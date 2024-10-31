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(الصحة) الفلسطينية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم الاحتلال على مخيم للاجئين بالضفة

10/31/2024 4:40:36 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 31 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم شنه الاحتلال الاسرائيلي على مخيم للاجئين بمدينة (طولكرم) بالضفة الغربية إلى ثلاثة فلسطينيين.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن فلسطينيين قضيا صباح اليوم جراء قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الاسرائيلي ساحة مخيم (نور شمس) بمدينة (طولكرم) بالضفة الغربية ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا إلى ثلاثة أشخاص منذ مساء أمس.
ومن جهتها اوضحت مصادر محلية ان الفلسطينيين اللذين قضيا اليوم يدعيان عبدالعزيز ابوسمن واحمد فحماوي وهما من المخيم.
وكان الشاب حسام ملاح من مخيم (طولكرم) قضى مساء الاربعاء بعد ان اطلقت عليه النار قوة خاصة من قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بواسطة مركبة تحمل لوحة ترخيص فلسطينية. (النهاية)

ن ق / ط م ا



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