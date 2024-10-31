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نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.8٪ خلال الربع الثالث من 2024

10/31/2024 4:30:04 AM
(MENAFN- Al Watan) حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية نموا بنسبة 2.8% خلال الربع الثالث من عام 2024 وذلك مقارنة بالربع الثالث من عام 2023م، وفقًا للتقديرات السريعة التي قامت بها الهيئة العامة للإحصاء.
ويعود هذا النمو إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية حيث حققت نموا قدره %4.2، كما حققت الأنشطة الحكومية نموا بنسبة 3.1% إضافة إلى نمو الأنشطة النفطية بنسبة %0.3% على أساس سنوي.
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