النفط يرتفع مدعوما بانخفاض المخزونات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - ارتفعت أسعار النفط أمس، بعد أن أظهرت بيانات صناعية انخفاضًا مفاجئًا في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة.
ووفقا لوكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتًا لتصل إلى 71.33 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتًا لتصل إلى 67.43 دولار للبرميل.
وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة انخفضت 573 ألف برميل الأسبوع الماضي.
وانخفضت مخزونات البنزين 282 ألف برميل، بينما هبطت مخزونات نواتج التقطير 1.46 مليون برميل.
الى ذلك، بلغ الذهب أعلى مستوى على الإطلاق، أمس، مع إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر كملاذ آمن قبل أقل من أسبوع من الانتخابات الرئاسية الأميركية، بينما يترقبون بيانات اقتصادية للحصول على مؤشرات بشأن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) المنتظر بشأن أسعار الفائدة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2779.39 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2782.03 دولار في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 % إلى 2791.70 دولار.
وقال كلفن وونغ كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا "الذهب مرتبط بشكل كبير بنتيجة الانتخابات الأميركية.. وفي الأمد القريب، سيواجه الذهب في المعاملات الفورية مقاومة عند مستوى 2800 دولار، وبعد ذلك عند مستوى 2826 دولارا".-(رويترز)
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