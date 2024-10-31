لبنان.. الفراغ الرئاسي بين توازنات السابق ومعادلات الأمر الواقع بعد الحرب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من فواز العتيبي (تحليل اخباري)
بيروت - 31 - 10 (كونا) -- مع نهاية أكتوبر الجاري يكمل الشغور في سدة رئاسة الجمهورية في لبنان عامه الثاني بعد محاولات وجهود حثيثة داخلية وخارجية باءت جميعها بالفشل رغم ما خلفه هذا الفراغ من تداعيات سياسية
واقتصادية وأمنية لا يستهان بها.
وكلما طال أمد الفراغ في الرئاسة الاولى تراجعت امكانات الدولة اللبنانية وقدرتها على ضبط الأمور وانضباط الإدارة العامة في البلاد واستمرارية الانتاج في ظل حرب مفتوحة تستنزف طاقتها من قبل الاحتلال الاسرائيلي.
ويتم اختيار من يشغل منصب الرئيس من خلال تصويت في البرلمان
اللبناني الذي يتألف من 128 مقعدا وليس لدى أي تحالف سياسي بمفرده ما يكفي من المقاعد لفرض اختياره مما يعني ضرورة التوصل إلى تفاهم بين الكتل المتنافسة من أجل انتخاب مرشح.
وهناك فريقان في لبنان يتباين موقف كل منهما تجاه ملف الرئاسة الأول يتمثل بحزب (القوات اللبنانية) وبعض المستقلين الذين يريدون اتباع الخطوات الدستورية لانتخاب الرئيس مؤيدين ترشيح ميشال معوض وبعد اخفاقه ايدوا ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور.
ويتمثل الفريق الثاني في الثنائي المتحالف حركة أمل وحزب الله اللذين استقرا على ترشيح سليمان فرنجية ولا يزالان يتمسكان بذلك في حين أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري مبادرة حوارية تمهيدا للانتخاب الأمر الذي رفضه الفريق الآخر معتبرا ان الدستور اللبناني لا ينص على حوار يسبق الانتخاب.
إلا أن الضغط الخارجي والمساعي الدولية من خلال (اللجنة الخماسية) والزيارات المكوكية التي يقوم بها مسؤول ملف لبنان لدى الرئاسة الفرنسية جان ايف لودريان من حين الى آخر الى بيروت لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء اللبنانيين باءت جميعها بالفشل.
وفرنسا كانت ومازالت من بين الدول التي سعت لانتخاب رئيس أولا من خلال السعي لتسويق سليمان فرنجية لكن الأمر لم يفلح ومن ثم طرحت امكان اختيار مرشح ثالث يرضى عنه كل الاطراف.
والولايات المتحدة بدورها لم تكن بعيدة عن هذا الملف فقد دعت لانتخاب رئيس يحظى بموافقة الجميع ويعمل لانتشال البلد من أزمته المالية والاقتصادية عبر التوافق مع صندوق النقد الدولي لكنها تعطي لوقف الحرب واطلاق النار على لبنان اولوية كبيرة.
واشنطن كذلك لا تمانع ضمنا بانتخاب قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية لكنها لم ترد التدخل في الاسماء علنا الامر الذي صعبه رئيس مجلس النواب اللبناني بقوله آنذاك إن الأمر "يلزمه تعديل دستوري والتعديل يلزمه اصوات 86 نائبا في البرلمان" ما يبدو صعب المنال في ضوء الظروف الحالية للبلاد.
ومما لا شك فيه ان انطلاق الحرب في قطاع غزة في السابع من اكتوبر الماضي والربط بينها وبين جبهة جنوب لبنان قد ألقى بظلاله على تراجع حظوظ مساعي انتخاب رئيس.
الفرقاء في الداخل يقولون بعدم الربط بين انجاز الرئاسة وبين الحرب الدائرة فاستفادت فرنسا من هذه الفكرة لإعادة ايفاد مبعوثها الرئاسي جان ايف لودريان مجددا الى بيروت للإبقاء على اهتمامها بلبنان قائما وللاستمرار في المساعي الرئاسية.
ولكن بعيد منتصف سبتمبر الماضي خرجت المواجهات العسكرية في الجنوب اللبناني عما يعرف ب(قواعد الاشتباك) وانفتحت حرب فعلية ومن دون ضوابط من قبل الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية لتغيير الوضع على شمالها انطلاقا من جنوب لبنان.
وفعلت الحرب فعلتها في التأثير على طرف من الفرقاء اللبنانيين له حضوره وسطوته في المشهد السياسي لاسيما في ملف الرئاسة الا ان ما افرزته الحرب حتى الآن حدا بأطراف لبنانية للمسارعة الى اعادة الدفع بالملف والاستفادة من الوضع القائم كعنصر ضاغط على الجميع للوصول الى الانتخاب.
وبرزت تساؤلات هنا بشأن حدوث تبدلات في التوازنات الداخلية نتيجة الحرب الدائرة وانعكاس ذلك على ملف الرئاسة تسريعا أو بمزيد من التأخير بالإضافة إلى المعادلات الجديدة التي ستفرض نفسها على موقع الرئاسة في لبنان.
