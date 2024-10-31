مراقبون: إنشاء فرقة عسكرية للاحتلال على الحدود مع الأردن.. تهديد خطر للمملكة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل
عمان - في ظل سعي فعلي من الاحتلال الإسرائيلي لعسكرة حدوده مع الأردن، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يقوم بإنشاء فرقة جديدة على الحدود الشرقية (مع الأردن) بزعم حمايتها، اعتبر مراقبون القرار، مخالفا لبنود اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل، وفقاً للملحق رقم (1) الذي يحدد ويضبط انتشار القوات على الواجهات الحدودية، فضلا عن شروط المعاهدة التي تبين حجم القوات العسكرية على الحدود وعددها وبعدها من الجوار.
وقال هؤلاء في أحاديث منفصلة لـ" الغد"، إن نشر هذه الفرقة على الواجهة الأردنية، يعد بمثابة تهديد خطر وصريح للأردن، موضحين أن إسرائيل تدرك أن الوضع في الضفة الغربية متأزم، وأن هذا التأزيم يرتبط ارتباطا مباشرا بالأردن.
وقال الجيش الإسرائيلي إن قرار تشكيل فرقة عسكرية جديدة على الحدود مع الأردن، حظي بموافقة وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، مشيرا إلى أن هدف إنشاء هذه الفرقة حماية الحدود الشرقية لإسرائيل.
وأضاف أن هذا القرار جاء بناء على تقييم ودراسة للاحتياجات العملياتية والقدرات الدفاعية في المنطقة ووفق تخطيط أعمال بنيان قوة الجيش واستنادا للعبر المستخلصة من الحرب.
وقال البيان إن هذه الفرقة ستخضع لإمرة القيادة الوسطى، وإن تشكيلها يهدف لتعزيز الجهود الدفاعية في منطقة الحدود والطريق رقم 90 الذي يمتد من المطلة على الحدود مع لبنان وحتى إيلات على البحر الأحمر، وتوفير استجابة للتعامل مع أي هجمات وتهريب الأسلحة.
من جهته يصف المحلل السياسي د.صدام الحجاحجة، التحرك العسكري الإسرائيلي بأنه مخالف لبنود اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل وفقاً للملحق رقم 1 الذي يحدد ويضبط انتشار القوات على الواجهات الحدودية، موضحا أن هناك شروطا في المعاهدة تبين حجم القوات العسكرية على الحدود وعددها وبعدها من الجوار وهو ما انتهكته إسرائيل بهذا القرار.
ودعا الحجاحجة لإعادة قراءة الموقف السياسي وإرسال رسائل واضحة لإسرائيل بخصوص معاهدة السلام، ومنها نشر قوات بالمثل لأن هناك استنفاراً وحالة طوارئ لدى الجانب الإسرائيلي الذي يشن حربا همجية على قطاع غزة ولبنان.
وتابع: قرار الاحتلال بإنشاء الفرقة العسكرية ونشرها على طول الحدود مع الأردن، يقف وراءها أجندة ومناورة سياسية للمقايضة علي ملفات أخرى، إذ يبدو أن إسرائيل تخطط لترسيم الحدود مع الأردن، بشكل إجباري، فضلا عن ترسيم الحدود بين الأردن وفلسطين، وهو أمر يعد بمثابة إنهاء لحل الدولتين، ومخالفة لاتفاق أوسلو لترسيم الحدود بين الطرفين، ومن ثم إنهاء حدود الدولة الفلسطينية الشرقية، والسيطرة الكاملة على منطقة غور الأردن، المنطقة ذات الأهمية الإستراتيجية لإسرائيل، خاصة فيما يتعلق بالاستيطان الزراعي، فضلاً عن كونها منطقة أمنية مهمة للكيان.
ويبلغ طول الحدود الأردنية مع إسرائيل والضفة الغربية 335 كلم، منها 97 كلم مع الضفة الغربية، و238 كلم مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
بدوره، يقول الخبير العسكري والإستراتيجي نضال أبو زيد، إن هذا القرار ليس إقامة فرقة منفردة فقط وانما يأتي ضمن خطة متكاملة وضعتها رئاسة أركان جيش الاحتلال حين زار هرتسي هليفي الحدود الاسرائيلية مع الأردن بعد حادثة معبر الكرامة.
وأضاف "هذه الخطة تتضمن تعزيز المراقبة العسكرية وبناء حواجز جديدة وعرضت الخطة حينها على وزارتي الدفاع والمالية وتقدر تكاليف هذه الخطة بما يتراوح بين 2.5 و4 مليارات دولار، وقد تم تكليف نائب رئيس أركان الجيش الجنرال أمير برعم بالمسؤولية عن إتمامها وتنفيذها".
