العضايلة: التشكيك بـالأونروا وإغلاق مقراتها لا يمكن أن يقابل بالصمت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
القاهرة - أكد الأردن أن التشكيك بعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومحاولة المس بكينونتها واتهامها بالإرهاب والتضييق على عمل طواقمها، والسعي لإغلاق مقراتٍ لها، لا يمكن أن يقابل بالصمت.
وشدد الأردن في كلمة ألقاها السفير أمجد العضايلة خلال اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين حول "الأونروا" بطلب من الأردن، على أن مسؤولية المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، توجب وضع حد لهذا التجاوز والاستهتار بالقانون الدولي الذي تأسست بموجبه هذه الوكالة الدولية.
وأكد الدور المهم لـ"الأونروا" وعملها، كونها حقاً للاجئين الذين يجري تعريفهم من الأمم المتحدة لا من قواميس دولة الاحتلال التي تخلو من كل ما هو إنساني، وليس في صفحات تاريخها سوى الاعتداءات والحروب والقتل والتشريد.
وأشار العضايلة، إلى حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على دور "الأونروا" واستمراريتها، منوها بخطاب جلالته في الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، من أن ما يحدث يجعل الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها، تواجه أزمةً غير مسبوقة تضرب في صميم شرعيتها، عبر تعرضها لهجوم معنوي وفعلي، فـ"منذ قرابة العام، وعلم الأمم المتحدة الأزرق المرفوع فوق الملاجئ والمدارس في غزة، يعجز عن حماية المدنيين الأبرياء من القصف العسكري الإسرائيلي، وتقف شاحنات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة بلا حراك، على بعد أميال من فلسطينيين يتضورون جوعا، كما يجري استهداف ومهاجمة عمال الإغاثة الإنسانية الذين يحملون شعار هذه المؤسسة، وتحدي قرارات محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وتجاهل آرائها".
كما أشار إلى رئاسة الأردن قبل نحو شهر من اليوم (أمس)، اجتماعاً وزارياً لحشد الدعم لـ"الأونروا"، وذلك على هامش أعمال الدورة "79" للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وهو ما يأتي ضمن الدعم الكامل الذي تقدّمه المملكة للوكالة، والسعي للحشد الدولي لضمان دعمها مالياً وسياسياً، وبما يضمن استمرارية دورها الحيوي.
وبين أن الأردن، دعا إلى هذا الاجتماع وتقدم بمشروع قرار يدعو إلى تحركٍ عربيٍ جماعي، في ضوء ما يقوده من جهد دبلوماسي مع الدول الشقيقة والصديقة، بهدف التصدي لهذه المشاريع التي تمثل تهديداً لقانونية عمل "الأونروا"، التي تمثّل إرادةً دوليةً وإنسانيةً جامعة، ما يجعل من المساس بها وبحصانتها ودورها، اغتيالاً سياسياً لوكالةٍ تحظى بشرعيةٍ أممية.
وشدد العضايلة، على موقف الأردن الرافض والقاطع، وإدانته لكل ما يصدر من قوانين غير شرعية وغير قانونية من "كنيست" إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والمستهدفة وجود "الأونروا"، وحصاناتها ومقارها وحظر أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، داعيا العالم أجمع الى تحركٍ فعلي ودعمٍ حقيقي، وخطواتٍ لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومنظمات الأمم المتحدة التي تقدّم له الخدمات الإغاثية والإنسانية، وخصوصاً الأونروا التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه.
وأشار، إلى إن هذا الاستهداف الإسرائيلي لـ"الأونروا"، لا يقف عند محاولات تصفية دور الوكالة الإنساني، ولا يكتفي بقطع الدعم المالي عنها، بل إن وراءه سعيا لقتل أمل الشعب الفلسطيني في معالجة قضية اللاجئين، لأن "الأونروا" مرتبطة بالحق غير القابل للتصرف للاجئين الفلسطينيين المنصوص عليه في القانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة، لتحقيق العدالة لهم، عبر تنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي تتحدث عن حقهم في العودة والتعويض.
وفي تصريحات لـ(بترا)، قال السفير العضايلة، إنه صدر امس، قرار باجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية، على مستوى المندوبين حول "الأونروا" بطلب من الأردن، يدين قرارات الكنيست الاسرائيلي بشأن "الأونروا"، مؤكدا أنها باطلة ولا يمكن تمريرها كونها تشمل خطرا كبيرا على ملايين اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة والأردن وسورية.
وأضاف السفير، أن القرار أكد مركزية القضية الفلسطينية، وإدانته للقوانين اللاشرعية الصادرة عن الكنيست الاسرائيلي، مؤكدا الدور الحيوي لـ"الأونروا" والتي أنشئت بقرار أممي، ولا يمكن للكنيست إلغاء دورها بمشروع قرار أو قوانين أبدا.
وأشار إلى أن القرار الذي صدر أمس، تضمن فقرة خاصة بتجميد مشاركة عضوية اسرائيل في الأمم المتحدة، لافتا إلى أنه ستتجري متابعة القرار من الأمانة العامة ومجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة العربية وبعثات الدول العربية في نيويورك، لتنفيذ هذا القرار، وحث الدول الصديقة الداعمة للقضية الفلسطينية بالتحديد بهذا القرار ومنع تمريره.
كما أكد استمرارية الجهود العربية ومساعيها الحثيثة، لرفض وإدانة مثل هذه القوانين الباطلة، مع استمرار التحركات العربية بالتوجه للمجتمع الدولي لدعم القضية الفلسطينية. - (بترا)
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