النائب في مجلس النواب اللبناني عن حزب (القوات اللبنانية) بيار بوعاصي يرى انه من الصعوبة بمكان حتى الآن ان يتكهن احد بما ستؤول اليه الأمور خاصة الملف الرئاسي في ظل الحرب الدائرة معتبرا ان مشكلة موضوع الرئاسة وضرورة ملء الشغور فيها "بدأت قبل الحرب وليس أثناءها".
واضاف بوعاصي ان سبل حل مشكلة الرئاسة في لبنان تكمن في ضرورة احترام الدستور و(اتفاق الطائف) مشددا على ضرورة تفعيل المؤسسات الدستورية والعمل وفق مقتضيات "وثيقة الوفاق الوطني" (الدستور اللبناني).
وقال النائب اللبناني انه لا يعول كثيرا على انعكاسات الحرب الدائرة ونتائجها على الملف الرئاسي معتبرا ان هذه الحرب بالنسبة للبنان "وجودية ذات اهداف امنية وليست سياسية ولا علاقة لها بموضوع الرئاسة".
وأوضح ان ملف الرئاسة الاولى في لبنان تتقاطع به "مصالح دولية واقليمية وكل طرف يدفع باتجاه ما يراه مناسبا له" مشددا "لكن لو عاد الجميع الى مبدأ الدولة سيصلون الى نتيجة في الملف الرئاسي".
اما النائب عن كتلة (التنمية والتحرير) التابعة لحركة أمل في البرلمان الدكتور فادي علامة فيعتبر ان الدولة اللبنانية متمثلة حاليا برئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي "اللذين يعبران عن الموقف اللبناني" مشيرا الى ان الأولوية حاليا لتنفيذ القرار 1701 بالكامل ودعم دور الجيش اللبناني في هذا الشأن.
وأكد النائب علامة ان انتخاب رئيس جمهورية في لبنان يجب ان يحظى بدعم 86 صوتا في البرلمان اضافة الى تمتعه بحضور داخلي وخارجي وله برنامج انقاذ للبلد على كافة الصعد الامر الذي يستدعي تهيئة الاجواء له "وهذا غير متوفر حتى الآن".
وأوضح ان تصويت 86 نائبا في التركيبة الحالية للمجلس النيابي يعكس مدى حصول المرشح الرئاسي على ثقة جميع اطياف الشعب اللبناني مشيرا الى مراعاة الرئيس الفائز تمثيل كل الكتل البرلمانية في حكومته المستقبلية.
اما الكاتب السياسي في صحيفة الجمهورية اللبنانية جوني منير فيرى ان الانتخابات الرئاسية هذه المرة ستكون "ترجمة فعلية للمناخ الجديد" الذي يخيم على المشهد السياسي اللبناني في ظل حرب قوات الاحتلال المستمرة على لبنان "وما افرزته من معادلة توازنات جديدة كنتيجة لهذه الحرب".
وقال منير ان حرب يوليو 2006 وما نتج عنها كانت "لصالح قوى اقليمية وحلفائها في الداخل اللبناني" والتي على ضوئها انتخب ميشال عون رئيسا للجمهورية مستدركا "لكن اليوم تغيرت هذه المعادلة وستكون ترجمتها وفق معطيات ما يفرضه الامر الواقع".
واوضح ان من اكبر التحديات التي ستواجه رئيس الجمهورية الجديد هو تفكيك القدرة العسكرية ونزع السلاح الذي لا ينضوي تحت سلطة الدولة اللبنانية مهددا الامن والسلم المجتمعي الامر الذي سيلقي بضلاله على التفاهمات السياسية على ملف الرئاسة في المستقبل.
وشدد الكاتب الصحفي ان اي تغيير في مسار انتخاب رئيس للبنان يجب الا يمس (اتفاق الطائف) او الدستور اللبناني الذي يراه اللبنانيون وثيقة التفاهم الوحيدة المتفق عليها مضيفا "اي ان تبقى التوازنات الداخلية في الحكومة الجديدة مرتكزة الى اتفاق الطائف الذي هو اساس السلطة".
واستبعد منير ان يتم انتخاب رئيس في وقت "قريب جدا" على الرغم من كثرة المطالبات الداخلية والخارجية الداعية الى استغلال الظروف الحالية مشيرا الى حاجة لبنان الى رئيس جمهورية في ضوء ما يواجهه من تحديات داخلية و"تسويات كبرى في المنطقة".
ويظل الملف الرئاسي في لبنان العقدة التي تدور في فلكها ملفات كبرى تؤدي الى استقراره ووضع البلاد على سكة الانقاذ الاقتصادي ناهيك عن التسويات والتفاهمات الكبيرة المتعلقة بحدوده الجنوبية بعد انتهاء الحرب الامر الذي يجعل الدفع بهذا الملف من الضرورات الوطنية. (النهاية)
ف ز / ط م ا
MENAFN31102024000071011013ID1108836849