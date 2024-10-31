لحكومة الكندية توجه اتهامات خطيرة ضد وزير الداخلية الهندي أميت شاه

(MENAFN
) وجهت الحكومة الكندية يوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر, اتهامات خطيرة ضد وزير
الداخلية الهندي أميت شاه، المقرب من رئيس الوزراء ناريندرا مودي، زاعمةً تورطه في جهود لاستهداف الانفصاليين السيخ داخل الأراضي الكندية, جاءت هذه الاتهامات وسط تصاعد التوترات بين كندا والهند، خصوصًا بعد اغتيال قائد انفصالي سيخي في كندا، وهو حدث تراه كندا تأكيدًا لتدخل الهند في شؤونها الداخلية.
كما تفيد تقارير صحيفة "واشنطن بوست" بأن المسؤولين الكنديين اتهموا شاه، الذي يُعتبر شخصية رئيسية في حكومة مودي، بقيادة حملة من العنف والترهيب ضد الانفصاليين السيخ المقيمين في كندا, خلال جلسة برلمانية، أكد نائب وزير الخارجية ديفيد موريسون أنه كان المصدر الذي أبلغ وسائل الإعلام بهذه المعلومات, وورغم هذه الاتهامات، لم يقدم أي من السفارة الهندية في أوتاوا أو وزارة الخارجية الهندية ردًا فوريًا, وقد أعادت وزارة الداخلية الهندية توجيه الاستفسارات إلى وزارة الخارجية للتعليق, وقد أشار مسؤولون في الحكومة الهندية إلى أن كندا قد أبلغت نيودلهي عن هذه الاتهامات منذ أكتوبر 2023، لكن الحكومة الهندية ترفض بشدة هذه الادعاءات، واصفة إياها بأنها ضعيفة وتفتقر إلى الأدلة الموثوقة.
كذلك يعود الصراع التاريخي بين الهند والانفصاليين السيخ إلى الثمانينات والتسعينات، وهي فترة اتسمت بالانتفاضات العنيفة التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص الذين سعوا إلى إقامة دولة سيخية مستقلة تُعرف باسم "خالصتان", تعتبر الحكومة الهندية الانفصاليين السيخ تهديدًا كبيرًا للأمن الوطني، وتصنفهم على أنهم "إرهابيون", وبينما تتكشف هذه الأحداث، تستمر العلاقة الدبلوماسية بين كندا والهند في كونها مشحونة بالتوتر، مما يكشف عن تعقيدات العلاقات الدولية في ظل القضايا التاريخية العميقة والصراعات الجيوسياسية الحالية.
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