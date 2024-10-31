واشنطن: إذا دخل الجنود الكوريون الشماليون أراضي أوكرانيا فسيعودون في“أكياس الجثث”

قال نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة روبرت وود، الأربعاء، إن الجنود الكوريين الشماليين الذين سيشاركون في القتال في أوكرانيا إلى جانب روسيا“سيعودون في أكياس الجثث”، في تحذير وجّهه بالاسم إلى الزعيم كيم جونغ أون.



وقال وود، في مداخلة أمام مجلس الأمن الدولي:“إذا جنود كوريا الشمالية إلى أوكرانيا لدعم روسيا، فسيعودون بالتأكيد في أكياس الجثث”. وأضاف:“لذلك أنصح الزعيم كيم بالتفكير مرتين قبل الانخراط في مثل هذا السلوك المتهور والخطير”.-(أ ف ب)