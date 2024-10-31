Thursday, 31 October 2024 02:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب جنوب خليج العقبة

10/31/2024 4:34:56 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

سجل مرصد الزلازل الأردني، صباح اليوم الخميس، تمام الساعة 7:35 بتوقيت عمان، زلزالا بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، وبعمق 6 كيلومترات، جنوب خليج العقبة.


وبيّن المرصد الأردني أن الزلزال يبعد 150 كلم عن جنوب العقبة، و9 كلم من شرق شرم الشيخ، مضيفا أن الزلزال وقع على فالق البحر الميت.


ويعد هذا الزلزال من الزلازل المحسوسة، ولا يؤثر على البنية التحتية.

MENAFN31102024000072011014ID1108836794

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث