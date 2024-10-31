زخات مطرية غير منتظمة بعد ظهر اليوم وتحذيرات من خطر الانزلاقات

تبقى المملكة اليوم الخميس، تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، وتظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل بإذن الله تعالى مع ساعات ما بعد الظهر زخات غير منتظمة من المطر في أماكن متفرقة من المملكة، يحتمل أن تكون غزيرة لفترة قصيرة احيانا في أجزاء محدودة من شمال وشرق المملكة ويصحبها الرعد أحياناً.



وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار ولاسيما في مناطق البادية.



وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، لاسيما في مناطق البادية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال و شرق المملكة.



ويكون الطقس يوم غدٍ الجمعة، غائما جزئيًا مع توقع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في المناطق الشمالية والشرقية من المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى، ويحتمل في ساعات ما بعد الظهر أن تشهد أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية هطولات خفيفة من المطر، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار، لاسيما في مناطق البادية.



ويكون الطقس السبت، غائما جزئيًا الى غائم، مع توقع هطول زخات من المطر في شمال المملكة قد تكون لفترة قصيرة غزيرة أحيانا ويصحبها الرعد، تمتد لفترات محدودة إلى أجزاء من المناطق الوسطى والشرقية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتتحول في ساعات المساء الى شمالية غربية.



أما الأحد، يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس غائما جزئيًا، ولطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية من المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 24 - 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 22 - 11، وفي المرتفعات الشمالية 21 - 11 ، وفي مرتفعات الشراة 21 - 9، وفي مناطق البادية 25 - 13، وفي مناطق السهول 24 - 13، وفي الأغوار الشمالية 30 - 16، وفي الأغوار الجنوبية 32 - 19، وفي البحر الميت 31 - 18، وفي خليج العقبة 30 - 19 درجة مئوية.-(بترا)