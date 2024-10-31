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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 78 سنتا إلى 92ر71 دولار

10/31/2024 4:40:35 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 31 - 10 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 78 سنتا ليبلغ 92ر71 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 14ر71 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 43ر1 دولار لتبلغ 55ر72 دولار للبرميل في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4ر1 دولار لتبلغ 61ر68 دولار.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات البنزين تراجعت على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها في عامين بفعل زيادة الطلب في وقت سجلت مخزونات الخام أيضا انخفاضا مفاجئا مع تراجع الواردات.
وذكرت الإدارة أمس أن واردات النفط الخام من السعودية انخفضت إلى أدنى مستوى لها الأسبوع الماضي منذ يناير 2021 كما انخفضت واردات النفط الخام من كندا والعراق وكولومبيا والبرازيل جميعها خلال الأسبوع ذاته. (النهاية)

خ م / ا ع ب




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