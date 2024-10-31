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المومني: إعلان عمان يهيئ بيئة تعزز حرية التعبير والحماية من التضليل

10/31/2024 2:42:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






عمان – أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة د. محمد المومني في حفل ختام مؤتمر أسبوع الدراية الإعلامية والمعلوماتية 2024، والذي عقد في عمان“شهدنا خلال المؤتمر تبادلاً للخبرات، والعديد من المقترحات والتوصيات التي تمنحنا الثقة بأننا في الأردن نسير على الطريق الصحيح في مجال التربية الإعلامية”.
جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر الـ13 للأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية، أمس، والذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة“اليونسكو” بالشراكة مع وزارة الاتصال الحكومي على مدار يومين.
وجرى في حفل الاختتام الذي حضرته مندوبة جلالة الملك عبدالله الثاني الأميرة ريم علي، إطلاق“إعلان عمان”، الذي ألقاه المومني، ومساعد المدير العام لقطاع الاتصال والمعلومات في منظمة“اليونسكو” توفيق جلاصي.
وقال المومني، إن“إعلان عمّان” الصادر عن هذا المؤتمر يؤكد دعمه لإعلان أبوجا بشأن التمويل العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية، الذي دعا منظمة اليونسكو لإنشاء وإدارة صندوق دولي للدراية الإعلامية والمعلوماتية، وتشجيع التعاون الإقليمي في الدول العربية لزيادة التمويل الخاص بتعزيز مبادرات الدراية الإعلامية، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات الخاصة في هذا المجال.
وأشار المومني إلى أن الإعلان، يدعو الحكومات للالتزام بتهيئة بيئة تعزز حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، مع ضمان الحماية من مخاطر المعلومات المضللة والتلاعب الرقمي خاصة في أوقات الأزمات.
ويشدد الإعلان - بحسب المومني- على أهمية وضع سياسات وإستراتيجيات وطنية وإقليمية فاعلة، لتعزيز الدراية الإعلامية وإتاحتها للجميع، ودعم تطوير برامجها للفئات الأقل حظاً، والشباب وكبار السن، لضمان فرص وصول عادلة ومتكافئة لجميع الفئات، ويدعم تعزيز التعاون بين الهيئات التنظيمية والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني.
ويؤكد“إعلان عمان” أهمية الدراية الإعلامية والمعلوماتية، ويضعها في صميم الالتزامات الدولية، ويدعو جميع الأطراف المعنية إلى تنفيذ وتقييم برامج الدراية الإعلامية التي تركز على تمكين المستخدم وتعزيز حرية التعبير كأولوية.
وأثنى المومني في كلمته على جهود منظمة“اليونسكو” في اختيار الأردن لعقد المؤتمر الـ13 للدراية الإعلامية، مشيداً بجهود الوزارات والمؤسسات المعنية والشركاء الإستراتيجيين لإنجاح استضافة المؤتمر.
وأضاف أن مخرجات المؤتمر“تدفعنا نحو المزيد من الاهتمام على الأصعدة كافة، لترسيخ المبادئ الأخلاقية للدراية الإعلامية، وإيصالها إلى أكبر شريحة ممكنة”.
وعلق وزير الاتصال الحكومي على“إعلان عمان” الصادر عن المؤتمر، قائلا إن الإعلان، يدعو الحكومات للالتزام بتهيئة بيئة تعزز حرية التعبير، والوصول إلى المعلومات، مع ضمان الحماية من مخاطر المعلومات المضللة، والتلاعب الرقمي، بخاصة في أوقات الأزمات.
وأضاف انه، يشدد على أهمية وضع سياسات وإستراتيجيات وطنية وإقليمية فاعلة، لتعزيز الدراية الإعلامية والمعلوماتية وإتاحتها للجميع، ودعم تطوير برامجها للفئات الأقل حظاً والشباب وكبار السن، لضمان فرص وصول عادلة ومتكافئة لجميع الفئات.
