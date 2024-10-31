خبراء: بناء حوار عربي لتطبيق خطط الاقتصاد الأخضر

MENAFN - Alghad Newspaper) فرح عطيات

وضع خبراء مقترحات للمضي قدماً بالاقتصاد الدائري في الأردن والدول العربية من أهمها وضع بيانات موحدة تُساعد في تصميم مؤشرات قابلة للقياس، يمكن من خلالها تحديد خريطة طريق قطاعية للتحول نحو هذا المفهوم.



وفي رأي الخبراء فإن "هنالك حاجة لإيجاد لغة مشتركة حول هذا المفهوم، وبناء حوار إقليمي بين الدول العربية لتبادل الخبرات فيما بينها بشأن تطبيق خطط الاقتصاد الأخضر".



وأكد الممثل الإقليمي للمنطقة العربية للمعهد الدولي لإدارة المياه د. يوسف بروزيين على أن "الاقتصاد الدائري في الدول العربية ما يزال في مراحله الأولى، وهنالك تفاوت من دولة لأخرى، وبين المناطق كذلك".



ولفت، في تصريحات لـ"الغد" على هامش ورشة عمل بناء القدرات حول الاقتصاد الدائري في قطاعي الزراعة والمياه، الى أن "هنالك بعض الدول التي لها سبق وتقدم في بعض أوجه الاقتصاد الدائري، وخاصة في مجال إعادة تدوير المياه، مثل الأردن، والسعودية والامارات، ومصر".



كما ويعد الأردن، وعُمان، وتونس من الدول المتقدمة في مجال تطبيق الاقتصاد الدائري في إدارة النفايات الصلبة، واستعمالات الحمأة. تبعاً له.

وبشأن استخراج الطاقة من النفايات، والتي تصب في مجال الاقتصاد الدائري فإن" المغرب ومصر، وبعض دول الخليج تُنفذ مبادرات عدة في هذا الصدد"، كما أفاد بروزيين.

ورغم ذلك تواجه الدول في المنطقة، بحسبه "تحديات عديدة مختلفة بحسب المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية في الدول، لكنها تشترك جميعها بالمعيقات التشريعية والافتقار للأطر التنظيمية التي تسهل الانتقال الى الاقتصاد الدائري".



وفي بعض الأحيان، وبحد قوله فإن "نقص التمويل والاستثمارات التكنولوجية والمعرفية تعد من المعيقات أمام الانتقال الى الاقتصاد الدائري، فضلاً عن ضعف التنسيق بين القطاعات".



ومن بين المعيقات الأخرى كذلك "نقص الأبحاث والتجارب فيما يتعلق بإيجاد صيغ للاقتصاد الدائري، وتوطين الأمثلة في هذا المجال ووفقاً لخصوصية الدولة والمنطقة".



ومن أجل المضي قدماً بتطبيق الاقتصاد الدائري دعا بروزيين لـ"وضع الأطر والتشريعات والسياسات تساعد في الانتقال الى الاقتصاد، من خلال وضع الحوافز المالية، والعقوبات الرادعة الممارسات والاستثمارات البعيدة عن تطبيق هذا المفهوم".



وأضاف أن "وضع السياسات التي تؤطر عملية التنسيق بين القطاعات، وعلى رأسها المياه، والسياحة، والاستثمار، والإسكان، من بين الحلول كذلك".



ويعد "الاستثمار في البحث العلمي لتحديد الفرص التي يُمكن استغلالها في مجال الاقتصاد الدائري في الدول والمنطقة، تسرع من الانتقال الى هذا المفهوم"، في رأيه.



ومن وجهة نظر الخبير في الاقتصاد الدائري في الجمعية العلمية الملكية عمر الصالح فإن "المصانع لديها الوعي الكافي في مجال الاقتصاد الدائري في الأردن، وخاصة على مستوى إدارة النفايات، وكفاءة الموارد والإنتاج، وتقليل الهدر والاستهلاك".



ولكن، وبحد قوله "ما يزال التفكير في نهج التصميم الذي يعد أساس الاقتصاد الدائري، والاعتماد على مبدأ الشراء الدائري القائم على المعايير المستدامة، الذي يجعل المواد الأولية قابلة لإعادة التدوير، في مراحله المتأخرة في الأردن".



