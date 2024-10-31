(الصحة) الفلسطينية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم الاحتلال على مخيم للاجئين بالضفة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 31 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم شنه الاحتلال الاسرائيلي على مخيم للاجئين بمدينة (طولكرم) بالضفة الغربية إلى ثلاثة فلسطينيين.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن فلسطينيين قضيا صباح اليوم جراء قصف
طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الاسرائيلي ساحة مخيم (نور شمس) بمدينة (طولكرم) بالضفة الغربية ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا إلى ثلاثة أشخاص منذ مساء أمس.
ومن جهتها اوضحت مصادر محلية ان الفلسطينيين اللذين قضيا اليوم يدعيان عبدالعزيز ابوسمن واحمد فحماوي وهما من المخيم.
وكان الشاب حسام ملاح من مخيم (طولكرم) قضى مساء الاربعاء بعد ان اطلقت عليه النار قوة خاصة من قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بواسطة مركبة تحمل لوحة ترخيص فلسطينية. (النهاية)
ن ق / ط م ا
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