ضبط اعتداءات جديدة على مصادر مياه جوفية في نبع البحاث ووادي الشتا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نفذت كوادر وزارة المياه والري- سلطة المياه من وحدة الرقابة الداخلية ومديرية المشاغل المركزية ومديرية الأحواض المائية، بمرافقة أمنية من مديرية الأمن العام وبالتعاون مع وزارة الداخلية وبإشراف من الحاكم الإداري المختص، الخميس، حملة أمنية في العاصمة بمنطقة البحاث ووادي الشتا / مرج الحمام، لإزالة اعتداءات على مصادر المياه الجوفية.
وتمثلت الحملة بسحب مياه غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات من خلال تعبئة صهاريج مخالفة لبيعها للمواطنين، حيث تمت إزالة 5 مظلات تقوم ببيع المياه للصهاريج، كما تمت إزالة اعتداء على نبع وادي الشتا.
وشددت الوزارة على أن الحملات ستتواصل في جميع المناطق، بالتعاون ما بين مختلف الأجهزة الرسمية مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من تسول له نفسه المساس بالمقدرات المائية وتعريض سلامة المواطنين للخطر.
وأكدت الوزارة أنه سيتم ضبط أي معتد يقوم باستخدام مصادر المياه أو بيعها دون الحصول على الترخيص وفق أحكام القانون وحماية مقدرات المياه وتحويله للادعاء العام والجهات القضائية، لتنفيذ العقوبات المنصوص عليها، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي عملية بيع صهاريج مخالفة غير مرخصة، كونها غير صالحة وتشكل خطرا على سلامة المواطنين والصحة العامة.
MENAFN31102024000072011014ID1108836795
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.