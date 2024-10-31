واشنطن: إذا دخل الجنود الكوريون الشماليون أراضي أوكرانيا فسيعودون في“أكياس الجثث”

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة روبرت وود، الأربعاء، إن الجنود الكوريين الشماليين الذين سيشاركون في القتال في أوكرانيا إلى جانب روسيا“سيعودون في أكياس الجثث”، في تحذير وجّهه بالاسم إلى الزعيم كيم جونغ أون.
وقال وود، في مداخلة أمام مجلس الأمن الدولي:“إذا دخل جنود كوريا الشمالية إلى أوكرانيا لدعم روسيا، فسيعودون بالتأكيد في أكياس الجثث”. وأضاف:“لذلك أنصح الزعيم كيم بالتفكير مرتين قبل الانخراط في مثل هذا السلوك المتهور والخطير”.-(أ ف ب)
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