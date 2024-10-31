استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية

استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية
التاريخ
10/31/2024 4:37:37 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقر سعر بيع غرام الذهب "عيار 21" في السوق المحلية، الخميس، عند 56.60 دينار لغايات الشراء من محال الصاغة، مقابل 54.60 دينار لجهة البيع.
وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محالّ الصاغة، 64.80 و50.30 دينار على التوالي.
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