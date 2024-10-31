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جيش الاحتلال يشكل فرقة جديدة عند الحدود مع الأردن

10/31/2024 4:37:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء، أنه يعمل على تشكيل فرقة جديدة لتعمل عند الحدود مع الأردن بهدف "حماية الحدود الشرقية" لإسرائيل.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، عقب القرار بتشكيل الفرقة إن "تعزيز الدفاع على الحدود بشكل عام والحدود الشرقية بشكل خاص كان هدفنا قبل الحرب، وعلى ضوء السابع من أكتوبر والأحداث الأخيرة أصبح يتخذ تأثيرا مختلفا".

وأضاف "هناك حاجة ملحة إلى إنشاء أطر إضافية على المستوى العسكري النظامي والاحتياطي من أجل تخفيف العبء على عناصر الاحتياط، وعليه قررنا إنشاء فرقة لتعزيز الدفاع عن الحدود الشرقية، وهذا قرار ضروري في ظل التحديات المتوقعة ووفقا لعمليات بناء القوة في الجيش".

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن "وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، وافقا على إنشاء فرقة إقليمية شرقية، تهدف إلى حماية الحدود الشرقية لإسرائيل".

وأضاف أن "القرار جاء في ختام دراسة فحصت الاحتياجات العملياتية، والقدرات الدفاعية في المنطقة، وذلك بناء على تخطيط أعمال بناء القوة في الجيش".

كما ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم اتخاذ قرار بشأن تشكيل الفرقة الجديدة، "استنادا إلى العِبر من الحرب وتقييم الوضع"، مشيرا إلى أنه "سيتم اخضاع الفرقة إلى مسؤولية القيادة الوسطى" في الجيش.-(RT)

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