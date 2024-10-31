النفط يواصل الارتفاع مع تقلص المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية بعد تقلص مخزونات الخام الأميركية، مع مراقبة السوق الشرق الأوسط تحسباً لأي تصعيد محتمل.

تم تداول خام "برنت" بالقرب من 73 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعه بنسبة 2% يوم الأربعاء، في حين ارتفع خام "غرب تكساس" الوسيط إلى نحو 69 دولاراً للبرميل. وانخفضت مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير -وهي الفئة التي تشمل الديزل- الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات من إدارة معلومات الطاقة.



تراجعت أسعار النفط في بداية الأسبوع بعد الضربة الانتقامية المحدودة التي شنتها إسرائيل على إيران، ومع تجدد الجهود لإنهاء الصراع مع "حزب الله" اللبناني. رغم ذلك، فإن السوق "ارتاحت بسرعة كبيرة جداً" بشأن مخاطر الشرق الأوسط واحتمال استئناف الأعمال العدائية، وفقاً لبنك "ستاندرد تشارترد".



ومع ذلك، تواجه السوق رياحاً معاكسة هبوطية بسبب تباطؤ الطلب الصيني، ووفرة المعروض. ومن المقرر أن يبدأ تحالف "أوبك+" في زيادة الإنتاج اعتباراً من ديسمبر، على الرغم من أن الشركة الاستشارية في القطاع "ريستاد إنرجي" قالت إن التحالف من غير المرجح أن يعزز الإنتاج هذا العام، لأن المنتجين "يكسبون أموالاً ضخمة".



وقال غاو جيان، المحلل في شركة "كيشينغ" للعقود الآجلة: "منطق التداول يعود تدريجياً إلى أسس السوق، مع تهميش العلاوات المرتبطة بالعوامل الجيوسياسية"، مضيفاً أن المخاطر تميل نحو الاتجاه الهبوطي.



تشهد أسواق السلع والأسواق المالية حدثين حاسمين الأسبوع المقبل يمكن أن يخفضا الأسعار، وهما الانتخابات الأميركية، واجتماع أعلى هيئة تشريعية في الصين، مع ترقب المستثمرين لجهود تحفيز إضافية لإنعاش اقتصاد بكين. وتُعد الدولة الآسيوية أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.- وكالات

