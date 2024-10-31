زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب جنوب خليج العقبة

سجل مرصد الزلازل الأردني، صباح اليوم الخميس، تمام الساعة 7:35 بتوقيت عمان، زلزالا بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، وبعمق 6 كيلومترات، جنوب خليج العقبة.



وبيّن المرصد الأردني أن الزلزال يبعد 150 كلم عن جنوب العقبة، و9 كلم من شرق شرم الشيخ، مضيفا أن الزلزال وقع على فالق البحر الميت.



ويعد هذا الزلزال من الزلازل المحسوسة، ولا يؤثر على البنية التحتية.