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لبنان.. الفراغ الرئاسي بين توازنات السابق ومعادلات الأمر الواقع بعد الحرب

10/31/2024 4:40:35 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من فواز العتيبي (تحليل اخباري)
بيروت - 31 - 10 (كونا) -- مع نهاية أكتوبر الجاري يكمل الشغور في سدة رئاسة الجمهورية في لبنان عامه الثاني بعد محاولات وجهود حثيثة داخلية وخارجية باءت جميعها بالفشل رغم ما خلفه هذا الفراغ من تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية لا يستهان بها.
وكلما طال أمد الفراغ في الرئاسة الاولى تراجعت امكانات الدولة اللبنانية وقدرتها على ضبط الأمور وانضباط الإدارة العامة في البلاد واستمرارية الانتاج في ظل حرب مفتوحة تستنزف طاقتها من قبل الاحتلال الاسرائيلي.
ويتم اختيار من يشغل منصب الرئيس من خلال تصويت في البرلمان اللبناني الذي يتألف من 128 مقعدا وليس لدى أي تحالف سياسي بمفرده ما يكفي من المقاعد لفرض اختياره مما يعني ضرورة التوصل إلى تفاهم بين الكتل المتنافسة من أجل انتخاب مرشح.
وهناك فريقان في لبنان يتباين موقف كل منهما تجاه ملف الرئاسة الأول يتمثل بحزب (القوات اللبنانية) وبعض المستقلين الذين يريدون اتباع الخطوات الدستورية لانتخاب الرئيس مؤيدين ترشيح ميشال معوض وبعد اخفاقه ايدوا ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور.
ويتمثل الفريق الثاني في الثنائي المتحالف حركة أمل وحزب الله اللذين استقرا على ترشيح سليمان فرنجية ولا يزالان يتمسكان بذلك في حين أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري مبادرة حوارية تمهيدا للانتخاب الأمر الذي رفضه الفريق الآخر معتبرا ان الدستور اللبناني لا ينص على حوار يسبق الانتخاب.
إلا أن الضغط الخارجي والمساعي الدولية من خلال (اللجنة الخماسية) والزيارات المكوكية التي يقوم بها مسؤول ملف لبنان لدى الرئاسة الفرنسية جان ايف لودريان من حين الى آخر الى بيروت لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء اللبنانيين باءت جميعها بالفشل.
وفرنسا كانت ومازالت من بين الدول التي سعت لانتخاب رئيس أولا من خلال السعي لتسويق سليمان فرنجية لكن الأمر لم يفلح ومن ثم طرحت امكان اختيار مرشح ثالث يرضى عنه كل الاطراف.
والولايات المتحدة بدورها لم تكن بعيدة عن هذا الملف فقد دعت لانتخاب رئيس يحظى بموافقة الجميع ويعمل لانتشال البلد من أزمته المالية والاقتصادية عبر التوافق مع صندوق النقد الدولي لكنها تعطي لوقف الحرب واطلاق النار على لبنان اولوية كبيرة.
واشنطن كذلك لا تمانع ضمنا بانتخاب قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية لكنها لم ترد التدخل في الاسماء علنا الامر الذي صعبه رئيس مجلس النواب اللبناني بقوله آنذاك إن الأمر "يلزمه تعديل دستوري والتعديل يلزمه اصوات 86 نائبا في البرلمان" ما يبدو صعب المنال في ضوء الظروف الحالية للبلاد.
ومما لا شك فيه ان انطلاق الحرب في قطاع غزة في السابع من اكتوبر الماضي والربط بينها وبين جبهة جنوب لبنان قد ألقى بظلاله على تراجع حظوظ مساعي انتخاب رئيس.
الفرقاء في الداخل يقولون بعدم الربط بين انجاز الرئاسة وبين الحرب الدائرة فاستفادت فرنسا من هذه الفكرة لإعادة ايفاد مبعوثها الرئاسي جان ايف لودريان مجددا الى بيروت للإبقاء على اهتمامها بلبنان قائما وللاستمرار في المساعي الرئاسية.
ولكن بعيد منتصف سبتمبر الماضي خرجت المواجهات العسكرية في الجنوب اللبناني عما يعرف ب(قواعد الاشتباك) وانفتحت حرب فعلية ومن دون ضوابط من قبل الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية لتغيير الوضع على شمالها انطلاقا من جنوب لبنان.
وفعلت الحرب فعلتها في التأثير على طرف من الفرقاء اللبنانيين له حضوره وسطوته في المشهد السياسي لاسيما في ملف الرئاسة الا ان ما افرزته الحرب حتى الآن حدا بأطراف لبنانية للمسارعة الى اعادة الدفع بالملف والاستفادة من الوضع القائم كعنصر ضاغط على الجميع للوصول الى الانتخاب.
وبرزت تساؤلات هنا بشأن حدوث تبدلات في التوازنات الداخلية نتيجة الحرب الدائرة وانعكاس ذلك على ملف الرئاسة تسريعا أو بمزيد من التأخير بالإضافة إلى المعادلات الجديدة التي ستفرض نفسها على موقع الرئاسة في لبنان.
النائب في مجلس النواب اللبناني عن حزب (القوات اللبنانية) بيار بوعاصي يرى انه من الصعوبة بمكان حتى الآن ان يتكهن احد بما ستؤول اليه الأمور خاصة الملف الرئاسي في ظل الحرب الدائرة معتبرا ان مشكلة موضوع الرئاسة وضرورة ملء الشغور فيها "بدأت قبل الحرب وليس أثناءها".
واضاف بوعاصي ان سبل حل مشكلة الرئاسة في لبنان تكمن في ضرورة احترام الدستور و(اتفاق الطائف) مشددا على ضرورة تفعيل المؤسسات الدستورية والعمل وفق مقتضيات "وثيقة الوفاق الوطني" (الدستور اللبناني).
وقال النائب اللبناني انه لا يعول كثيرا على انعكاسات الحرب الدائرة ونتائجها على الملف الرئاسي معتبرا ان هذه الحرب بالنسبة للبنان "وجودية ذات اهداف امنية وليست سياسية ولا علاقة لها بموضوع الرئاسة".
وأوضح ان ملف الرئاسة الاولى في لبنان تتقاطع به "مصالح دولية واقليمية وكل طرف يدفع باتجاه ما يراه مناسبا له" مشددا "لكن لو عاد الجميع الى مبدأ الدولة سيصلون الى نتيجة في الملف الرئاسي".
اما النائب عن كتلة (التنمية والتحرير) التابعة لحركة أمل في البرلمان الدكتور فادي علامة فيعتبر ان الدولة اللبنانية متمثلة حاليا برئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي "اللذين يعبران عن الموقف اللبناني" مشيرا الى ان الأولوية حاليا لتنفيذ القرار 1701 بالكامل ودعم دور الجيش اللبناني في هذا الشأن.
وأكد النائب علامة ان انتخاب رئيس جمهورية في لبنان يجب ان يحظى بدعم 86 صوتا في البرلمان اضافة الى تمتعه بحضور داخلي وخارجي وله برنامج انقاذ للبلد على كافة الصعد الامر الذي يستدعي تهيئة الاجواء له "وهذا غير متوفر حتى الآن".
وأوضح ان تصويت 86 نائبا في التركيبة الحالية للمجلس النيابي يعكس مدى حصول المرشح الرئاسي على ثقة جميع اطياف الشعب اللبناني مشيرا الى مراعاة الرئيس الفائز تمثيل كل الكتل البرلمانية في حكومته المستقبلية.
اما الكاتب السياسي في صحيفة الجمهورية اللبنانية جوني منير فيرى ان الانتخابات الرئاسية هذه المرة ستكون "ترجمة فعلية للمناخ الجديد" الذي يخيم على المشهد السياسي اللبناني في ظل حرب قوات الاحتلال المستمرة على لبنان "وما افرزته من معادلة توازنات جديدة كنتيجة لهذه الحرب".
وقال منير ان حرب يوليو 2006 وما نتج عنها كانت "لصالح قوى اقليمية وحلفائها في الداخل اللبناني" والتي على ضوئها انتخب ميشال عون رئيسا للجمهورية مستدركا "لكن اليوم تغيرت هذه المعادلة وستكون ترجمتها وفق معطيات ما يفرضه الامر الواقع".
واوضح ان من اكبر التحديات التي ستواجه رئيس الجمهورية الجديد هو تفكيك القدرة العسكرية ونزع السلاح الذي لا ينضوي تحت سلطة الدولة اللبنانية مهددا الامن والسلم المجتمعي الامر الذي سيلقي بضلاله على التفاهمات السياسية على ملف الرئاسة في المستقبل.
وشدد الكاتب الصحفي ان اي تغيير في مسار انتخاب رئيس للبنان يجب الا يمس (اتفاق الطائف) او الدستور اللبناني الذي يراه اللبنانيون وثيقة التفاهم الوحيدة المتفق عليها مضيفا "اي ان تبقى التوازنات الداخلية في الحكومة الجديدة مرتكزة الى اتفاق الطائف الذي هو اساس السلطة".
واستبعد منير ان يتم انتخاب رئيس في وقت "قريب جدا" على الرغم من كثرة المطالبات الداخلية والخارجية الداعية الى استغلال الظروف الحالية مشيرا الى حاجة لبنان الى رئيس جمهورية في ضوء ما يواجهه من تحديات داخلية و"تسويات كبرى في المنطقة".
ويظل الملف الرئاسي في لبنان العقدة التي تدور في فلكها ملفات كبرى تؤدي الى استقراره ووضع البلاد على سكة الانقاذ الاقتصادي ناهيك عن التسويات والتفاهمات الكبيرة المتعلقة بحدوده الجنوبية بعد انتهاء الحرب الامر الذي يجعل الدفع بهذا الملف من الضرورات الوطنية. (النهاية)

ف ز / ط م ا



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