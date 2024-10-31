تعرف نوبة الهلع بأنها تجربة مفاجئة من الخوف والقلق الشديد، تترافق مع أعراض جسدية ملحوظة.



وتختلف عن الشعور العام بالذعر الذي قد يختبره الجميع من وقت لآخر. وبالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن أن تسبب نوبة الهلع أعراضا مشابهة لتلك التي تحدث أثناء النوبة القلبية، مثل ألم الصدر وضيق التنفس وتسارع ضربات القلب.



ووفقا لموقع Healthline، قد لا يتحدث الشخص الذي يعاني من نوبة هلع بوضوح كالمعتاد بسبب القلق الشديد، وفي بعض الحالات، قد يبدو الشخص هادئا رغم المعاناة الداخلية.



وتشمل الأعراض الرئيسية لنوبات الهلع:

- تسارع ضربات القلب.

- الشعور بالإغماء.

- التعرق.

- الغثيان.

- ألم الصدر.

- ضيق التنفس.

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هذه العلامات الثلاث قد تعني أن قلبك ضعيف

- الارتعاش.

- الهبات الساخنة.

- القشعريرة.

- الدوخة.

- شعور بالرعب أو الخوف من الموت.



وتستمر معظم نوبات الهلع من 5 إلى 20 دقيقة، لكن بعضها قد يمتد حتى ساعة. ورغم كونها مخيفة، إلا أنها ليست ضارة جسديا.

كيف تميز بين النوبة القلبية ونوبة الهلع؟



إذا كنت تعاني من ألم في الصدر وخفقان القلب وضيق في التنفس، فقد يكون من الصعب التمييز بين النوبة القلبية ونوبة الهلع، كما أشار الدكتور غلين إن ليفين، رئيس قسم أمراض القلب في مركز مايكل إي ديبكي الطبي في مدينة هيوستن الأمريكية.



وعادة ما تبدأ النوبات القلبية بشكل تدريجي، مع شعور خفيف بالانزعاج يتزايد مع مرور الوقت. وقد تأتي النوبات وتختفي قبل حدوث النوبة القلبية بالفعل.



وتحدث النوبة القلبية عندما ينقطع تدفق الدم إلى عضلة القلب نتيجة انسداد الشرايين التاجية. وإذا كنت تشك في إصابتك بنوبة قلبية، يجب عليك الاتصال بخدمات الطوارئ على الفور.



وإذا أكدت الفحوصات أن صحة قلبك جيدة، فمن المحتمل أنك تعرضت لنوبة هلع، والتي غالبا ما تكون مصحوبة بأعراض جسدية، مثل الخوف الشديد. RT