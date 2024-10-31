جيش الاحتلال يشكل فرقة جديدة عند الحدود مع الأردن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء، أنه يعمل على تشكيل فرقة جديدة لتعمل عند الحدود مع الأردن بهدف "حماية الحدود الشرقية" لإسرائيل.
وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، عقب القرار بتشكيل الفرقة إن "تعزيز الدفاع على الحدود بشكل عام والحدود الشرقية بشكل خاص كان هدفنا قبل الحرب، وعلى ضوء السابع من أكتوبر والأحداث الأخيرة أصبح يتخذ تأثيرا مختلفا".
وأضاف "هناك حاجة ملحة إلى إنشاء أطر إضافية على المستوى العسكري النظامي والاحتياطي من أجل تخفيف العبء على عناصر الاحتياط، وعليه قررنا إنشاء فرقة لتعزيز الدفاع عن الحدود الشرقية، وهذا قرار ضروري في ظل التحديات المتوقعة ووفقا لعمليات بناء القوة في الجيش".
وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن "وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، وافقا على إنشاء فرقة إقليمية شرقية، تهدف إلى حماية الحدود الشرقية لإسرائيل".
وأضاف أن "القرار جاء في ختام دراسة فحصت الاحتياجات العملياتية، والقدرات الدفاعية في المنطقة، وذلك بناء على تخطيط أعمال بناء القوة في الجيش".
كما ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم اتخاذ قرار بشأن تشكيل الفرقة الجديدة، "استنادا إلى العِبر من الحرب وتقييم الوضع"، مشيرا إلى أنه "سيتم اخضاع الفرقة إلى مسؤولية القيادة الوسطى" في الجيش.-(RT)
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