وأكد أهمية الدراية الإعلامية، ووضعها في صميم الالتزامات الدولية، داعيا جميع الأطراف المعنية لتنفيذ وتقييم برامجها التي تركز على تمكين المستخدم وتعزيز حرية التعبير كأولوية.
وقال الجلاصي، إن دولة كولومبيا ستحتضن الدورة المقبلة للمؤتمر، مشيرا في هذا الصدد إلى أن“إعلان عمان” يسلط الضوء على الدور الذي يمكن أن تلعبه المدن بتوفير التعلم غير الرسمي، وبالتالي تمكين المواطنين من التفكير النقدي في المساحات الحضرية، عبر بناء المهارات والكفاءات في محو الأمية الإعلامية والمعلوماتية.
كما يؤكد ضمان أن مبادرات محو الأمية الإعلامية والمعلوماتية تتوافق مع أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، والاستجابة لدعوات ميثاق الأمم المتحدة للمستقبل.
وقال الجلاصي إن الإعلان، يشدد على الالتزام المشترك بتعزيز محو الأمية الإعلامية في العصر الرقمي، ويسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى عمل عالمي جماعي.
وبين أن الإعلان يعترف بالحاجة الماسة في عالمنا الرقمي المتطور لتعزيز محو الأمية الإعلامية لتعظيم فوائدها، قائلاً“في هذا العصر من الاتصال المستمر، نواجه تحديات متزايدة، من صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي لانتشار المعلومات المضللة، والمحتوى الضار الآن أكثر من أي وقت مضى. نحن بحاجة لبناء القدرة على الصمود ضد هذه التهديدات”.
ويؤكد“إعلان عمان” وفقه، دور ومسؤوليات المنصات الرقمية بشأن محو الأمية الإعلامية، وضرورة التزام المنصات الرقمية بمعايير حقوق الإنسان الدولية، وتعزيز حرية التعبير، وتركيز تمكين المستخدم في جميع العمليات، ويدعو الإعلان الى زيادة التمويل لمبادرات محو الأمية الإعلامية، بخاصة في الدول العربية.
وأكد الجلاصي أنه يجب التأكد من أن الحقيقة تصل للجميع لتنقلنا إلى الواقع المشترك الذي نعيشه، موضحا أن وثيقة الإعلان ضرورية، تبين التزامنا المشترك للارتقاء بالدراية الإعلامية في الزمن الرقمي، وتركز على الحاجة للعمل الجماعي العالمي، وفي قلب هذه الجهود التعلم المشترك.
وأضاف، علينا أن نذكر دائما أن التغير المستمر في العالم الرقمي، وهذا النهج، سيمهدان لجميع أصحاب المصلحة للضمان بأن الدراية الإعلامية، أداة ضرورية لتحقيق الحقيقة في المعلومات والحق بحرية التعبير، مؤكدا أن الإعلان يعترف بالاحتياجات الضرورية في عالمنا المتغير رقمياً على نحو مستمر، داعيا لتعزيز الدراية الإعلامية.
وأوضح أن الإعلان يسلّط الضوء ويركز على أدوار ومسؤوليات المنصات الرقمية بشأن الإعلام والدراية الإعلامية، مؤكدا أن على هذه المنصّات الامتثال لمعايير حقوق الإنسان الدولية، والترويج لحرّية التعبير والتركيز على تمكين المستخدمين في كل عملياتها.
وبين الجلاصي، أن من أهم الرسائل في“إعلان عمان”، هي الدعوة المتجددة لزيادة التمويل لمبادرة الدراية الإعلامية بخاصة في المنطقة العربية، معتبرا بأن مشاركة المعارف والممارسات الفضلى عبر الحدود أمر أساسي لضمان“عدم ترك أي أحد وراءنا في هذا العصر الرقمي”.
