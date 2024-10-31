نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.8٪ خلال الربع الثالث من 2024

(MENAFN
- Al Watan)
حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية نموا بنسبة 2.8% خلال الربع الثالث من عام 2024 وذلك مقارنة بالربع الثالث من عام 2023م، وفقًا للتقديرات السريعة التي قامت بها الهيئة العامة للإحصاء.
ويعود هذا النمو إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية حيث حققت نموا قدره %4.2، كما حققت الأنشطة الحكومية نموا بنسبة 3.1% إضافة إلى نمو الأنشطة النفطية بنسبة %0.3% على أساس سنوي.
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