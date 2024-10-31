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أسعار الخضار والفواكه اليوم

10/31/2024 4:36:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2719 طنا، منها 1807 أطنان خضار، و711 طن فواكه، و200 طن من الورقيات.


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20و 30 قرشا، والبصل الناشف 25 و35 قرشا، والبطاطا 50 و70 قرشا، والبندورة 10و35 قرشا، والجزر 35 و50 قرشا، والخيار 35 و50 قرشا، والزهرة 35 و60 قرشا، والليمون 30 و50 قرشا، والموز البلدي 35 و60 قرشا.

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