ويدعو الإعلان عمّان الحكومات لوضع سياسات وإستراتيجيات وطنية وإقليمية فاعلة، تعزز من الدراية الإعلامية، وإتاحتها للجميع، وتخصيص الموارد اللازمة للتنفيذ وضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية وإدماجها في برامج بناء القدرات وأولويات التنمية الوطنية وعمليات الحوكمة، ويطالب بدعم دمجها في أنظمة التعليم الرسمي وغير الرسمي والتعلم مدى الحياة، وتمكين المتعلمين والمعلمين من تقييم المحتوى الرقعي نقديا، مع دعم تطوير برامجها، بخاصة للفئات الأقل حظا والشباب وكبار السن، للوصول العادل والمتكافئ للفرص التي يقدمها العالم الرقمي.
وأكد الإعلان أهمية تبني سياسات تضمن قيام هيئات البث الإذاعي والتلفزيوني العامة، بتقديم معلومات دقيقة وموثوقة تهم الجمهور، وتوفير برامج تعليمية تركز على الدراية الإعلامية، وتشمل التحقق من الحقائق والمصادر واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وفهم الخوارزميات والمنصات الرقمية.
وشدد على ضرورة تطوير سياسات وبرامج للدراية الإعلامية، تستجيب لاحتياجات وحقوق النساء والفتيات، وتمكينهن من الاضطلاع بأدوار قيادية في هذا القطاع، وتعزيز كفاءتهن الرقمية بما يؤدي إلى تحول إيجابي.
وأكد الإعلان، تعزيز التعاون بين الهيئات التنظيمية والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني لزيادة الوصول إلى فرص تعلم مهارات الدراية الإعلامية، وتعزيز الشبكات التعاونية التي تقدم مبادرات تدقيق الحقائق، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وطالب الحكومات بإنشاء الشراكات مع المدن والبلديات والجهات الحكومية المحلية، والأطراف المعنية، بما في ذلك قطاعات النقل والترفيه والصحة والتجارة والبناء وغيرها، لتطبيق المبادئ التوجيهية التشغيلية لإطلاق مدن الدراية الإعلامية التي وضعتها“اليونسكو”، إلى جانب تبادل التجارب والخبرات عالميا، وتقييم المهارات والكفايات في مجالها بتطوير أو تكييف أطر الرصد والتقييم لهذه التدخلات.
وقال الإعلان، يتوجب أن تعزز“اليونسكو” والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى، التعاون بين مبادرات الدراية الإعلامية عبر المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، وتيسير تبادل المعرفة وبناء القدرات والبحوث متعددة القطاعات، والتعاون بين وكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة والبينات الحكومية الإقليمية والدولية، بما يتماشى مع الفقرة (35) من الاتفاق الرقمي العالمي لميثاق المستقبل.
وشدد على ضرورة تشجيع تنفيذ المعايير الدولية التي تطبق على المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي، التي تعمل على دمجها، وتعطي الأولوية لتمكين المستخدم، وتضمن تعزيز الشفافية والمساءلة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وحماية حقوق الإنسان.
وطالب الاعلان بدعم تطوير الإستراتيجيات الوطنية للتعامل مع الأزمات كالكوارث الطبيعية والصحة العامة والنزاعات وتغير المناخ وتدهور البيئة، وتنفيذ برامج للدراية الإعلامية والمعلوماتية في الأزمات، مصممة خصيصاً لمعالجة هذه الفجوات، وتوفير موارد وأدوات مصممة بشكل خاص للأطراف المعنية الرئيسة، بما في ذلك صناع المحتوى ووسائل الإعلام ومنظمات الشباب، لتمكينهم من نشرها وتحفيز التعلم من الأقران عبر الإنترنت وخارجه.
ودعا الإعلان لدعم تبني المبادئ التوجيهية العالمية التي تضمن الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في إنتاج ونشر الإعلام والمحتوى الرقمي، وتمكين المستخدمين على المنصبات الرقمية من استخدامها بفعالية، وتطوير مبادئ توجيهية عالمية، تركز على إشراك النساء والفتيات للقيام بأدوار قيادية في النظم المعلوماتية، ومعالجة تأثير الاستخدام المتزايد للتكنولوجيات الرقمية والذكاء الاصطناعي من منظور الدراية الإعلامية والمعلوماتية.

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