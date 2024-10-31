Berkshire Partners تعلن عن إغلاق صندوق Fund XI بنحو 7.8 مليارات دولار في شكل التزامات

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت Berkshire Partners (يُشار إليها باسم "Berkshire") ، إحدى شركات الاستثمار الخاصة ومقرها بوسطن وتركِّز على السوق المتوسطة، عن إغلاق Berkshire Fund XI (يُشار إليه باسم "Fund XI") بنحو 7.8 مليارات دولار في شكل التزامات رأس المال، مما يجعله أكبر صندوق لشركة Berkshire منذ تأسيسها في عام 1986. تسبب صندوق Fund XI في زيادة الاكتتاب على نحو ملحوظ، وهو ما تعتقد الشركة أنه يؤكد دعم المستثمرين لاستراتيجية الاستثمار في السوق المتوسطة متعددة القطاعات التي تنتهجها الشركة.
صرَّح Mike Ascione ، المدير الإداري لشركة Berkshire Partners قائلاً: "نود أن نعرب عن خالص امتناننا لحصولنا على هذا الدعم من مجموعة رائعة من المستثمرين العالميين المتمرسين، سواء الحاليين أو الجدد، حيث تجاوز الطلب حجم صندوقنا المستهدف الأصلي". "نؤمن إيمانًا راسخًا أن سجل فريقنا الحافل في دعم تحويل شركات السوق المتوسطة ذات الإمكانات العالية إلى شركات رائدة دائمة عبر الدورات الاقتصادية كان له أثر إيجابي لدى المستثمرين، ونحن على يقين تام بأننا في وضع جيد لمواصلة نشر رأس المال وتحقيق عوائد جذابة داخل القطاعات التي نستهدفها."
تستهدف Berkshire، الشركة المتخصّصة في العديد من القطاعات، والتي تركِّز على السوق المتوسطة، بشكل استراتيجي فرص الشراكة مع الشركات العاملة في أربعة قطاعات صناعية رئيسية، بما في ذلك خدمات الأعمال والصناعات، والمستهلك، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا والاتصالات. يضع اتساع فريق الاستثمار ذي الخبرة الممتدة والمتجاوب بشكل مذهل في Berkshire وعمقه الشركة في وضع يُمكِّنها من تحديد فرص الاستثمار الجذابة والاستفادة من الموارد ورأس المال اللازمين لتوجيه شركات المحفظة خلال جميع مراحل التوسُّع وتعزيز العمليات.
قدَّمت شركة Kirkland & Ellis LLP خدمات الاستشارات القانونية لشركة Berkshire Partners.
نبذة عن شركة Berkshire Partners
شركة Berkshire Partners هي شركة مملوكة بنسبة 100% للموظفين، ومتخصّصة في الاستثمار في الأسهم الخاصة والعامة، وتعمل في العديد من القطاعات. يضخ فريق الاستثمار الخاص بالشركة استثمارات في شركات تتمتع بمكانة جيدة ونامية في مجال الخدمات التجارية والصناعية، والاستهلاكية، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا والاتصالات. ومنذ تأسيسها، أطلقت شركة Berkshire Partners أكثر من 150 استثمارًا في الأسهم الخاصة ولديها تاريخ قوي في التعاون مع فرق الإدارة لتنمية الشركات التي تستثمر فيها. وتدير مجموعة الأسهم العامة التابعة للشركة، Stockbridge، والتي تأسست في عام 2007، محفظة مركزة تهدف إلى إطلاق استثمارات جذابة طويلة الأجل. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .
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