الإصابات تضرب مانشستر سيتي وغوارديولا يستنجد

قال جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إن فريقه يواجه أزمة بسبب زيادة عدد اللاعبين المصابين بالفريق بعد المباراة التي خسرها أمام توتنهام 1 - 2 في كأس رابطة الأندية المحترفة، حيث يتبقى 13 لاعبا فقط متاحين للفريق.



افتقد مانشستر سيتي جهود كايل ووكر، رودري، أوسكار بوب، جيريمي دوكو، وكيفين دي بروين وجاك غريليش في مواجهة توتنهام بالدور الرابع، وقبل بداية المباراة تم استبعاد مانويل أكانجي ، قبل أن يخرج سافينيو في الشوط الثاني على محفة.

وأقر غوارديولا بأن المشاكل تزداد قبل مواجهة بورنموث، السبت، والتي يتبعها مواجهة فريق سبورتنغ لشبونة في دوري أبطال أوروبا.



وقال غوارديولا: لدينا 13 لاعبا متاحا، لذلك نحن في وضع صعب للغاية، اللاعبون الذين خاضوا المباراة، كانوا يعانون من بعض المشاكل، سنرى كيف ستسير عملية تعافيهم.

وأردف: وضع صعب. شعر أكانجي أمس بألم في العضلة، وأنا لم أكن أعلم، وخلال الإحماء، شعر أنه ليس بخير، وقال إن بإمكانه المخاطرة ولكنني رفضت.

وأضاف: روبن يعاني أحيانا أيضا. تزداد الصعوبة مباراة بعد الأخرى – ربما سنجتمع جميعا مجددا يوما ما. اللاعبون الموجودون هنا يقاتلون من أجل البقاء ويتحاملون على أنفسهم، ويركزون لأجلنا، هؤلاء اللاعبون لن أنساهم.