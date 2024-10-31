بست كلين: تركيبة منظفاتنا مائية.. بلا سموم ولا مواد قابلة للاشتعال

(MENAFN
- Al Watan)
كشفت بست كلين "BestClean" عن تحقيق تقدم نوعي في تطوير منتجات التنظيف التي أطلقتها أخيرا، حيث أكدت أن جميع تركيباتها تعتمد على الماء بشكل كامل، كما أنها تخلو تماما من أي مواد سامة أو أي مواد قابلة للاشتعال.
يأتي هذا الابتكار كجزء من جهود لتوفير حلول تنظيف آمنة وفعالة للاستخدام اليومي سواء في المنازل أو في القطاعات الصناعية، مع تجنب المخاوف المعتادة المتعلقة باستخدام المواد الكيميائية الضارة.
وتتميز تركيبات "BestClean"بقدرتها العالية على التنظيف العميق، فهي فعالة في إزالة الدهون والأوساخ العنيدة من المعدات والمحركات، إلى جانب استخدامها في تنظيف الأدوات المنزلية.
كما تتمتع منتجاتها بميزة الحفاظ على سلامة الأجزاء المعدنية والزجاجية، ما يجعلها حلاً مثالياً للتنظيف دون التأثير السلبي على المكونات أو البيئة المحيطة.
حيث أن منتجات "BestClean"معتمدة بعلامة "ECO-LABEL" الدولية، التي تشير إلى التزامها بأعلى معايير الجودة والاستدامة، وتعزز هذه الشهادة المرموقة من ثقة المستهلكين في استخدام المنتجات التي تساهم في حماية البيئة، وتضمن لهم مستوى عالٍ من الأمان والكفاءة في التنظيف.
وبفضل هذه الابتكارات، استطاعت "BestClean" أن تضع نفسها في مقدمة الشركات التي تقدم حلول تنظيف متقدمة ومستدامة، بمنتجات ليست آمنة وفعالة فحسب، بل وتتميز بقدرتها الفائقة على تنظيف الأدوات والمعدات بكفاءة دون الحاجة إلى القلق من تأثيرات جانبية ضارة على صحة المستخدمين أو البيئة من حولهم.
تأتي هذه الابتكارات استشعاراً منها بضرورة توفير حلول تنظيف مستدامة في الأسواق المحلية والعالمية استجابة لنظرية العرض والطلب، حيث يبحث المستهلكون بشكل متزايد عن بدائل آمنة وصديقة للبيئة للمشاركة في الحفاظ على كوكب الأرض.
ومن خلال هذه الخطوة، ترسخ "BestClean" مكانتها باعتبارها رائدة في مجال المنظفات الصديقة للبيئة، مع التزامها بتوفير حلول تكنولوجية مبتكرة تدعم الاستدامة وتحمي الصحة العامة. فيما تعتبر هذه المنظفات خياراً مثالياً للمستهلكين الذين يرغبون في الجمع بين الكفاءة العالية في التنظيف والمشاركة بفعالية في المسؤولية البيئية.
ويعزز هذا الابتكار من قدرة "BestClean" على تلبية احتياجات السوق المتنامية للمنتجات الخالية من المواد الضارة، ويضع في طليعة الكيانات السعودية التي تدفع بعجلة الابتكار في قطاع التنظيف، مع التزام دائم بتقديم حلول آمنة
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