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الحوار السياسي: التوسع بإعادة استخدام المياه المستصلحة بطريقة مستدامة

10/31/2024 2:42:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس






عمان– أكد مشاركون، في ورشة عمل الحوار السياسي الأول لمشروع إعادة استخدام المياه المختلطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: المساهمة في تحسين نوعية مياه الري عبر استخدام تدخلات زراعية بيئية (والمعروف بسيف أجرو مينا SafeAgroMENA)، ضرورة التوسع بإعادة استخدام المياه المستصلحة بطريقة مستدامة وآمنة.
وأشار المجتمعون، خلال الورشة التي نظمتها الجمعية العلمية الملكية بالتشارك مع معهد دلفت لعلوم المياه الدولي (IHE Delft)، لأهمية الخروج بتوصيات شاملة تعزز حلول استثمار المياه المستصلحة لأغراض الري.
بدوره، أكد مدير مركز المياه والبيئة والتغير المناخي، الجمعية العلمية الملكية د. المؤيد السيد، لتقدم الأردن وتفوقه باستثمار المياه المستصلحة بطريقة آمنة ومستدامة حيث تتوفر في الأردن بيئة تشريعية وحوكمة رشيدة فيما يتعلق بالمياه المستصلحة للري.
وقال السيد إن المشروع يسلط الضوء أكثر على الملوثات الناشئة التي قد توجد في المياه المستصلحة ويقدم حلولا لها، لافتاً أن تلك الملوثات قد توجد في كل مصادر المياه وهي مشكلة عالمية تعاني منها جميع دول العالم.
من جانبه، قال مساعد الأمين العام لشؤون الصرف الصحي في وزارة المياه والري م. سفيان البطاينة مندوبا عن أمينها العام د. جهاد المحاميد، أن الأردن من أكثر الدول في المنطقة تنظيماً لمياه الصرف الصحي المعالجة، ويحكمها تشريعات ومراقبة بشكل منهجي ومُمأسس.
من جانبها، استعرضت د. هديل حسني، مديرة مشروع سيف أجرو مينا، من معهد (IHE Delft) محاور المشروع في الدول الثلاث المستهدفة من الأردن ومصر والعراق، مشددة على الدور الكبير للبحث والتعليم والتدريب والتعليم التشاركي الإقليمي، بهدف الوصول لحل مستدام وإجراء تنمية مستدامة للمزارع الكبير والصغير لضمان استخدام مياه آمنة زراعيا، مضيفة أننا نسعى للعمل التكاملي بين مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية.
ومن ناحيتها، تحدثت حول مشروع الاستخدام الآمن للمياه المختلطة في الزراعة - حالة الأردن، وممثلة عن الجمعية العلمية الملكية م. رنا عارضة، وعرضت لأبرز المخرجات المتوقعة عن المشروع في العامين المقبلين.
وأشارت عارضة لأبرز الأنشطة التي يشملها المشروع، كإعداد دراسات اجتماعية واقتصادية لمنطقة الأغوار، وإجراء ورش عمل في كل دولة معنية بالمشروع، وإجراء حملات جمع عينات مياه من التربة وغيرها، وذلك وصولا لصياغة الحلول وتنفيذ مشاريع تجريبية.
وأضافت إلى أنه من المرتقب إجراء ورشة إقليمية بين الدول صاحبة العلاقة قريبا، لنقل الخبرات ومناقشة صياغة التوصيات المشتركة بين كافة الأطراف.
من جانبه، تحدث مؤسس وحدة الملوثات الناشئة في الجمعية العلمية الملكية د. عثمان مشاقبة حول الملوثات العضوية الدقيقة (OMPs) وأهمية الانتباه إلى هذا الموضوع.
وفي هذا السياق، قال مشاقبة إن هذه الإشكالية موجودة في كامل أنحاء العالم ولا تقتصر على دولة بعينها، مشيرا أن المركبات الدوائية "غير خاضعة للمواصفات العالمية"، فيما يجري مؤخرا التركيز على بعض المركبات التي لها تأثير مباشر على صحة الإنسان.
ودعا لضرورة التنبه لمواقع تخلص صهاريج المياه الصناعية العادمة من تلك المياه وأهمية تتبعها درءا لأي تلويث في أي مصدر مائي.
من ناحيته، تحدث مدير الاستدامة الفنية لمحطات التنقية في وزارة المياه والري إياد حمدي، عن مياه الصرف الصحي المستصلحة في الأردن، مضيفا أن هناك 28 محطة تنقية تستقبل نحو 225 مليون م3 سنويا، فيما تصل كمية المياه المعالجة لحوالي 215 مليون م3 سنويا.
وتخلل الورشة حواراً بين جميع الحاضرين حول الممارسات الحالية على مستوى المزرعة والسياسات والتشريعات الحالية والتحديثات المطلوبة على المواصفات وإرشادات الري إضافة إلى ضرورة تكامل الأدوار وتوحيد الجهود العاملة في هذا المجال.

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