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اليابان: واردات النفط من الكويت انخفضت 1ر50 بالمئة في سبتمبر

10/31/2024 4:40:32 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 31 - 10 (كونا) -- أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الخميس أن واردات النفط الخام من دولة الكويت انخفضت بنسبة 1ر50 في المئة في سبتمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 لتسجل هبوطا للشهر الثاني عشر على التوالي.
وأوضحت البيانات التي أصدرتها وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي أن واردات النفط من دولة الكويت بلغت 24ر4 مليون برميل أي ما يعادل 141 ألف برميل يوميا في سبتمبر.
وأضافت أن دولة الكويت جاءت في المرتبة الثالثة بقائمة مزودي اليابان بالنفط في سبتمبر بعدما شكلت الشحنات منها 8ر5 في المئة من واردات اليابان من النفط الخام مقابل 9ر10 في المئة في نفس الشهر من العام الماضي.
وعموما انخفض إجمالي واردات اليابان من النفط الخام للشهر العاشر على التوالي بعدما هبط في سبتمبر بنسبة 7 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 43ر2 مليون برميل يوميا.
وشكلت الشحنات من الشرق الأوسط نسبة 7ر92 في المئة من إجمالي واردات اليابان النفطية بتراجع بلغ 3ر3 بالمئة عن العام الماضي.
وحافظت الإمارات على المركز الأول بقائمة مزودي اليابان بالنفط بعدما ارتفعت الواردات منها بنسبة 7ر2 في المئة مقارنة بالعام الماضي لتبلغ مليون 04ر1 مليون برميل يوميا تليها السعودية بشحنات بلغت 931 ألف برميل يوميا بانخفاض 6ر3 في المئة.
وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الرابعة بشحنات بلغت 137 ألف برميل يوميا وقطر خامسة بشحنات بلغت 107 آلاف برميل يوميا.
وتعد اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة. (النهاية)

م ك / ط م ا



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