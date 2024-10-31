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ضبط اعتداءات جديدة على مصادر مياه جوفية في نبع البحاث ووادي الشتا

10/31/2024 4:36:50 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

نفذت كوادر وزارة المياه والري- سلطة المياه من وحدة الرقابة الداخلية ومديرية المشاغل المركزية ومديرية الأحواض المائية، بمرافقة أمنية من مديرية الأمن العام وبالتعاون مع وزارة الداخلية وبإشراف من الحاكم الإداري المختص، الخميس، حملة أمنية في العاصمة بمنطقة البحاث ووادي الشتا / مرج الحمام، لإزالة اعتداءات على مصادر المياه الجوفية.


وتمثلت الحملة بسحب مياه غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات من خلال تعبئة صهاريج مخالفة لبيعها للمواطنين، حيث تمت إزالة 5 مظلات تقوم ببيع المياه للصهاريج، كما تمت إزالة اعتداء على نبع وادي الشتا.


وشددت الوزارة على أن الحملات ستتواصل في جميع المناطق، بالتعاون ما بين مختلف الأجهزة الرسمية مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من تسول له نفسه المساس بالمقدرات المائية وتعريض سلامة المواطنين للخطر.


وأكدت الوزارة أنه سيتم ضبط أي معتد يقوم باستخدام مصادر المياه أو بيعها دون الحصول على الترخيص وفق أحكام القانون وحماية مقدرات المياه وتحويله للادعاء العام والجهات القضائية، لتنفيذ العقوبات المنصوص عليها، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي عملية بيع صهاريج مخالفة غير مرخصة، كونها غير صالحة وتشكل خطرا على سلامة المواطنين والصحة العامة.

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