قال المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات بالوكالة طلال الفايز، الخميس، إنه سيتم إعادة افتتاح مكتب أحوال وجوازات الرصيفة الأحد المقبل واستقبال المواطنين فيه، ليخدم أهالي محافظة الزرقاء ولواء الرصيفة، وستكون جودة الخدمة فيه على أعلى مستوى.



وأشار الفايز خلال حديثه لـ "المملكة" إلى أن هناك توجها لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات بافتتاح مكتب خدمة شاملة في محافظتي معان وجرش.



وبين الفايز أن مجموع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها دائرة الأحوال المدنية بلغت 19 خدمة، ويمكن الحصول عليها من خلال الموقع الرسمي لدائرة الأحوال المدنية والجوازات ومن خلال تطبيق سند.



ولفت الفايز إلى أن الأحوال المدنية والجوازات ومن خلال التقرير السنوي الصادر لعام 2024 أصدرت ما مجموعه 3.747 مليون وثيقة، في مختلف محافظات المملكة، وهذه الوثائق تشمل الجوازات، طلبات الأحوال المدنية (دفتر العائلة، الشهادات، البطاقات الشخصية).



وبحسب الفايز "بلغ عدد الأردنيين المسجلين لدى الدائرة حتى تاريخ 30 تشرين الأول من العام الحالي 8.769.744 مليون شخص، وبزيادة بحدود 200 ألف شخص خلال العشرة الأشهر الماضية".