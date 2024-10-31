كارتي (Cartea) تبدأ رحلتها في معرض جدة الدولي للسيارات، لتقديم منظور جديد لأخبار السيارات في الشرق الأوسط.

MENAFN - AETOSWire) في 29 أكتوبر، تم افتتاح جدة الدولي للسيارات لعام 2024 رسميًا في قبة جدة بالمملكة العربية السعودية. هذا الحدث الضخم في عالم السيارات شَهِد انضمام وجه إعلامي جديد: منصة "كارتي" .

تهدف المنصة إلى تزويد مستخدميها في الشرق الأوسط بأدوات اختيار متطورة للسيارات ومحتوى شامل، يغطي احتياجاتهم في استعراض السيارات والاختيار بينها وشرائها واستخدامها عبر الإنترنت. ولتعزيز هذا الهدف، حضر فريق "كارتي" معرض جدة للسيارات لجمع المعلومات مباشرة من المصدر، وأطلق موقعًا مخصصًا للمعرض يقدم رؤى الخبراء وتقييمات الشخصيات المؤثرة على وسائل لأهم المركبات.

يُعَدُّ إطلاق منصة "كارتي" في معرض جدة للسيارات نقطة تحول مهمة تهدف إلى تغيير تجربة المستهلكين في الشرق الأوسط مع المحتوى المتعلق بالسيارات. ومع تزايد الطلب على أخبار السيارات عالية الجودة والمعلومات المتعمقة حول المركبات، تسعى "كارتي" لتقديم منصة سهلة الاستخدام تغطي كل شيء، من إطلاق السيارات الجديدة إلى تقييمات الخبراء وشهادات المالكين، بما يلبي احتياجات عشاق السيارات اليوم.

م حتوى مُبتَكَر للسيارات يُلبِّي احتياجات مستهلكي اليوم

تُقدِّم "كارتي" محتوى متميزًا يتخطى الأخبار التقليدية وتقييمات الخبراء، حيث توفر أيضًا مقاطع فيديو ممتعة وجذابة من الشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي وآراءً صادقة من المالكين، مما يجعل عملية اختيار السيارة مزيجًا من الفائدة والمرح. ومن خلال دمج خبرتها في عالم السيارات مع محتوى يسهل الوصول إليه، تساعد "كارتي" عشاق السيارات والمشترين على اتخاذ قرارات مدروسة بثقة.

ب استخدام أحدث التقنيات، تسهّل "كارتي" عملية اختيار السيارة الأمثل للمستهلك

ما يميز "كارتي" هو فريقها التقني القوي داخل الشركة، الذي يركز على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لمساعدة المستهلكين في "إيجاد السيارة التي تناسب احتياجاتهم بكل سهولة." ووفقًا لما ذكرته "كريستال تشين"، أحد الأعضاء المؤسسين لـ "كارتي"، فإن المنصة تُطوِّر أداة ذكاء اصطناعي مخصصة للمستهلكين في الشرق الأوسط، حيث تقوم هذه الأداة بجمع المعلومات ذات الصلة وتقديم أفضل خيارات السيارات بسرعة بناءً على احتياجات كل فرد.

باعتبارها جهة رائدة في قطاع الإعلام المتعلق بالسيارات في الشرق الأوسط، تطمح "كارتي" إلى بناء شراكات طويلة الأمد مع أبرز الجهات في صناعة السيارات، بما يشمل شركات التصنيع والوكلاء والخبراء، وذلك بهدف صياغة مستقبل واعد لقطاع الإعلام المتخصص بالسيارات في المنطقة.

لمزيد من المعلومات، يُرجَى زيارة الموقع الرسمي لمنصة "كارتي": [ ]