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متحف الأردن يعلن موعد ساعات عمله خلال موسم الشتاء

10/31/2024 7:21:39 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلن مدير عام متحف الأردن إيهاب عمارين، عن ساعات عمل المتحف خلال موسم الشتاء وذلك اعتبارا من الأول من تشرين الثاني المقبل، حيث سيفتح المتحف أبوابه يومياً من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء.

وبحسب التعميم الموجه من مدير عام المتحف إلى الجمعيات السياحية، سيفتح المتحف أبوابه يوم الجمعة الساعة 2 بعد الظهر، ويغلق أبوابه الساعة 6 مساء، وسيكون كل يوم ثلاثاء عطلة للمتحف، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية له.

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