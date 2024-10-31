Society Of Actuaries تستضيف الندوة الإقليمية لعام 2024 في الرياض

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- ستستضيف Society of Actuaries (المعروفة اختصارًا باسم "SOA") الندوة الإقليمية لجمعية SOA في الرياض لعام 2024 في الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر في الرياض، المملكة العربية السعودية. توفر الندوة فرصة هائلة للمحترفين الاكتواريين من المنطقة لمشاركة الأفكار والتواصل وبناء مهاراتهم.

ساعدت لجنة الشرق الأوسط وأفريقيا وباكستان التابعة لجمعية SOA في التخطيط للندوة، ويدور موضوع هذا العام حول "توسيع الآفاق الاكتوارية: تحديد المخاطر والفرص". سيتم افتتاح الندوة بعروض تقديمية من Amanda Hug، رئيسة جمعية SOA ورئيسة مجلس الإدارة في عامي 2024-2025، زميل جمعية الاكتواريين (FSA)، عضو في الأكاديمية الأمريكية للخبراء الاكتواريين (MAAA)، وGreg Heidrich، الرئيس التنفيذي لجمعية SOA، حول الفرص المتوفِّرة للاكتواريين على مستوى العالم. سيقدم Ali AlMisnid، القائم بأعمال المدير التنفيذي للسياسات والشؤون الدولية في هيئة التأمين، نظرة عامة على سوق التأمين السعودي.

صرَّح Zain Ibrahim، المدير الإقليمي لجمعيات ASA لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا قائلاً: "استنادًا إلى النجاح الذي حققناه في حدث العام الماضي في الرياض، تنتابنا حالة من الفخر بتقديم جلسات مفيدة ومقدمين متميزين في ندوتنا الإقليمية بالرياض". "تهدف هذه الندوة إلى تبادل وجهات النظر المهمة للجهات التنظيمية والخبراء الاكتواريين من مصر والأردن وفلسطين وقطر في الجلسة الافتتاحية. إضافةً إلى ذلك، ستقوم مجموعة من كبار القادة المتميزين من مصر والإمارات العربية المتحدة ومناطق أخرى بتزويد الحضور بالمعرفة ووجهات النظر في الوقت المناسب لدعم عملهم كخبراء اكتواريين."

وستتطرَّق جلسات الندوة إلى مجموعة متنوعة من الموضوعات، بما في ذلك الذكاء الاستباقي للمخاطر وإنشاء الحلول، والتعلُّم الآلي، والتأمين الدقيق، ومخاطر المناخ، والتأمين الاجتماعي، والتأمين ضد الكوارث، والإطار الرأسمالي مع التأمين السعودي، والاتجاهات الطبية، والتأمين على الحياة. ويتضمَّن الحدث أيضًا حفل تكريم خاص للإعراب عن مدى التقدير لأحدث أعضاء SOA.

تواصل جمعية SOA التزامها بتطوير شبكة عالمية من أفضل الخبراء الاكتواريين من خلال الأحداث الإقليمية للأعضاء المحليين. تقام الندوة الإقليمية في فندق Crowne Plaza Riyadh RDC Hotel، الواقع في Imam Saud Ibn Abdul Aziz Road بالرياض. تفضَّل بزيارة soa/prof-dev/events/2024-soa-regional-sym/ لمعرفة المزيد من المعلومات.

نبذة عن SOA

تُعدُّ جمعية Society of Actuaries (SOA) بجذورها من عام 1889، أكبر منظمة مهنية اكتوارية في العالم حيث يبلغ عدد أعضائها أكثر من 33000 خبير اكتواري. تهدف مهمة جمعية SOA من خلال البحث والتعليم إلى تعزيز المعرفة الاكتوارية وتعزيز قدرة الاكتواريين على تقديم المشورة المتخصَّصة والحلول ذات الصلة للتحديات المالية والتجارية والمجتمعية. تتمثل رؤية جمعية SOA في أن يصبح الخبراء الاكتواريون من المحترفين الرائدين في قياس المخاطر وإدارتها. لمعرفة المزيد، تفضَّل بزيارة soa .

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