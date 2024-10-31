خبراء: بناء حوار عربي لتطبيق خطط الاقتصاد الأخضر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فرح عطيات
وضع خبراء مقترحات للمضي قدماً بالاقتصاد الدائري في الأردن والدول العربية من أهمها وضع بيانات موحدة تُساعد في تصميم مؤشرات قابلة للقياس، يمكن من خلالها تحديد خريطة طريق قطاعية للتحول نحو هذا المفهوم.
وفي رأي الخبراء فإن "هنالك حاجة لإيجاد لغة مشتركة حول هذا المفهوم، وبناء حوار إقليمي بين الدول العربية لتبادل الخبرات فيما بينها بشأن تطبيق خطط الاقتصاد الأخضر".
وأكد الممثل الإقليمي للمنطقة العربية للمعهد الدولي لإدارة المياه د. يوسف بروزيين على أن "الاقتصاد الدائري في الدول العربية ما يزال في مراحله الأولى، وهنالك تفاوت من دولة لأخرى، وبين المناطق كذلك".
ولفت، في تصريحات لـ"الغد" على هامش ورشة عمل بناء القدرات حول الاقتصاد الدائري في قطاعي الزراعة والمياه، الى أن "هنالك بعض الدول التي لها سبق وتقدم في بعض أوجه الاقتصاد الدائري، وخاصة في مجال إعادة تدوير المياه، مثل الأردن، والسعودية والامارات، ومصر".
كما ويعد الأردن، وعُمان، وتونس من الدول المتقدمة في مجال تطبيق الاقتصاد الدائري في إدارة النفايات الصلبة، واستعمالات الحمأة. تبعاً له.
وبشأن استخراج الطاقة من النفايات، والتي تصب في مجال الاقتصاد الدائري فإن" المغرب ومصر، وبعض دول الخليج تُنفذ مبادرات عدة في هذا الصدد"، كما أفاد بروزيين.
ورغم ذلك تواجه الدول في المنطقة، بحسبه "تحديات عديدة مختلفة بحسب المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية في الدول، لكنها تشترك جميعها بالمعيقات التشريعية والافتقار للأطر التنظيمية التي تسهل الانتقال الى الاقتصاد الدائري".
وفي بعض الأحيان، وبحد قوله فإن "نقص التمويل والاستثمارات التكنولوجية والمعرفية تعد من المعيقات أمام الانتقال الى الاقتصاد الدائري، فضلاً عن ضعف التنسيق بين القطاعات".
ومن بين المعيقات الأخرى كذلك "نقص الأبحاث والتجارب فيما يتعلق بإيجاد صيغ للاقتصاد الدائري، وتوطين الأمثلة في هذا المجال ووفقاً لخصوصية الدولة والمنطقة".
ومن أجل المضي قدماً بتطبيق الاقتصاد الدائري دعا بروزيين لـ"وضع الأطر والتشريعات والسياسات تساعد في الانتقال الى الاقتصاد، من خلال وضع الحوافز المالية، والعقوبات الرادعة الممارسات والاستثمارات البعيدة عن تطبيق هذا المفهوم".
وأضاف أن "وضع السياسات التي تؤطر عملية التنسيق بين القطاعات، وعلى رأسها المياه، والسياحة، والاستثمار، والإسكان، من بين الحلول كذلك".
ويعد "الاستثمار في البحث العلمي لتحديد الفرص التي يُمكن استغلالها في مجال الاقتصاد الدائري في الدول والمنطقة، تسرع من الانتقال الى هذا المفهوم"، في رأيه.
ومن وجهة نظر الخبير في الاقتصاد الدائري في الجمعية العلمية الملكية عمر الصالح فإن "المصانع لديها الوعي الكافي في مجال الاقتصاد الدائري في الأردن، وخاصة على مستوى إدارة النفايات، وكفاءة الموارد والإنتاج، وتقليل الهدر والاستهلاك".
ولكن، وبحد قوله "ما يزال التفكير في نهج التصميم الذي يعد أساس الاقتصاد الدائري، والاعتماد على مبدأ الشراء الدائري القائم على المعايير المستدامة، الذي يجعل المواد الأولية قابلة لإعادة التدوير، في مراحله المتأخرة في الأردن".
