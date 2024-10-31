كارتي (Cartea) تبدأ رحلتها في معرض جدة الدولي للسيارات، لتقديم منظور جديد لأخبار السيارات في الشرق الأوسط.

(MENAFN
- AETOSWire) في 29 أكتوبر، تم افتتاح معرض
جدة الدولي للسيارات لعام 2024 رسميًا في قبة جدة بالمملكة العربية السعودية. هذا الحدث الضخم في عالم السيارات شَهِد انضمام وجه إعلامي جديد: منصة "كارتي" .
تهدف المنصة إلى تزويد مستخدميها في الشرق الأوسط بأدوات اختيار متطورة للسيارات ومحتوى شامل، يغطي احتياجاتهم في استعراض السيارات والاختيار بينها وشرائها واستخدامها عبر الإنترنت. ولتعزيز هذا الهدف، حضر فريق "كارتي" معرض جدة للسيارات لجمع المعلومات مباشرة من المصدر، وأطلق موقعًا مخصصًا للمعرض يقدم رؤى الخبراء وتقييمات الشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي لأهم المركبات.
يُعَدُّ إطلاق منصة "كارتي" في معرض جدة للسيارات نقطة تحول مهمة تهدف إلى تغيير تجربة المستهلكين في الشرق الأوسط مع المحتوى المتعلق بالسيارات. ومع تزايد الطلب على أخبار السيارات عالية الجودة والمعلومات المتعمقة حول المركبات، تسعى "كارتي" لتقديم منصة سهلة الاستخدام تغطي كل شيء، من إطلاق السيارات الجديدة إلى تقييمات الخبراء وشهادات المالكين، بما يلبي احتياجات عشاق السيارات اليوم.
م حتوى مُبتَكَر للسيارات يُلبِّي احتياجات مستهلكي اليوم
تُقدِّم "كارتي" محتوى متميزًا يتخطى الأخبار التقليدية وتقييمات الخبراء، حيث توفر أيضًا مقاطع فيديو ممتعة وجذابة من الشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي وآراءً صادقة من المالكين، مما يجعل عملية اختيار السيارة مزيجًا من الفائدة والمرح. ومن خلال دمج خبرتها في عالم السيارات مع محتوى يسهل الوصول إليه، تساعد "كارتي" عشاق السيارات والمشترين على اتخاذ قرارات مدروسة بثقة.
ب استخدام أحدث التقنيات، تسهّل "كارتي" عملية اختيار السيارة الأمثل للمستهلك
ما يميز "كارتي" هو فريقها التقني القوي داخل الشركة، الذي يركز على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لمساعدة المستهلكين في "إيجاد السيارة التي تناسب احتياجاتهم بكل سهولة." ووفقًا لما ذكرته "كريستال تشين"، أحد الأعضاء المؤسسين لـ "كارتي"، فإن المنصة تُطوِّر أداة ذكاء اصطناعي مخصصة للمستهلكين في الشرق الأوسط، حيث تقوم هذه الأداة بجمع المعلومات ذات الصلة وتقديم أفضل خيارات السيارات بسرعة بناءً على احتياجات كل فرد.
باعتبارها جهة رائدة في قطاع الإعلام المتعلق بالسيارات في الشرق الأوسط، تطمح "كارتي" إلى بناء شراكات طويلة الأمد مع أبرز الجهات في صناعة السيارات، بما يشمل شركات التصنيع والوكلاء والخبراء، وذلك بهدف صياغة مستقبل واعد لقطاع الإعلام المتخصص بالسيارات في المنطقة.
لمزيد من المعلومات، يُرجَى زيارة الموقع الرسمي لمنصة "كارتي": [ ]
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