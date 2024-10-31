المومني: إعلان عمان يهيئ بيئة تعزز حرية التعبير والحماية من التضليل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي
عمان – أكد وزير
الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة د. محمد المومني في حفل ختام مؤتمر أسبوع الدراية الإعلامية والمعلوماتية 2024، والذي عقد في عمان“شهدنا خلال المؤتمر تبادلاً للخبرات، والعديد من المقترحات والتوصيات التي تمنحنا الثقة بأننا في الأردن نسير على الطريق الصحيح في مجال التربية
الإعلامية”.
جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر الـ13 للأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية، أمس، والذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة“اليونسكو” بالشراكة مع وزارة الاتصال الحكومي على مدار يومين.
وجرى في حفل الاختتام الذي حضرته مندوبة جلالة الملك عبدالله الثاني الأميرة ريم علي، إطلاق“إعلان عمان”، الذي ألقاه المومني، ومساعد المدير العام لقطاع الاتصال والمعلومات في منظمة“اليونسكو” توفيق جلاصي.
وقال المومني، إن“إعلان عمّان” الصادر عن هذا المؤتمر يؤكد دعمه لإعلان أبوجا بشأن التمويل العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية، الذي دعا منظمة اليونسكو لإنشاء وإدارة صندوق دولي للدراية الإعلامية والمعلوماتية، وتشجيع التعاون الإقليمي في الدول العربية لزيادة التمويل الخاص بتعزيز مبادرات الدراية الإعلامية، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات الخاصة في هذا المجال.
وأشار المومني إلى أن الإعلان، يدعو الحكومات للالتزام بتهيئة بيئة تعزز حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، مع ضمان الحماية من مخاطر المعلومات المضللة والتلاعب الرقمي خاصة في أوقات الأزمات.
ويشدد الإعلان - بحسب المومني- على أهمية وضع سياسات وإستراتيجيات وطنية وإقليمية فاعلة، لتعزيز الدراية الإعلامية وإتاحتها للجميع، ودعم تطوير برامجها للفئات الأقل حظاً، والشباب وكبار السن، لضمان فرص وصول عادلة ومتكافئة لجميع الفئات، ويدعم تعزيز التعاون بين الهيئات التنظيمية والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني.
ويؤكد“إعلان عمان” أهمية الدراية الإعلامية والمعلوماتية، ويضعها في صميم الالتزامات الدولية، ويدعو جميع الأطراف المعنية إلى تنفيذ وتقييم برامج الدراية الإعلامية التي تركز على تمكين المستخدم وتعزيز حرية التعبير كأولوية.
وأثنى المومني في كلمته على جهود منظمة“اليونسكو” في اختيار الأردن لعقد المؤتمر الـ13 للدراية الإعلامية، مشيداً بجهود الوزارات والمؤسسات المعنية والشركاء الإستراتيجيين لإنجاح استضافة المؤتمر.
وأضاف أن مخرجات المؤتمر“تدفعنا نحو المزيد من الاهتمام على الأصعدة كافة، لترسيخ المبادئ الأخلاقية للدراية الإعلامية، وإيصالها إلى أكبر شريحة ممكنة”.
وعلق وزير الاتصال الحكومي على“إعلان عمان” الصادر عن المؤتمر، قائلا إن الإعلان، يدعو الحكومات للالتزام بتهيئة بيئة تعزز حرية التعبير، والوصول إلى المعلومات، مع ضمان الحماية من مخاطر المعلومات المضللة، والتلاعب الرقمي، بخاصة في أوقات الأزمات.
وأضاف انه، يشدد على أهمية وضع سياسات وإستراتيجيات وطنية وإقليمية فاعلة، لتعزيز الدراية الإعلامية والمعلوماتية وإتاحتها للجميع، ودعم تطوير برامجها للفئات الأقل حظاً والشباب وكبار السن، لضمان فرص وصول عادلة ومتكافئة لجميع الفئات.