وأشار أبو زيد الى ان الخطة تتضمن عدة مراحل تبدأ باستخدام الوسائل التكنولوجية لمراقبة الحدود من إيلات جنوباً والحمة السورية بالقرب من طبريا شمالا والبالغ طولها 365 كلم كما تشمل نشر قوات رد فعل سريع لتوفير استجابة سريعة.
ولفت ابو زيد الى ان الفرقة الجديدة ليست بحجم فرقة عسكرية نظامية باسناد قياسي وإنما أطلق عليها اسم فرقة كما هو معمول به في بعض وحدات جيش الاحتلال وتحمل اسم الكتيبة الشرقية تتولى مسؤولية مراقبة المنطقة بشكل رئيسي ورد الفعل السريع.
وقال بان هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها وضع خطة لتعزيز حدود الاراضي المحتلة مع الأردن بل سبق أن وضعت 4 خطط شبيهة لم تنفذ وكانت تتعثر جراء عدم توفير ميزانية.
وأكد أن توقيت إعلان الاحتلال الآن عن إقامة هذه الفرقة يأتي في سياقات مناكفات اليمين الإسرائيلي الحاكم للأردن ردا على موقفه من الانتهاكات الاسرائيلية في الضفة وقطاع غزة.
واشار ابو زيد، الى ان انشاء الفرقة العسكرية في هذه المنطقة يعتبر تجاوزا واضحا على بنود اتفاق السلام الفلسطيني الاسرائيلي، اذا تم نشرها في مناطق الضفة الغربية التي لا تخضع لا إداريا ولا أمنيا للاحتلال، أو إذا تم التوسع في الحجم والتسليح بشكل قد يعتبر أيضا تعديا على اتفاق السلام الأردني الإسرائيلي والذي يحكم في ملحقه الأمني العلاقة العسكرية وحجم القوى على الحدود مع الأردن.
وأشار أبو زيد الى أن قرار إنشاء فرقة اقليمية تهدف لحماية الحدود الشرقية للكيان، جاء في ختام دراسة فحصت الاحتياجات العملياتية والقدرات الدفاعية في المنطقة وذلك بناء على تخطيط أعمال بناء القوة في جيش الدفاع واستنادا للعبر من الحرب وتقييم الوضع، وسيتم اخضاع الفرقة إلى مسؤولية القيادة الوسطى.
من جهته، يقول عميد كلية القانون السابق في جامعة الزيتونة د.محمد فهمي الغزو، إن الاحتلال يؤكد عبر إنشاء هذه الفرقة بأنه لا وجود لدولة فلسطينية بالمستقبل، وهذا الامر يمس الأردن ايضا بطريقة ما، فضلا عن مخالفته لاتفاق أوسلو، ومحاولة اسرائيل عزل الضفة الغربية وتنفيذ سيناريوهات الاستيلاء على كامل غور الأردن من الجانب الغربي لنهر الأردن.
وتابع: محاولات الاحتلال المستمرة خاصة منذ العدوان على غزة لفرض السيطرة الكاملة على الضفة الغربية والتكريس لضمها، هدفه قطع الطريق على أي تنازل أو حل سياسي يمكن أن يقدمه للفلسطينيين، ومن ثم الانتقال للسيناريو الآخر، وهو البدء الفعلي لمخطط التهجير للفلسطينيين من الضفة الغربية اتجاه الأردن، خاصة بعد العمليات العسكرية الإسرائيلية الحالية بالضفة الغربية، وهو الأمر الذي يتعلق بهوية الدولة الأردنية وأمنها الوطني ومصالحها العليا.
وأتم: أي نزوح أو خلق ظروف تؤدي إليه سيعتبرها الأردن إعلانا للحرب وبمثابة خرق جوهري لمعاهدة السلام التي أبرمت عام 1994، كما سيؤدي لتصفية القضية الفلسطينية والإضرار بالأمن القومي الأردني.
واستكمل: قرار إنشاء الفرقة هدفه ضم الضفة الغربية بشكل كامل وفرض حدود مصطنعة، مؤكدا أنه يشكل تعديا مباشرا على اتفاقية السلام بين الأردن واسرائيل، ونسف لمسار التسوية وحل الدولتين برمته.
وأكد أن إسرائيل طرحت سابقا فكرة بناء جدار على طول الحدود مع الأردن قبل نحو 20 عاماً، يمتد على طول 238 كلم من بحيرة طبريا حتى خليج العقبة، لكنها تراجعت عنه لأسباب مالية آنذاك.
وتم ترسيم الحدود بين الأردن وإسرائيل للمرة الأولى عام 1948، وبعد حرب 1967 أصبحت الحدود الشرقية لإسرائيل تضم غور الأردن الذي كان تحت السيطرة الأردنية، بينما وضعت معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية عام 1994 إطاراً رسمياً للحدود بين البلدين.
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