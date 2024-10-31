3 شهداء في نور شمس مع تجدد الاشتباكات بالمخيم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على مخيم نور شمس بطولكرم مع تجدد الاشتباكات، في الوقت الذي تستمر فيه اقتحامات الاحتلال لمدن وبلدات في الضفة الغربية.
وتجددت الاشتباكات ودوي الانفجارات في مخيم نور شمس بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال جيش الاحتلال إنه قصف بطائرة مسيرة خلية مسلحين في مخيم نور شمس بطولكرم أطلقت النار على قوات إسرائيلية.
وأضاف أن قواته تعمل منذ ساعات الليل في مخيم نور شمس بطولكرم لإزالة بنى تحتية عسكرية.
من جهتها، قالت كتيبة طولكرم في سرايا القدس إن مقاتليها فجروا عبوة ناسفة شديدة الانفجار مُعدّة مسبقا في جرافة عسكرية إسرائيلية في محور ساحة الكتيبة في مخيم نور شمس، وتمت إصابتها إصابة مباشرة.
وأفادت مصادر طبية للجزيرة بوصول جثماني شهيدين إلى مستشفى ثابت ثابت بطولكرم جراء قصف مسيرات الاحتلال الإسرائيلي موقعا في المخيم.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) استشهد الطفل أحمد عصام فحماوي والشاب عبد العزيز أبو سمن فجر، جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لساحة مخيم نور شمس.
وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 766، إضافة إلى نحو 6300 جريح، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
كما أصيب فلسطينيون جراء قصف إسرائيلي استهدف موقعا داخل المخيم.
وقالت المصادر إن التيار الكهربائي انقطع عن مخيم نور شمس خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في محيطه، كما شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي في تدمير الشوارع والبنية التحتية في محيط المخيم.
وأفادت مصادر للجزيرة بانفجار عبوة ناسفة خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة طولكرم بالضفة المحتلة.
اقتحامات
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر فلسطينية بسماع دوي انفجار بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيتونيا جنوب غرب رام الله.
وقالت مصادر فلسطينية للجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة دورا جنوبي الخليل بالضفة، وسط إطلاق نار وقنابل الغاز باتجاه منازل المواطنين.
كما قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عوريف جنوبي نابلس بالضفة، وشنت حملة دهم لعدد من منازل الفلسطينيين.
وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا فلسطينيا من قرية سالم شرقي نابلس، كما اقتحمت بلدة روجيب شرقي المدينة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عاملا أصيب بعيار ناري أطلقه جنود الاحتلال بالقرب من جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي بلدة حبلة جنوب قلقيلية أثناء محاولته الوصول إلى مكان عمله داخل أراضي عام 1948.
وقال تلفزيون فلسطين (حكومي) لاحقا إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة قلقيلية، وأطلق قنابل الغاز.
وقد أُصيب طفل بالرصاص الحي خلال مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل.
وداهم جنود الاحتلال هذه البلدة وأطلقوا الرصاص وقنابل الغاز المدمع، مما أدى إلى إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص المطاطي وآخرين بحالات اختناق. ويُعد هذا الاقتحام هو الثاني خلال الساعات الماضية.
وبالتوازي مع حرب الإبادة على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، كما وسع المستوطنون اعتداءاتهم، مما أسفر -إضافة إلى الشهداء والجرحى- عن حوالي 11 ألفا و500 اعتقال.-(وكالات)
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