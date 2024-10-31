زخات مطرية غير منتظمة بعد ظهر اليوم وتحذيرات من خطر الانزلاقات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تبقى المملكة اليوم الخميس، تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، وتظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل بإذن الله تعالى مع ساعات ما بعد الظهر زخات غير منتظمة من المطر في أماكن متفرقة من المملكة، يحتمل أن تكون غزيرة لفترة قصيرة احيانا في أجزاء محدودة من شمال وشرق المملكة ويصحبها الرعد أحياناً.
وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار ولاسيما في مناطق البادية.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، لاسيما في مناطق البادية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال و شرق المملكة.
ويكون الطقس يوم غدٍ الجمعة، غائما جزئيًا مع توقع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في المناطق الشمالية والشرقية من المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى، ويحتمل في ساعات ما بعد الظهر أن تشهد أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية هطولات خفيفة من المطر، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار، لاسيما في مناطق البادية.
ويكون الطقس السبت، غائما جزئيًا الى غائم، مع توقع هطول زخات من المطر في شمال المملكة قد تكون لفترة قصيرة غزيرة أحيانا ويصحبها الرعد، تمتد لفترات محدودة إلى أجزاء من المناطق الوسطى والشرقية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتتحول في ساعات المساء الى شمالية غربية.
أما الأحد، يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس غائما جزئيًا، ولطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية من المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 24 - 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 22 - 11، وفي المرتفعات الشمالية 21 - 11 ، وفي مرتفعات الشراة 21 - 9، وفي مناطق البادية 25 - 13، وفي مناطق السهول 24 - 13، وفي الأغوار الشمالية 30 - 16، وفي الأغوار الجنوبية 32 - 19، وفي البحر الميت 31 - 18، وفي خليج العقبة 30 - 19 درجة مئوية.-(بترا)
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