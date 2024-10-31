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مبعوث أمريكي يجري جولة تشمل مصر والسعودية لبحث إنهاء الصراع السوداني

10/31/2024 4:40:37 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 31 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو بدأ جولة إلى كينيا وأوغندا والسعودية ومصر يبحث خلالها جهود إنهاء الأزمة في السودان.
وقالت الوزارة في بيان مساء أمس الأربعاء عقب بدء الجولة ان المبعوث الخاص سيلتقي قادة المجتمع المدني السوداني ومسؤولين حكوميين من الدول المضيفة إلى جانب قادة ينتمون لأطراف متعددة.
وذكرت أن بيرييلو سيؤكد خلال جولته ضرورة إيصال المساعدات الانسانية بشكل عاجل إلى جميع مناطق السودان وكذلك ضرورة حماية المدنيين وبذل جميع الجهود لإنهاء الحرب.
وأوضحت أن بيرييلو سيجدد التزام بلاده بدعم الانتقال إلى الحكم المدني الذي يسمح للشعب السوداني بتشكيل مستقبله السياسي.
ويشهد السودان منذ منتصف أبريل 2023 حربا بين الجيش بقيادة الجنرال عبدالفتاح البرهان وقوات (الدعم السريع) بقيادة الجنرال محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي. (النهاية)

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