأردن، مضيفا أن هناك 28 محطة تنقية تستقبل نحو 225 مليون م3 سنويا، فيما تصل كمية المياه المعالجة لحوالي 215 مليون م3 سنويا.
وتخلل الورشة حواراً بين جميع الحاضرين حول الممارسات الحالية على مستوى المزرعة والسياسات والتشريعات الحالية والتحديثات المطلوبة على المواصفات وإرشادات الري إضافة إلى ضرورة تكامل الأدوار وتوحيد الجهود العاملة في هذا المجال.
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