اليابان: واردات النفط من الكويت انخفضت 1ر50 بالمئة في سبتمبر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طوكيو - 31 - 10 (كونا) -- أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الخميس أن واردات النفط الخام من دولة الكويت انخفضت بنسبة 1ر50 في المئة في سبتمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 لتسجل هبوطا للشهر الثاني عشر على التوالي.
وأوضحت البيانات التي أصدرتها وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي أن واردات النفط من دولة الكويت بلغت 24ر4 مليون برميل أي ما يعادل 141 ألف برميل يوميا في سبتمبر.
وأضافت أن دولة الكويت جاءت في المرتبة الثالثة بقائمة مزودي اليابان بالنفط في سبتمبر بعدما شكلت الشحنات منها 8ر5 في المئة من واردات اليابان من النفط الخام مقابل 9ر10 في المئة في نفس الشهر من العام الماضي.
وعموما انخفض إجمالي واردات اليابان من النفط الخام للشهر العاشر على التوالي بعدما هبط في سبتمبر بنسبة 7 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 43ر2 مليون برميل يوميا.
وشكلت الشحنات من الشرق الأوسط نسبة 7ر92 في المئة من إجمالي واردات اليابان النفطية بتراجع بلغ 3ر3 بالمئة عن العام الماضي.
وحافظت الإمارات على المركز الأول بقائمة مزودي اليابان بالنفط بعدما ارتفعت الواردات منها بنسبة 7ر2 في المئة مقارنة بالعام الماضي لتبلغ مليون 04ر1 مليون برميل يوميا تليها السعودية بشحنات بلغت 931 ألف برميل يوميا بانخفاض 6ر3 في المئة.
وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الرابعة بشحنات بلغت 137 ألف برميل يوميا وقطر خامسة بشحنات بلغت 107 آلاف برميل يوميا.
وتعد اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة. (النهاية)
م ك / ط م ا
MENAFN31102024000071011013ID1108836847
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