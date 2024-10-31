Society Of Actuaries تستضيف الندوة الإقليمية لعام 2024 في الرياض

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- ستستضيف Society of Actuaries (المعروفة اختصارًا باسم "SOA") الندوة الإقليمية لجمعية SOA في الرياض لعام 2024 في الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر في الرياض، المملكة العربية السعودية. توفر الندوة فرصة هائلة للمحترفين الاكتواريين من المنطقة لمشاركة الأفكار والتواصل وبناء مهاراتهم.
ساعدت لجنة الشرق الأوسط وأفريقيا وباكستان التابعة لجمعية SOA في التخطيط للندوة، ويدور موضوع هذا العام حول "توسيع الآفاق الاكتوارية: تحديد المخاطر والفرص". سيتم افتتاح الندوة بعروض تقديمية من Amanda Hug، رئيسة جمعية SOA ورئيسة مجلس الإدارة في عامي 2024-2025، زميل جمعية الاكتواريين (FSA)، عضو في الأكاديمية الأمريكية للخبراء الاكتواريين (MAAA)، وGreg Heidrich، الرئيس التنفيذي لجمعية SOA، حول الفرص المتوفِّرة للاكتواريين على مستوى العالم. سيقدم Ali AlMisnid، القائم بأعمال المدير التنفيذي للسياسات والشؤون الدولية في هيئة التأمين، نظرة عامة على سوق التأمين السعودي.
صرَّح Zain Ibrahim، المدير الإقليمي لجمعيات ASA لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا قائلاً: "استنادًا إلى النجاح الذي حققناه في حدث العام الماضي في الرياض، تنتابنا حالة من الفخر بتقديم جلسات مفيدة ومقدمين متميزين في ندوتنا الإقليمية بالرياض". "تهدف هذه الندوة إلى تبادل وجهات النظر المهمة للجهات التنظيمية والخبراء الاكتواريين من مصر والأردن وفلسطين وقطر في الجلسة الافتتاحية. إضافةً إلى ذلك، ستقوم مجموعة من كبار القادة المتميزين من مصر والإمارات العربية المتحدة ومناطق أخرى بتزويد الحضور بالمعرفة ووجهات النظر في الوقت المناسب لدعم عملهم كخبراء اكتواريين."
وستتطرَّق جلسات الندوة إلى مجموعة متنوعة من الموضوعات، بما في ذلك الذكاء الاستباقي للمخاطر وإنشاء الحلول، والتعلُّم الآلي، والتأمين الدقيق، ومخاطر المناخ، والتأمين الاجتماعي، والتأمين ضد الكوارث، والإطار الرأسمالي مع التأمين السعودي، والاتجاهات الطبية، والتأمين على الحياة. ويتضمَّن الحدث أيضًا حفل تكريم خاص للإعراب عن مدى التقدير لأحدث أعضاء SOA.
تواصل جمعية SOA التزامها بتطوير شبكة عالمية من أفضل الخبراء الاكتواريين من خلال الأحداث الإقليمية للأعضاء المحليين. تقام الندوة الإقليمية في فندق Crowne Plaza Riyadh RDC Hotel، الواقع في Imam Saud Ibn Abdul Aziz Road بالرياض. تفضَّل بزيارة soa/prof-dev/events/2024-soa-regional-sym/ لمعرفة المزيد من المعلومات.
نبذة عن SOA
تُعدُّ جمعية Society of Actuaries (SOA) بجذورها من عام 1889، أكبر منظمة مهنية اكتوارية في العالم حيث يبلغ عدد أعضائها أكثر من 33000 خبير اكتواري. تهدف مهمة جمعية SOA من خلال البحث والتعليم إلى تعزيز المعرفة الاكتوارية وتعزيز قدرة الاكتواريين على تقديم المشورة المتخصَّصة والحلول ذات الصلة للتحديات المالية والتجارية والمجتمعية. تتمثل رؤية جمعية SOA في أن يصبح الخبراء الاكتواريون من المحترفين الرائدين في قياس المخاطر وإدارتها. لمعرفة المزيد، تفضَّل بزيارة soa .
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