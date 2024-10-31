عبيدات يرعى تخريج طلبة الدبلومات المهنية التدريبية في اليرموك

رعى نائب رئيس اليرموك للشؤون الإدارية الدكتور يوسف عبيدات، حفل تخريج طلبة الدبلومات المهنية والتدريبية في مركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع في الجامعة.



وأكد عبيدات أن جامعة اليرموك تعد أنموذجا حيا للتعليم المتميز، حتى غدت أحد العناوين البارزة لمسيرة العالي في المملكة، وليس أدلّ على ذلك المستوى الرفيع لخريجيها الذين آثَروا مسيرة التنمية في الأردن، وتَسلَّموا مواقع قيادة في الدولة الأردنية، وفي المنظمات الدولية، وأسواق العمل داخل المملكة وخارجها.



وأضاف أن "اليرموك" تمد يد الشراكة والتعاون إلى مؤسسات المجتمع المدني في سبيل تحقيق الهدف الثالث لمؤسسات التعليم العالي إضافة إلى التعليم الجامعي والبحث العلمي، ألا وهو خدمة المجتمع المحلي.



وتابع عبيدات: في هذا السياق جاءت فكرة الشراكة ما بین جامعة اليرموك وبعض الأكاديميات الوطنية المتميزة لتنفيذ برامج تدريبية ذات مستوىً رفيع تُحاكي متطلبات أسواق العمل محليًا وخارجيًا، إذ تطرح الجامعة بالتعاون مع هذه الأكاديميات الدبلومات التدريبية من أجل تعزيز مهارات الطلبة الملتحقين ورفع سويتهم الفنية في مهن يحتاجها سوق العمل، مشددا على ان الاستثمار الحقيقي هو برأس المال البشري الذي يركز على التدريب والتعليم التقني اللذين أصبحا عنوان هذه المرحلة.



ودعا الخريجين إلى مواصلة الجد والمثابرة والانفتاح على كل جديد في زمان سمته الأساسية التغيّر السريع والإنتاج المعرفي غير التقليدي الذي لا يواكبه إلا أصحاب الهمم العالية والإنجاز المتفرد، سيما وأن الخريجين هم بوابة المستقبل المشرق للوطن.



بدوره ألقى مدير المركز الدكتور عبد الباسط عثامنة، كلمة أكد فيها أننا نلتقي اليوم في حفل تخريج كوكبة جديدة من خريجي الدبلومات المهنية، كنتاج مشترك ما بين مركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع وشركة بسملة للتدريب والتطوير الإداري، تجسيدا لرسالة الجامعة في أهمية خدمة المجتمع الأردني والإسهام في تحقيق تنمية مستدامة، إذ يعد تأهيل الشباب للمنافسة في سوق العمل أحد أهم عنوانيها العريضة.



وأشار إلى أن "اليرموك" دأبت على التنوع المُمنهج في برامجها التدريسية بالتوجه التدريجي نحو التعليم التقني، وخاصة البرامج التي لا تمنح درجات علمية، بل تأهيلاً عمليا للانخراط في سوق العمل، حيث تعد برامج الدبلوم التي ينفدها المركز مثالا حيا على ذلك.



وبارك عثامنة للطلبة الخريجين هذا الإنجاز داعيا إياهم ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع قادرين على خدمة الوطن وتنميته والمساهمة في إعلاء شأنه وفي الحفاظ على مكتسباته وحماية آمنه.



من جهتها، ألقت رهف بني مفرج كلمة باسم شركة بسملة للتدريب، أشادت فيها بجهود مركز الملكة رانيا للدارسات الأردنية وخدمة المجتمع والمدربين المشرفين على البرامج التدريبية الذين لم يألوا جهدا في تقديم عصارة علمهم ومعارفهم في سبيل تطوير مهاراتهم ومعارفهم.



الطالبة آسيه مجدلاوي ألقت كلمة باسم زملائها الخريجين، دعت فيها الطلبة إلى تجسيد ما اكتسبوه من خبرات ومعارف في تنمية أنفسهم وخدمة بلدهم، شاكرة كل من ساهم بوقتهم وخبراته في سبيل وصولهم إلى هذه المرحلة.



وفي نهاية الحفل الذي حضره ذوي الطلبة، سلم عبيدات الشهادات للطلبة الخريجين.