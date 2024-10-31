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أسعار الذهب تستقر قرب مستوياتها القياسية

10/31/2024 4:36:52 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تم تداول الذهب قرب مستوياته القياسية، مدعوماً بالطلب على الملاذ الآمن قبل الانتخابات الأميركية، وتجاهل البيانات التي قد تؤثر على حجم تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام.


استقرت أسعار الذهب قرب 2787 دولاراً للأونصة، أي أقل ببضعة دولارات من أعلى مستوياتها على الإطلاق المسجلة يوم الأربعاء.

وفي حين أن بيانات الوظائف الأميركية الأعلى من المتوقع، وأرقام الناتج المحلي الإجمالي القوية، أدت إلى تقليص التجار لرهاناتهم على حجم تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لكنها لا تزال على المسار الصحيح لتنفيذ المزيد من التيسير النقدي في اجتماعها الأسبوع المقبل. وتمثل تكاليف الاقتراض المنخفضة نقطة إيجابية للمعدن الثمين، الذي لا يدر عائداً.


ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من الثلث هذا العام، بدعم من مشتريات البنوك المركزية، والطلب على الملاذ الآمن، وسط الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا. كما أن السباق الرئاسي الأميركي المحتدم بين كامالا هاريس ودونالد ترمب يخلق أيضاً حالة من عدم اليقين، مما يؤكد دور السبائك كملاذ آمن للمستثمرين.

ومع ذلك، يُنظر إلى انتخابات 5 نوفمبر على أنها حدث ينطوي على مخاطر كبيرة

للذهب، الذي قد يشهد تصحيحاً بأكثر من 100 دولار للأونصة، وفقاً لأوليه هانسن، رئيس استراتيجية السلع في "ساكسو بنك".


لم يطرأ تغير يُذكر على سعر الذهب الفوري ليستقر عند 2787.02 دولار للأونصة في الساعة 8:15 صباحاً في سنغافورة، بعد أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ 2790.02 دولار في الجلسة السابقة. وكان مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري ثابتاً. كما استقرت أسعار الفضة، بينما انخفض البلاديوم والبلاتين.- وكالات

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