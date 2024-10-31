زلزال بقوة ست درجات قبالة السواحل الغربية للولايات المتحدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وقع زلزال بقوة 6 درجات قبالة سواحل الولايات المتحدة الغربية (ولاية اوريغون) مساء أمس الأربعاء، وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي، لكن لم يصدر أي تحذير من احتمال حصول تسونامي.
وبحسب واشنطن تايمز، حدّد مركز الزلزال الذي بلغت قوّته ست درجات، عند خط صدع تحت المحيط الهادئ، على بعد 279 كيلومترا من مدينة باندون في ولاية أوريغن.
وحدد علماء الزلازل على نحو أولي عمق الزلزال بعشرة كيلومترات، وفق إعدادات افتراضية معتمدة بالنسبة للزلازل الضحلة يتم تحديثها مع توافر المزيد من البيانات.
وتمتد خطوط صدع عدة على طول ساحل الولايات المتحدة الغربي وعبره وبالقرب منه، تشكل جزءا من شبكة أكبر حول المحيط الأكبر في العالم، تعرف باسم "حزام النار" في منطقة المحيط الهادئ .
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