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الجامعة العربية تدين انتهاكات (الدعم السريع) في السودان

10/31/2024 4:40:37 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 31 - 10 (كونا) -- دانت الجامعة العربية بأشد العبارات اليوم الخميس الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي ارتكبتها قوات (الدعم السريع) في ولاية (الجزيرة) السودانية.
واعتبر الامين العام للجامعة أحمد ابوالغيط في بيان أن استمرار ارتكاب هذه "الجرائم البشعة" التي يصل بعضها إلى حد التطهير العرقي في (دارفور) ومناطق مختلفة بالسودان على الرغم من الادانات الدولية المتكررة دليل إضافي على الحاجة الماسة لتنسيق الجهود والتعاون الدولي والاقليمي لإيقاف الحرب ومحاسبة مرتكبي الجرائم.
وشدد على ضرورة عدم السماح باستغلال تشتت الانتباه الدولي والعربي على خلفية جرائم الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة ولبنان للسعي إلى اسقاط مؤسسات الدولة السودانية وتهديد وحدة البلاد وسلامة أراضيها.
وأوضح أبوالغيط أنه قدم مبادرة عقدت على خلفيتها المنظمات العربية والافريقية والدولية والأطراف ذات الصلة اجتماعين في القاهرة وجيبوتي في شهر يونيو ويوليو الماضيين لتنسيق مبادرات دعم السلام والاستقرار في السودان. (النهاية)

م ف م / ط م ا



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