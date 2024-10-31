Thursday, 31 October 2024 09:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العضايلة: التشكيك بـالأونروا وإغلاق مقراتها لا يمكن أن يقابل بالصمت

10/31/2024 2:42:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



القاهرة - أكد الأردن أن التشكيك بعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومحاولة المس بكينونتها واتهامها بالإرهاب والتضييق على عمل طواقمها، والسعي لإغلاق مقراتٍ لها، لا يمكن أن يقابل بالصمت.
وشدد الأردن في كلمة ألقاها السفير أمجد العضايلة خلال اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين حول "الأونروا" بطلب من الأردن، على أن مسؤولية المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، توجب وضع حد لهذا التجاوز والاستهتار بالقانون الدولي الذي تأسست بموجبه هذه الوكالة الدولية.
وأكد الدور المهم لـ"الأونروا" وعملها، كونها حقاً للاجئين الذين يجري تعريفهم من الأمم المتحدة لا من قواميس دولة الاحتلال التي تخلو من كل ما هو إنساني، وليس في صفحات تاريخها سوى الاعتداءات والحروب والقتل والتشريد.
وأشار العضايلة، إلى حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على دور "الأونروا" واستمراريتها، منوها بخطاب جلالته في الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، من أن ما يحدث يجعل الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها، تواجه أزمةً غير مسبوقة تضرب في صميم شرعيتها، عبر تعرضها لهجوم معنوي وفعلي، فـ"منذ قرابة العام، وعلم الأمم المتحدة الأزرق المرفوع فوق الملاجئ والمدارس في غزة، يعجز عن حماية المدنيين الأبرياء من القصف العسكري الإسرائيلي، وتقف شاحنات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة بلا حراك، على بعد أميال من فلسطينيين يتضورون جوعا، كما يجري استهداف ومهاجمة عمال الإغاثة الإنسانية الذين يحملون شعار هذه المؤسسة، وتحدي قرارات محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وتجاهل آرائها".
كما أشار إلى رئاسة الأردن قبل نحو شهر من اليوم (أمس)، اجتماعاً وزارياً لحشد الدعم لـ"الأونروا"، وذلك على هامش أعمال الدورة "79" للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وهو ما يأتي ضمن الدعم الكامل الذي تقدّمه المملكة للوكالة، والسعي للحشد الدولي لضمان دعمها مالياً وسياسياً، وبما يضمن استمرارية دورها الحيوي.
وبين أن الأردن، دعا إلى هذا الاجتماع وتقدم بمشروع قرار يدعو إلى تحركٍ عربيٍ جماعي، في ضوء ما يقوده من جهد دبلوماسي مع الدول الشقيقة والصديقة، بهدف التصدي لهذه المشاريع التي تمثل تهديداً لقانونية عمل "الأونروا"، التي تمثّل إرادةً دوليةً وإنسانيةً جامعة، ما يجعل من المساس بها وبحصانتها ودورها، اغتيالاً سياسياً لوكالةٍ تحظى بشرعيةٍ أممية.
وشدد العضايلة، على موقف الأردن الرافض والقاطع، وإدانته لكل ما يصدر من قوانين غير شرعية وغير قانونية من "كنيست" إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والمستهدفة وجود "الأونروا"، وحصاناتها ومقارها وحظر أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، داعيا العالم أجمع الى تحركٍ فعلي ودعمٍ حقيقي، وخطواتٍ لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومنظمات الأمم المتحدة التي تقدّم له الخدمات الإغاثية والإنسانية، وخصوصاً الأونروا التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه.
وأشار، إلى إن هذا الاستهداف الإسرائيلي لـ"الأونروا"، لا يقف عند محاولات تصفية دور الوكالة الإنساني، ولا يكتفي بقطع الدعم المالي عنها، بل إن وراءه سعيا لقتل أمل الشعب الفلسطيني في معالجة قضية اللاجئين، لأن "الأونروا" مرتبطة بالحق غير القابل للتصرف للاجئين الفلسطينيين المنصوص عليه في القانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة، لتحقيق العدالة لهم، عبر تنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي تتحدث عن حقهم في العودة والتعويض.
وفي تصريحات لـ(بترا)، قال السفير العضايلة، إنه صدر امس، قرار باجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية، على مستوى المندوبين حول "الأونروا" بطلب من الأردن، يدين قرارات الكنيست الاسرائيلي بشأن "الأونروا"، مؤكدا أنها باطلة ولا يمكن تمريرها كونها تشمل خطرا كبيرا على ملايين اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة والأردن وسورية.
وأضاف السفير، أن القرار أكد مركزية القضية الفلسطينية، وإدانته للقوانين اللاشرعية الصادرة عن الكنيست الاسرائيلي، مؤكدا الدور الحيوي لـ"الأونروا" والتي أنشئت بقرار أممي، ولا يمكن للكنيست إلغاء دورها بمشروع قرار أو قوانين أبدا.
وأشار إلى أن القرار الذي صدر أمس، تضمن فقرة خاصة بتجميد مشاركة عضوية اسرائيل في الأمم المتحدة، لافتا إلى أنه ستتجري متابعة القرار من الأمانة العامة ومجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة العربية وبعثات الدول العربية في نيويورك، لتنفيذ هذا القرار، وحث الدول الصديقة الداعمة للقضية الفلسطينية بالتحديد بهذا القرار ومنع تمريره.
كما أكد استمرارية الجهود العربية ومساعيها الحثيثة، لرفض وإدانة مثل هذه القوانين الباطلة، مع استمرار التحركات العربية بالتوجه للمجتمع الدولي لدعم القضية الفلسطينية. - (بترا)

MENAFN31102024000072011014ID1108839116

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث