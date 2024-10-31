الدولار الأمريكي يستقر عند 306ر0 دينار واليورو يرتفع إلى 332ر0

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 31 - 10 (كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الخميس عند مستوى 306ر0 دينار فيما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 24ر0 في المئة إلى مستوى 332ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الأربعاء.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 44ر0 في المئة إلى مستوى 396ر0 دينار فيما ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 20ر0 في المئة إلى مستوى 353ر0 دينار في وقت استقر سعر صرف الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)
ف ن ك / ه ث
MENAFN31102024000071011013ID1108836845
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