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النفط يرتفع مدعوما بانخفاض المخزونات

10/31/2024 4:37:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - ارتفعت أسعار النفط أمس، بعد أن أظهرت بيانات صناعية انخفاضًا مفاجئًا في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة.
ووفقا لوكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتًا لتصل إلى 71.33 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتًا لتصل إلى 67.43 دولار للبرميل.
وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة انخفضت 573 ألف برميل الأسبوع الماضي.
وانخفضت مخزونات البنزين 282 ألف برميل، بينما هبطت مخزونات نواتج التقطير 1.46 مليون برميل.
الى ذلك، بلغ الذهب أعلى مستوى على الإطلاق، أمس، مع إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر كملاذ آمن قبل أقل من أسبوع من الانتخابات الرئاسية الأميركية، بينما يترقبون بيانات اقتصادية للحصول على مؤشرات بشأن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) المنتظر بشأن أسعار الفائدة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2779.39 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2782.03 دولار في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 % إلى 2791.70 دولار.
وقال كلفن وونغ كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا "الذهب مرتبط بشكل كبير بنتيجة الانتخابات الأميركية.. وفي الأمد القريب، سيواجه الذهب في المعاملات الفورية مقاومة عند مستوى 2800 دولار، وبعد ذلك عند مستوى 2826 دولارا".-(رويترز)

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