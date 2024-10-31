الجامعة العربية تدين انتهاكات (الدعم السريع) في السودان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 31 - 10 (كونا) -- دانت الجامعة العربية بأشد العبارات اليوم الخميس الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي ارتكبتها قوات (الدعم السريع) في ولاية (الجزيرة) السودانية.
واعتبر الامين العام للجامعة أحمد ابوالغيط في بيان أن استمرار ارتكاب هذه "الجرائم البشعة" التي يصل بعضها إلى حد التطهير العرقي في (دارفور) ومناطق مختلفة بالسودان على الرغم من الادانات الدولية المتكررة دليل إضافي على الحاجة الماسة لتنسيق الجهود والتعاون الدولي والاقليمي لإيقاف الحرب ومحاسبة مرتكبي الجرائم.
وشدد على ضرورة عدم السماح باستغلال تشتت الانتباه الدولي والعربي على خلفية جرائم الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة ولبنان للسعي إلى اسقاط مؤسسات الدولة السودانية وتهديد وحدة البلاد وسلامة أراضيها.
وأوضح أبوالغيط أنه قدم مبادرة عقدت على خلفيتها المنظمات العربية والافريقية والدولية والأطراف ذات الصلة اجتماعين في القاهرة وجيبوتي في شهر يونيو ويوليو الماضيين لتنسيق مبادرات دعم السلام والاستقرار في السودان. (النهاية)
م ف م / ط م ا
MENAFN31102024000071011013ID1108836851
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.