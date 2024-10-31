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استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية

10/31/2024 4:37:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

استقر سعر بيع غرام الذهب "عيار 21" في السوق المحلية، الخميس، عند 56.60 دينار لغايات الشراء من محال الصاغة، مقابل 54.60 دينار لجهة البيع.


وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محالّ الصاغة، 64.80 و50.30 دينار على التوالي.


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