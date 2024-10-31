الإصابات تضرب مانشستر سيتي وغوارديولا يستنجد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إن فريقه يواجه أزمة بسبب زيادة عدد اللاعبين المصابين بالفريق بعد المباراة التي خسرها أمام توتنهام 1 - 2 في كأس رابطة الأندية المحترفة، حيث يتبقى 13 لاعبا فقط متاحين للفريق.
افتقد مانشستر سيتي جهود كايل ووكر، رودري، أوسكار بوب، جيريمي دوكو، وكيفين دي بروين وجاك غريليش في مواجهة توتنهام بالدور الرابع، وقبل بداية المباراة تم استبعاد مانويل أكانجي ، قبل أن يخرج سافينيو في الشوط الثاني على محفة.
وأقر غوارديولا بأن المشاكل تزداد قبل مواجهة بورنموث، السبت، والتي يتبعها مواجهة فريق سبورتنغ لشبونة في دوري أبطال أوروبا.
وقال غوارديولا: لدينا 13 لاعبا متاحا، لذلك نحن في وضع صعب للغاية، اللاعبون الذين خاضوا المباراة، كانوا يعانون من بعض المشاكل، سنرى كيف ستسير عملية تعافيهم.
وأردف: وضع صعب. شعر أكانجي أمس بألم في العضلة، وأنا لم أكن أعلم، وخلال الإحماء، شعر أنه ليس بخير، وقال إن بإمكانه المخاطرة ولكنني رفضت.
وأضاف: روبن يعاني أحيانا أيضا. تزداد الصعوبة مباراة بعد الأخرى – ربما سنجتمع جميعا مجددا يوما ما. اللاعبون الموجودون هنا يقاتلون من أجل البقاء ويتحاملون على أنفسهم، ويركزون لأجلنا، هؤلاء اللاعبون لن أنساهم.
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