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زلزال بقوة ست درجات قبالة السواحل الغربية للولايات المتحدة

10/31/2024 4:37:06 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

وقع زلزال بقوة 6 درجات قبالة سواحل الولايات المتحدة الغربية (ولاية اوريغون) مساء أمس الأربعاء، وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي، لكن لم يصدر أي تحذير من احتمال حصول تسونامي.


وبحسب واشنطن تايمز، حدّد مركز الزلزال الذي بلغت قوّته ست درجات، عند خط صدع تحت المحيط الهادئ، على بعد 279 كيلومترا من مدينة باندون في ولاية أوريغن.


وحدد علماء الزلازل على نحو أولي عمق الزلزال بعشرة كيلومترات، وفق إعدادات افتراضية معتمدة بالنسبة للزلازل الضحلة يتم تحديثها مع توافر المزيد من البيانات.


وتمتد خطوط صدع عدة على طول ساحل الولايات المتحدة الغربي وعبره وبالقرب منه، تشكل جزءا من شبكة أكبر حول المحيط الأكبر في العالم، تعرف باسم "حزام النار" في منطقة المحيط الهادئ .

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