مبعوث أمريكي يجري جولة تشمل مصر والسعودية لبحث إنهاء الصراع السوداني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 31 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو بدأ جولة إلى كينيا وأوغندا والسعودية ومصر يبحث خلالها جهود إنهاء الأزمة في السودان.
وقالت الوزارة في بيان مساء أمس الأربعاء عقب بدء الجولة ان المبعوث الخاص سيلتقي قادة المجتمع المدني السوداني ومسؤولين حكوميين من الدول المضيفة إلى جانب قادة ينتمون لأطراف متعددة.
وذكرت أن بيرييلو سيؤكد خلال جولته ضرورة إيصال المساعدات الانسانية بشكل عاجل إلى جميع مناطق السودان وكذلك ضرورة حماية المدنيين وبذل جميع الجهود لإنهاء الحرب.
وأوضحت أن بيرييلو سيجدد التزام بلاده بدعم الانتقال إلى الحكم المدني الذي يسمح للشعب السوداني بتشكيل مستقبله السياسي.
ويشهد السودان منذ منتصف أبريل 2023 حربا بين الجيش بقيادة الجنرال عبدالفتاح البرهان وقوات (الدعم السريع) بقيادة الجنرال محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي. (النهاية)
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