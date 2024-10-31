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الأميرة ريم علي: تعزيز الحوار والمسؤولية المشتركة في حق الوصول للمعلومات

10/31/2024 2:42:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






عمان - قالت سمو الأميرة ريم علي مؤسسة معهد الإعلام الأردني ورئيسة مؤسسة آنا ليند أمس، خلال الجلسة الأخيرة لمؤتمر الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية بعنوان“مدن الدراية الإعلامية والمعلوماتية: بناء الجسور لتمكين المتعلمين مدى الحياة”، إنه يجب أن“نعزز أي شيء لتجنب الاستقطاب ومعرفة مفاهيم الدراية الإعلامية وتعزيز الحوار والمسؤولية المشتركة والمساواة في حق الوصول للمعلومات”.
وأضافت سموها أن“التعليم الرسمي مهم جدًا وقد عملنا على تطوير منهاج للتربية الإعلامية وإدماجه بالمناهج الأردنية، والأردن هو الدولة العربية الوحيدة التي قامت بذلك”.
وتابعت“مُدن الدراية الإعلامية مفهوم مهمّ وثوري، وهذه المُدن تتفاعل وتتواصل معك حتى تتمكن من الوصول للمعارف والمعلومات في الدراية الإعلامية والمعلوماتية”.
بدوره، أعلن أمين عمان الكبرى د.يوسف الشواربة خلال مؤتمر الدراية الإعلامية والمعلوماتية أمس، أن مدينة عمان هي أول مدينة تتبنى تطبيق دليل منظمة اليونسكو بالدراية الإعلامية.
وأكد الشواربة أن أمانة عمان ستطلق منصة“عمان تستمع” لزيادة التفاعل مع الناس ومنحهم المعلومات وتهيئتهم ذهنيًا ورفع الوعي بكثير من القضايا والوصول للمعلومات لمواجهة المعلومات المُضللة وغير الدقيقة.
ولفت إلى أن كل مدينة أردنية لديها القدرة على تطبيق مشروع مُدن الدراية الإعلامية لأنها تمتلك بُنية تحتية تُمكنها من أن تُصبح مُدنًا ذات دراية إعلامية.
واعتبر الشواربة أن تمكين المُدن يعني تمكين المجتمعات ومدينة عمان لا تعيش بجزيرة منعزلة، فهي أول مدينة عربية تقدم للأمم المتحدة طواعية تقرير توطين أهداف التنمية المستدامة فيها وهذا دليل على أننا جاهزون لتوظيف البنية التحتية المتوفرة لخدمة وتنفيذ مشروع مُدن الدراية الإعلامية والمعلوماتية.
وقال ميسّر الجلسة، مؤلف المبادئ التوجيهية القادمة لليونسكو بشأن الدراية الإعلامية والمعلوماتية، البرازيلي أليكساندر ليفوتشي ساياد، إن الدراية الإعلامية والمعلوماتية في المدارس تهدف لرفع الوعي لدى الطلاب، ما يتطلب إعادة النظر في المتجمعات والمناطق البعيدة لتكون على علم بالدراية الإعلامية والمعلوماتية.
وشدد ساياد على أهمية التركيز على مفهوم الدراية الإعلامية والمعلوماتية والمحاور التي يجب العمل عليها، والنظر في السياسات العامة لتمكين المواطنين من الدراية الإعلامية والمعلوماتية، وذلك لمساهمتها بمعالجة الكثير من المشاكل في المجتمع.

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