استراتيجية فعالة للوقاية من الخرف

أظهرت دراسة حديثة أن ممارسة الرياضة في عطلات نهاية الأسبوع فقط يمكن أن تكون فعالة في تقليل خطر الإصابة بالخرف، تماما كما تفعل التدريبات المنتظمة.



وفي الدراسة، حلل فريق البحث من كولومبيا وتشيلي وغلاسكو، بيانات استطلاعية تشمل ردود أكثر من 10 ألف شخص.



وفي الاستطلاع الأول، سُئل المشاركون عن عاداتهم الرياضية، بما في ذلك عدد مرات ممارسة الرياضة في الأسبوع ومدة كل جلسة. وتم تقسيم المشاركين إلى 4 مجموعات: مجموعة غير نشيطة ومجموعة تمارس الرياضة في عطلات نهاية الأسبوع (مرة أو مرتين في الأسبوع) ومجموعة تمارس الرياضة بانتظام (3 مرات أو أكثر في الأسبوع) ومجموعة تضم محاربي عطلات نهاية الأسبوع والممارسين المنتظمين للرياضة.



وفي الاستطلاع الثاني، استخدم الباحثون اختبار الحالة العقلية لتقييم وظائف الإدراك لدى المشاركين.



وأظهر التحليل أن خطر الإصابة بالخرف انخفض بنسبة 15% بين "محاربي عطلات نهاية الأسبوع"، مقارنة بـ10% بين أولئك الذين يمارسون الرياضة بانتظام.



وكتب الباحثون في المجلة البريطانية للطب الرياضي، أن "نمط النشاط البدني الذي يتبعه محاربو عطلات نهاية الأسبوع قد يكون خيارا مناسبا للأشخاص المشغولين في جميع أنحاء العالم".





وأكدوا أن هذه الدراسة مهمة لأنها توضح أن الأشخاص ذوي الجداول الزمنية المزدحمة يمكنهم الحصول على فوائد صحية إدراكية من خلال المشاركة في جلسات رياضية بسيطة مرة أو مرتين في الأسبوع.



وبعد أخذ بعض العوامل المؤثرة بعين الاعتبار، مثل العمر والتدخين ومدة النوم والنظام الغذائي واستهلاك الكحول، وجد الباحثون أن تأثيرات نمط التمارين الخاص بـ"محاربي عطلات نهاية الأسبوع" والممارسين المنتظمين كانت متشابهة.



وقالوا: "توصلنا إلى أن حوالي 10% من حالات الخرف الخفيف يمكن الوقاية منها إذا شارك جميع البالغين في منتصف العمر في النشاط الرياضي مرة أو مرتين أسبوعيا أو أكثر".



علاوة على ذلك، أشارت دراسة أخرى نشرت في المجلة نفسها، إلى أن ممارسة الرياضة بأي شدة يمكن أن تقلل خطر الوفاة نتيجة أي سبب صحي بنسبة 30% خلال 4 سنوات بعد تشخيص الخرف.



وتأتي هذه النتائج بعد شهر من دراسة أخرى أشارت إلى أن ممارسة النشاط البدني لمرة أو مرتين خلال عطلة نهاية الأسبوع، يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأكثر من 200 مرض.