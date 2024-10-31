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بست كلين: تركيبة منظفاتنا مائية.. بلا سموم ولا مواد قابلة للاشتعال

10/31/2024 4:30:04 AM
(MENAFN- Al Watan) كشفت بست كلين "BestClean" عن تحقيق تقدم نوعي في تطوير منتجات التنظيف التي أطلقتها أخيرا، حيث أكدت أن جميع تركيباتها تعتمد على الماء بشكل كامل، كما أنها تخلو تماما من أي مواد سامة أو أي مواد قابلة للاشتعال.
يأتي هذا الابتكار كجزء من جهود لتوفير حلول تنظيف آمنة وفعالة للاستخدام اليومي سواء في المنازل أو في القطاعات الصناعية، مع تجنب المخاوف المعتادة المتعلقة باستخدام المواد الكيميائية الضارة.
وتتميز تركيبات "BestClean"بقدرتها العالية على التنظيف العميق، فهي فعالة في إزالة الدهون والأوساخ العنيدة من المعدات والمحركات، إلى جانب استخدامها في تنظيف الأدوات المنزلية.
كما تتمتع منتجاتها بميزة الحفاظ على سلامة الأجزاء المعدنية والزجاجية، ما يجعلها حلاً مثالياً للتنظيف دون التأثير السلبي على المكونات أو البيئة المحيطة.
حيث أن منتجات "BestClean"معتمدة بعلامة "ECO-LABEL" الدولية، التي تشير إلى التزامها بأعلى معايير الجودة والاستدامة، وتعزز هذه الشهادة المرموقة من ثقة المستهلكين في استخدام المنتجات التي تساهم في حماية البيئة، وتضمن لهم مستوى عالٍ من الأمان والكفاءة في التنظيف.
وبفضل هذه الابتكارات، استطاعت "BestClean" أن تضع نفسها في مقدمة الشركات التي تقدم حلول تنظيف متقدمة ومستدامة، بمنتجات ليست آمنة وفعالة فحسب، بل وتتميز بقدرتها الفائقة على تنظيف الأدوات والمعدات بكفاءة دون الحاجة إلى القلق من تأثيرات جانبية ضارة على صحة المستخدمين أو البيئة من حولهم.
تأتي هذه الابتكارات استشعاراً منها بضرورة توفير حلول تنظيف مستدامة في الأسواق المحلية والعالمية استجابة لنظرية العرض والطلب، حيث يبحث المستهلكون بشكل متزايد عن بدائل آمنة وصديقة للبيئة للمشاركة في الحفاظ على كوكب الأرض.
ومن خلال هذه الخطوة، ترسخ "BestClean" مكانتها باعتبارها رائدة في مجال المنظفات الصديقة للبيئة، مع التزامها بتوفير حلول تكنولوجية مبتكرة تدعم الاستدامة وتحمي الصحة العامة. فيما تعتبر هذه المنظفات خياراً مثالياً للمستهلكين الذين يرغبون في الجمع بين الكفاءة العالية في التنظيف والمشاركة بفعالية في المسؤولية البيئية.
ويعزز هذا الابتكار من قدرة "BestClean" على تلبية احتياجات السوق المتنامية للمنتجات الخالية من المواد الضارة، ويضع في طليعة الكيانات السعودية التي تدفع بعجلة الابتكار في قطاع التنظيف، مع التزام دائم بتقديم حلول آمنة

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