وأشار، في تصريحات لـ"الغد" الى أن" الالتزام على مستوى الحكومة وصناع القرار، ورغم بعض المبادرات المتعلقة ببناء القدرات ورفع الوعي، وتنفيذ مبادرات في مجال كفاءة الموارد، ليس ضمن مستوى الطموح".
وأرجع أسباب ذلك الى "تعدد الاستراتيجيات، وعدم التناغم فيما بينها، والتي تجعل القطاع الخاص كذلك غير مدرك للخطوات التي يجب المضي فيها، والتي قد يكون جلها ينصب في التوجه الحكومي".
واقترح الصالح حلولاً للمضي قدماُ في تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري من أبرزها "إيجاد لغة مشتركة حول هذا المفهوم، ومن ثم إيجاد بيانات ومصادر معلومات كافية، وصولاُ الى تحقيق تأثير قابل للقياس، يُمكن من خلاله مراقبة وتقييم التجارب".
وبناء على جمع البيانات وتحليلها، ووضع المؤشرات فإنه "يمكن وضع الحلول والإجراءات وبناء على خصوصية الأردن وما الذي يمكن تطبيقه فيها، وبعد الاطلاع كذلك على تجارب البلدان الأخرى".
وحذر من أن "عدم وجود بيانات ومؤشرات سيضع الحكومة أمام اتخاذ قرارات غير مدروسة، ووضع استراتيجيات وخطط لا يمكن تطبيقها".
وبعد اتخاذ تلك الخطوات من الحكومة، بحد قوله "يمكن الحديث عن التعاون وبناء الشراكات ما بين مؤسسات المجتمع المدني والخبراء لمساعدة القطاع العامين والخاص على النحول التدريجي نحو الاقتصاد الدائري".
ومن وجهة نظر مديرة رفع الوعي وبناء القدرات في برنامج غرين فوروارد في الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية (Expertise France) عذاري الصادود فإن "وضع الدول العربية متفاوت في الاقتصاد الدائري، فمنها من يقع في المراتب المتقدمة لامتلاكه الخطط والاستراتيجيات وخرائط طريق للقطاعات، وأخرى ضمن المراحل المتوسطة لأنها لم تطبق بعد استراتيجياتها، وبعضها يصنف على أنه متأخر لكونها لا تمتلك أي من تلك الخطوات".
ولكن الدول بشكل عام، بحد قولها "لا تمتلك الخطط على المستوى القطاعي وإنما على صعيد الدولة فقط، ولذلك فإن الأردن يقع ضمن المراحل المتوسطة في تطبيق الاقتصاد الدائري".
ولفتت لـ"الغد" الى أن "الأردن يقع على عاتقه مسؤولية ترجمة الخطط ورؤية التحديث الاقتصادي لتكون على مستوى القطاعات، بهدف تنفيذها بشكل واقعي".
ووضعت عذاري عدة حلول بهدف المضي بالاقتصاد الدائري من بينها "تعميق أطر التعاون ما بين البرامج الممنوحة دوليا".
وضربت مثالاً على ذلك ما ينفذه غرين فوروارد الذي يعتمد على دراسة قصص النجاح في أوروبا لأن لديها قوانين تساعد على التبادل الاقتصادي والاستثمارات بين الدول العربية والأجنبية.
فلذلك فإن "دور البرنامج يقوم على التشبيك ما بين السياسات العالمية مع المحلية، وصولاً الى مساعدة الدول على تطبيق خارطة الطريق للاقتصاد الدائري وعلى المستوى القطاعي"، بحسبها.
واقترحت كذلك على أن "يكون هنالك حوار إقليمي بين الدول العربية لتبادل الخبرات فيما بينها بشأن تطبيق خارطة الطريق والخطط للاقتصاد الدائري، وعلى كافة المستويات".
ولا بد من "تعزيز التعاون الوثيق بين الأكاديميين والجامعات ومؤسسات التدريب المهني لتكون جزءاً من التخطيط، وعلى مستوى صناعة القرار في مجال الاقتصاد الدائري"، برأيها.
وشددت على "أهمية زيادة الوعي وبناء قدرات على المفاهيم في الاقتصاد الدائري في القطاعات، وبالذات في قطاع الصناعة لتمكينهم من تنفيذ هذه الخطط".
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