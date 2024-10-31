Berkshire Partners تعلن عن إغلاق صندوق Fund XI بنحو 7.8 مليارات دولار في شكل التزامات

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت Berkshire Partners (يُشار إليها باسم "Berkshire") ، إحدى شركات الاستثمار الخاصة ومقرها بوسطن وتركِّز على السوق المتوسطة، عن إغلاق Berkshire Fund XI (يُشار إليه باسم "Fund XI") بنحو 7.8 مليارات دولار في شكل التزامات رأس المال، مما يجعله أكبر صندوق لشركة Berkshire منذ تأسيسها في عام 1986. تسبب صندوق Fund XI في زيادة الاكتتاب على نحو ملحوظ، وهو ما تعتقد الشركة أنه يؤكد دعم المستثمرين لاستراتيجية الاستثمار في السوق المتوسطة متعددة القطاعات التي تنتهجها الشركة.

صرَّح Mike Ascione ، المدير الإداري لشركة Berkshire Partners قائلاً: "نود أن نعرب عن خالص امتناننا لحصولنا على هذا الدعم من مجموعة رائعة من المستثمرين العالميين المتمرسين، سواء الحاليين أو الجدد، حيث تجاوز الطلب حجم صندوقنا المستهدف الأصلي". "نؤمن إيمانًا راسخًا أن سجل فريقنا الحافل في دعم تحويل شركات السوق المتوسطة ذات الإمكانات العالية إلى شركات رائدة دائمة عبر الدورات الاقتصادية كان له أثر إيجابي لدى المستثمرين، ونحن على يقين تام بأننا في وضع جيد لمواصلة نشر رأس المال وتحقيق عوائد جذابة داخل القطاعات التي نستهدفها."

تستهدف Berkshire، الشركة المتخصّصة في العديد من القطاعات، والتي تركِّز على السوق المتوسطة، بشكل استراتيجي فرص الشراكة مع الشركات العاملة في أربعة قطاعات صناعية رئيسية، بما في ذلك خدمات الأعمال والصناعات، والمستهلك، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا والاتصالات. يضع اتساع فريق الاستثمار ذي الخبرة الممتدة والمتجاوب بشكل مذهل في Berkshire وعمقه الشركة في وضع يُمكِّنها من تحديد فرص الاستثمار الجذابة والاستفادة من الموارد ورأس المال اللازمين لتوجيه شركات المحفظة خلال جميع مراحل التوسُّع وتعزيز العمليات.

قدَّمت شركة Kirkland & Ellis LLP خدمات الاستشارات القانونية لشركة Berkshire Partners.

نبذة عن شركة Berkshire Partners

شركة Berkshire Partners هي شركة مملوكة بنسبة 100% للموظفين، ومتخصّصة في الاستثمار في الأسهم الخاصة والعامة، وتعمل في العديد من القطاعات. يضخ فريق الاستثمار الخاص بالشركة استثمارات في شركات تتمتع بمكانة جيدة ونامية في مجال الخدمات التجارية والصناعية، والاستهلاكية، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا والاتصالات. ومنذ تأسيسها، أطلقت شركة Berkshire Partners أكثر من 150 استثمارًا في الأسهم الخاصة ولديها تاريخ قوي في التعاون مع فرق الإدارة لتنمية الشركات التي تستثمر فيها. وتدير مجموعة الأسهم العامة التابعة للشركة، Stockbridge، والتي تأسست في عام 2007، محفظة مركزة تهدف إلى إطلاق استثمارات جذابة طويلة الأجل. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .

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