وأشار، في تصريحات لـ"الغد" الى أن" الالتزام على مستوى الحكومة وصناع القرار، ورغم بعض المبادرات المتعلقة ببناء القدرات ورفع الوعي، وتنفيذ مبادرات في مجال كفاءة الموارد، ليس ضمن مستوى الطموح".



وأرجع أسباب ذلك الى "تعدد الاستراتيجيات، وعدم التناغم فيما بينها، والتي تجعل القطاع الخاص كذلك غير مدرك للخطوات التي يجب المضي فيها، والتي قد يكون جلها ينصب في التوجه الحكومي".



واقترح الصالح حلولاً للمضي قدماُ في تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري من أبرزها "إيجاد لغة مشتركة حول هذا المفهوم، ومن ثم إيجاد بيانات ومصادر معلومات كافية، وصولاُ الى تحقيق تأثير قابل للقياس، يُمكن من خلاله مراقبة وتقييم التجارب".



وبناء على جمع البيانات وتحليلها، ووضع المؤشرات فإنه "يمكن وضع الحلول والإجراءات وبناء على خصوصية الأردن وما الذي يمكن تطبيقه فيها، وبعد الاطلاع كذلك على تجارب البلدان الأخرى".



وحذر من أن "عدم وجود بيانات ومؤشرات سيضع الحكومة أمام اتخاذ قرارات غير مدروسة، ووضع استراتيجيات وخطط لا يمكن تطبيقها".



وبعد اتخاذ تلك الخطوات من الحكومة، بحد قوله "يمكن الحديث عن التعاون وبناء الشراكات ما بين مؤسسات المجتمع المدني والخبراء لمساعدة القطاع العامين والخاص على النحول التدريجي نحو الاقتصاد الدائري".



ومن وجهة نظر مديرة رفع الوعي وبناء القدرات في برنامج غرين فوروارد في الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية (Expertise France) عذاري الصادود فإن "وضع الدول العربية متفاوت في الاقتصاد الدائري، فمنها من يقع في المراتب المتقدمة لامتلاكه الخطط والاستراتيجيات وخرائط طريق للقطاعات، وأخرى ضمن المراحل المتوسطة لأنها لم تطبق بعد استراتيجياتها، وبعضها يصنف على أنه متأخر لكونها لا تمتلك أي من تلك الخطوات".



ولكن الدول بشكل عام، بحد قولها "لا تمتلك الخطط على المستوى القطاعي وإنما على صعيد الدولة فقط، ولذلك فإن الأردن يقع ضمن المراحل المتوسطة في تطبيق الاقتصاد الدائري".



ولفتت لـ"الغد" الى أن "الأردن يقع على عاتقه مسؤولية ترجمة الخطط ورؤية التحديث الاقتصادي لتكون على مستوى القطاعات، بهدف تنفيذها بشكل واقعي".



ووضعت عذاري عدة حلول بهدف المضي بالاقتصاد الدائري من بينها "تعميق أطر التعاون ما بين البرامج الممنوحة دوليا".



وضربت مثالاً على ذلك ما ينفذه غرين فوروارد الذي يعتمد على دراسة قصص النجاح في أوروبا لأن لديها قوانين تساعد على التبادل الاقتصادي والاستثمارات بين الدول العربية والأجنبية.



فلذلك فإن "دور البرنامج يقوم على التشبيك ما بين السياسات العالمية مع المحلية، وصولاً الى مساعدة الدول على تطبيق خارطة الطريق للاقتصاد الدائري وعلى المستوى القطاعي"، بحسبها.



واقترحت كذلك على أن "يكون هنالك حوار إقليمي بين الدول العربية لتبادل الخبرات فيما بينها بشأن تطبيق خارطة الطريق والخطط للاقتصاد الدائري، وعلى كافة المستويات".



ولا بد من "تعزيز التعاون الوثيق بين الأكاديميين والجامعات ومؤسسات التدريب المهني لتكون جزءاً من التخطيط، وعلى مستوى صناعة القرار في مجال الاقتصاد الدائري"، برأيها.



وشددت على "أهمية زيادة الوعي وبناء قدرات على المفاهيم في الاقتصاد الدائري في القطاعات، وبالذات في قطاع الصناعة لتمكينهم من تنفيذ هذه الخطط".