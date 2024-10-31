زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب جنوب خليج العقبة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
سجل مرصد الزلازل الأردني، صباح اليوم الخميس، تمام الساعة 7:35 بتوقيت عمان، زلزالا بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، وبعمق 6 كيلومترات، جنوب خليج العقبة.
وبيّن المرصد الأردني أن الزلزال يبعد 150 كلم عن جنوب العقبة، و9 كلم من شرق شرم الشيخ، مضيفا أن الزلزال وقع على فالق البحر الميت.
ويعد هذا الزلزال من الزلازل المحسوسة، ولا يؤثر على البنية التحتية.
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