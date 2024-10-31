3 شهداء في نور شمس مع تجدد الاشتباكات بالمخيم

استشهد 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على مخيم نور شمس بطولكرم مع تجدد الاشتباكات، في الوقت الذي تستمر فيه اقتحامات الاحتلال لمدن وبلدات في الضفة الغربية.



وتجددت الاشتباكات ودوي الانفجارات في مخيم نور شمس بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.



وقال جيش الاحتلال إنه بطائرة مسيرة خلية مسلحين في مخيم نور شمس بطولكرم أطلقت النار على قوات إسرائيلية.



وأضاف أن قواته تعمل منذ ساعات الليل في مخيم نور شمس بطولكرم لإزالة بنى تحتية عسكرية.



من جهتها، قالت كتيبة طولكرم في سرايا القدس إن مقاتليها فجروا عبوة ناسفة شديدة الانفجار مُعدّة مسبقا في جرافة عسكرية إسرائيلية في محور ساحة الكتيبة في مخيم نور شمس، وتمت إصابتها إصابة مباشرة.



وأفادت مصادر طبية للجزيرة بوصول جثماني شهيدين إلى مستشفى ثابت ثابت بطولكرم جراء قصف مسيرات الاحتلال الإسرائيلي موقعا في المخيم.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) استشهد الطفل أحمد عصام فحماوي والشاب عبد العزيز أبو سمن فجر، جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لساحة مخيم نور شمس.



وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 766، إضافة إلى نحو 6300 جريح، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.



كما أصيب فلسطينيون جراء قصف إسرائيلي استهدف موقعا داخل المخيم.

وقالت المصادر إن التيار الكهربائي انقطع عن مخيم نور شمس خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في محيطه، كما شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي في تدمير الشوارع والبنية التحتية في محيط المخيم.



وأفادت مصادر للجزيرة بانفجار عبوة ناسفة خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة طولكرم بالضفة المحتلة.



اقتحامات



وفي السياق ذاته، أفادت مصادر فلسطينية بسماع دوي انفجار بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيتونيا جنوب غرب رام الله.



وقالت مصادر فلسطينية للجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة دورا جنوبي الخليل بالضفة، وسط إطلاق نار وقنابل الغاز باتجاه منازل المواطنين.



كما قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عوريف جنوبي نابلس بالضفة، وشنت حملة دهم لعدد من منازل الفلسطينيين.



وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا فلسطينيا من قرية سالم شرقي نابلس، كما اقتحمت بلدة روجيب شرقي المدينة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عاملا أصيب بعيار ناري أطلقه جنود الاحتلال بالقرب من جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي بلدة حبلة جنوب قلقيلية أثناء محاولته الوصول إلى مكان عمله داخل أراضي عام 1948.



وقال تلفزيون فلسطين (حكومي) لاحقا إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة قلقيلية، وأطلق قنابل الغاز.



وقد أُصيب طفل بالرصاص الحي خلال مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل.



وداهم جنود الاحتلال هذه البلدة وأطلقوا الرصاص وقنابل الغاز المدمع، مما أدى إلى إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص المطاطي وآخرين بحالات اختناق. ويُعد هذا الاقتحام هو الثاني خلال الساعات الماضية.



وبالتوازي مع حرب الإبادة على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، كما وسع المستوطنون اعتداءاتهم، مما أسفر -إضافة إلى الشهداء والجرحى- عن حوالي 11 ألفا و500 اعتقال.-(وكالات)