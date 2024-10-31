العديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يعبرون عن عدم اهتمامهم بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

(MENAFN
) مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 تشرين الثاني، يعبر العديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة عن عدم اهتمامهم، مؤكدين أنهم لا يتوقعون أي نتائج إيجابية من هذه العملية الانتخابية, تعكس المحادثات مع وكالة الأناضول شعورًا واسع الانتشار من الشك.
كما يؤكد الفلسطينيون أن كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري يتنافسان لتقديم الدعم العسكري والسياسي والاستخباراتي لإسرائيل، مما يمكنهم من تنفيذ ما يصفونه بحملة إبادة مستمرة تصاعدت منذ 7 أكتوبر 2023, وقد أسفر هذا العنف عن سقوط أعداد فظيعة من القتلى والجرحى، حيث تقدر التقارير أن أكثر من 144,000 فلسطيني قد قتلوا أو أصيبوا، معظمهم من الأطفال والنساء, بالإضافة إلى ذلك، لا يزال أكثر من 10,000 شخص مفقودين في ظل دمار واسع النطاق ومجاعة، مما يسهم في اعتبار الكثيرين هذه الأزمة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ المعاصر, وعبّر محمود نواجعة، المنسق العام للجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل (بي دي اس)، عن هذا الرأي، حيث قال: "لا نتوقع أي شيء من الإدارة الأمريكية المقبلة أو من المرشح الذي سيفوز في الانتخابات, " وأكد على اعتقاده أن الإبادة الجماعية التي تحدث ضد الفلسطينيين في غزة والعنف الأوسع في فلسطين ولبنان لا يمكن أن تحدث بدون دعم أمريكي كبير.
كذلك تفاقمت الأوضاع بعد الاشتباكات في لبنان التي تشمل جماعات مثل حزب الله، والتي بدأت بعد أن شنت إسرائيل حملتها العدوانية على غزة, منذ 23 سبتمبر، انتشر الصراع إلى مناطق مختلفة في لبنان، بما في ذلك الضربات الجوية في العاصمة بيروت وغزو بري في الجنوب, كانت العواقب وخيمة، حيث تشير التقارير إلى أن حوالي 2,792 شخصًا لقوا حتفهم وحوالي 12,772 آخرين أصيبوا، بما في ذلك عدد كبير من الأطفال والنساء, وقد تم تسجيل ما يقرب من 1, 4 مليون نازح، مع وقوع معظم الضحايا بعد 23 سبتمبر، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية من لبنان, ومع اقتراب الانتخابات، تعكس المشاعر السائدة بين الفلسطينيين خيبة أمل عميقة في السياسة الأمريكية وزيادة اليأس بشأن وضعهم، مما يفاقم بالفعل الأزمة الإنسانية الحرجة في المنطقة.
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