وأكد أهمية الدراية الإعلامية، ووضعها في صميم الالتزامات الدولية، داعيا جميع الأطراف المعنية لتنفيذ وتقييم برامجها التي تركز على تمكين المستخدم وتعزيز حرية التعبير كأولوية.
وقال الجلاصي، إن دولة كولومبيا ستحتضن الدورة المقبلة للمؤتمر، مشيرا في هذا الصدد إلى أن“إعلان عمان” يسلط الضوء على الدور الذي يمكن أن تلعبه المدن بتوفير التعلم غير الرسمي، وبالتالي تمكين المواطنين من التفكير النقدي في المساحات الحضرية، عبر بناء المهارات والكفاءات في محو الأمية الإعلامية والمعلوماتية.
كما يؤكد ضمان أن مبادرات محو الأمية الإعلامية والمعلوماتية تتوافق مع أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، والاستجابة لدعوات ميثاق الأمم المتحدة للمستقبل.
وقال الجلاصي إن الإعلان، يشدد على الالتزام المشترك بتعزيز محو الأمية الإعلامية في العصر الرقمي، ويسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى عمل عالمي جماعي.
وبين أن الإعلان يعترف بالحاجة الماسة في عالمنا الرقمي المتطور لتعزيز محو الأمية الإعلامية لتعظيم فوائدها، قائلاً“في هذا العصر من الاتصال المستمر، نواجه تحديات متزايدة، من صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي لانتشار المعلومات المضللة، والمحتوى الضار الآن أكثر من أي وقت مضى. نحن بحاجة لبناء القدرة على الصمود ضد هذه التهديدات”.
ويؤكد“إعلان عمان” وفقه، دور ومسؤوليات المنصات الرقمية بشأن محو الأمية الإعلامية، وضرورة التزام المنصات الرقمية بمعايير حقوق الإنسان الدولية، وتعزيز حرية التعبير، وتركيز تمكين المستخدم في جميع العمليات، ويدعو الإعلان الى زيادة التمويل لمبادرات محو الأمية الإعلامية، بخاصة في الدول العربية.
وأكد الجلاصي أنه يجب التأكد من أن الحقيقة تصل للجميع لتنقلنا إلى الواقع المشترك الذي نعيشه، موضحا أن وثيقة الإعلان ضرورية، تبين التزامنا المشترك للارتقاء بالدراية الإعلامية في الزمن الرقمي، وتركز على الحاجة للعمل الجماعي العالمي، وفي قلب هذه الجهود التعلم المشترك.
وأضاف، علينا أن نذكر دائما أن التغير المستمر في العالم الرقمي، وهذا النهج، سيمهدان لجميع أصحاب المصلحة للضمان بأن الدراية الإعلامية، أداة ضرورية لتحقيق الحقيقة في المعلومات والحق بحرية التعبير، مؤكدا أن الإعلان يعترف بالاحتياجات الضرورية في عالمنا المتغير رقمياً على نحو مستمر، داعيا لتعزيز الدراية الإعلامية.
وأوضح أن الإعلان يسلّط الضوء ويركز على أدوار ومسؤوليات المنصات الرقمية بشأن الإعلام والدراية الإعلامية، مؤكدا أن على هذه المنصّات الامتثال لمعايير حقوق الإنسان الدولية، والترويج لحرّية التعبير والتركيز على تمكين المستخدمين في كل عملياتها.
وبين الجلاصي، أن من أهم الرسائل في“إعلان عمان”، هي الدعوة المتجددة لزيادة التمويل لمبادرة الدراية الإعلامية بخاصة في المنطقة العربية، معتبرا بأن مشاركة المعارف والممارسات الفضلى عبر الحدود أمر أساسي لضمان“عدم ترك أي أحد وراءنا في هذا العصر الرقمي”.
ويدعو الإعلان عمّان الحكومات لوضع سياسات وإستراتيجيات وطنية وإقليمية فاعلة، تعزز من الدراية الإعلامية، وإتاحتها للجميع، وتخصيص الموارد اللازمة للتنفيذ وضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية وإدماجها في برامج بناء القدرات وأولويات التنمية الوطنية وعمليات الحوكمة، ويطالب بدعم دمجها في أنظمة التعليم الرسمي وغير الرسمي والتعلم مدى الحياة، وتمكين المتعلمين والمعلمين من تقييم المحتوى الرقعي نقديا، مع دعم تطوير برامجها، بخاصة للفئات الأقل حظا والشباب وكبار السن، للوصول العادل والمتكافئ للفرص التي يقدمها العالم الرقمي.
وأكد الإعلان أهمية تبني سياسات تضمن قيام هيئات البث الإذاعي والتلفزيوني العامة، بتقديم معلومات دقيقة وموثوقة تهم الجمهور، وتوفير برامج تعليمية تركز على الدراية الإعلامية، وتشمل التحقق من الحقائق والمصادر واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وفهم الخوارزميات والمنصات الرقمية.
وشدد على ضرورة تطوير سياسات وبرامج للدراية الإعلامية، تستجيب لاحتياجات وحقوق النساء والفتيات، وتمكينهن من الاضطلاع بأدوار قيادية في هذا القطاع، وتعزيز كفاءتهن الرقمية بما يؤدي إلى تحول إيجابي.
وأكد الإعلان، تعزيز التعاون بين الهيئات التنظيمية والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني لزيادة الوصول إلى فرص تعلم مهارات الدراية الإعلامية، وتعزيز الشبكات التعاونية التي تقدم مبادرات تدقيق الحقائق، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وطالب الحكومات بإنشاء الشراكات مع المدن والبلديات والجهات الحكومية المحلية، والأطراف المعنية، بما في ذلك قطاعات النقل والترفيه والصحة والتجارة والبناء وغيرها، لتطبيق المبادئ التوجيهية التشغيلية لإطلاق مدن الدراية الإعلامية التي وضعتها“اليونسكو”، إلى جانب تبادل التجارب والخبرات عالميا، وتقييم المهارات والكفايات في مجالها بتطوير أو تكييف أطر الرصد والتقييم لهذه التدخلات.
وقال الإعلان، يتوجب أن تعزز“اليونسكو” والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى، التعاون بين مبادرات الدراية الإعلامية عبر المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، وتيسير تبادل المعرفة وبناء القدرات والبحوث متعددة القطاعات، والتعاون بين وكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة والبينات الحكومية الإقليمية والدولية، بما يتماشى مع الفقرة (35) من الاتفاق الرقمي العالمي لميثاق المستقبل.
وشدد على ضرورة تشجيع تنفيذ المعايير الدولية التي تطبق على المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي، التي تعمل على دمجها، وتعطي الأولوية لتمكين المستخدم، وتضمن تعزيز الشفافية والمساءلة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وحماية حقوق الإنسان.
وطالب الاعلان بدعم تطوير الإستراتيجيات الوطنية للتعامل مع الأزمات كالكوارث الطبيعية والصحة العامة والنزاعات وتغير المناخ وتدهور البيئة، وتنفيذ برامج للدراية الإعلامية والمعلوماتية في الأزمات، مصممة خصيصاً لمعالجة هذه الفجوات، وتوفير موارد وأدوات مصممة بشكل خاص للأطراف المعنية الرئيسة، بما في ذلك صناع المحتوى ووسائل الإعلام ومنظمات الشباب، لتمكينهم من نشرها وتحفيز التعلم من الأقران عبر الإنترنت وخارجه.
ودعا الإعلان لدعم تبني المبادئ التوجيهية العالمية التي تضمن الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في إنتاج ونشر الإعلام والمحتوى الرقمي، وتمكين المستخدمين على المنصبات الرقمية من استخدامها بفعالية، وتطوير مبادئ توجيهية عالمية، تركز على إشراك النساء والفتيات للقيام بأدوار قيادية في النظم المعلوماتية، ومعالجة تأثير الاستخدام المتزايد للتكنولوجيات الرقمية والذكاء الاصطناعي من منظور الدراية الإعلامية والمعلوماتية.
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