رئيس بوليفيا يطالب بإنهاء فوري لقطع الطرق في البلاد

طالب الرئيس البوليفي لويس آرسي بإنهاء فوري لقطع الطرق المستمر منذ أسبوعين في مختلف أنحاء البلاد من قبل أنصار الرئيس السابق إيفو موراليس.





وفي خطاب إلى الأمة قال إن أساليب الضغط التي يستخدمها أنصار موراليس لمنع اعتقاله بتهمة الاغتصاب، "تخنق" الاقتصاد، محذرا من أنه في حال تجاهل النداء الذي يوجهه فإن الحكومة "ستمارس سلطاتها الدستورية لحماية مصالح الشعب البوليفي".



ولم يؤكد ما إذا كان يعتزم استخدام الجيش لفتح الطرق أو إعلان حالة الطوارئ كما يطالب بعض البوليفيين لإنهاء الاضطرابات، كما استبعد إجراء "حوار" ما لم تتم إزالة الحواجز التي تقطع الطرق.



وأفاد بأن التكاليف الاقتصادية للحصار على مدار 17 يوما تصل إلى أكثر من 1.7 مليار دولار، مبينا أن 70 شخصا، من بينهم 61 ضابط شرطة، أصيبوا في عمليات الحصار التي نظمها أنصار موراليس.



وتعد كلمة آرسي أحدث محاولته للحد من التوترات المتزايدة في البلاد، حيث قام أنصار موراليس بإغلاق الطرق السريعة الرئيسية ومنعوا تسليم الغذاء والوقود، خاصة في وسط البلاد، منطقة كوتشابامبا الاستوائية.



واشتبك مزارعو الكوكا والفلاحون وعمال المناجم الذين يشكلون العديد من المتظاهرين مع قوات الأمن التي كانت تحاول إزالة العوائق من الطرق. وانتقد موراليس آرسي، الحليف الذي تحول إلى منافس، لعدم سعيه إلى الحوار لحل الاحتجاجات وتحميله مسؤولية العنف.



وقال موراليس لـ"رويترز" يوم الاثنين إن حكومة آرسي كانت وراء هجوم مسلح مزعوم على موكبه، منتقدا ما أسماه "مؤامرة مظلمة لتدميره".



ونفت حكومة آرسي الاتهامات بأنها قادت هجوما على موراليس ووصفته بأنه "مسرحية" وزعمت أن موكب الزعيم السابق أطلق النار بدلا من ذلك على شرطة مكافحة المخدرات الخاصة التي كانت تقوم بدورية. رويترز