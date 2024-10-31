علامة HONOR تفتح باب الحجز المسبق للحاسوبالمحمول الرائع HONOR Magicbook Art 14

MENAFN - Al Watan) أعلنت HONOR العلامة التجارية الرائدة في مجال عن إطلاق الحاسوب المحمول HONOR MagicBook Art 14 ، وهو جهاز حاسوب متطور مصمم لتعزيز تجربة المستخدم. بسمك لا يتجاوز 1 سم فقط، يأتي الحاسوب HONOR MagicBook Art 14 بشاشة مريحة للعين من نوعOLED مقاس 14.6 إنش وبدقة 3.1K ، وكاميرا مغناطيسية قابلة للفصل، ومحطة عمل ذكية عبر الأنظمة (AI Cross-OS WorkStation) للتفاعل مع عدة أجهزة مختلفة في نفس الوقت، إلى جانب نظام صوت مكاني بفضل ستة مكبرات صوت، ليضع معياراً جديداً في سوق أجهزة الحاسوب المحمولة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر عمر بطارية طويل وقدرات شحن سريع، مما يجعله الرفيق المثالي للعمل والترفيه.

تصميم مبتكر وقوة تحمل عالية

من أجل تصميم حاسب محمول يضع معايير جديدة للتصميم خفيف الوزن والمتانة الفائقة، يرتقي HONOR MagicBook Art 14 بمفهوم الابتكار إلى مستويات غير مسبوقة.

يتضمن هذا الحاسوب تصميمًا خفيفًا فريدًا من نوعه مع بطارية بتصميم غير متجانس، وهو مصنوع من مواد متقدمة. الجسم مصنوع من سبائك المغنيسيوم، في حين تم تصنيع لوحة المفاتيح من التيتانيوم المتين، مما ينتج عنه وزن أخف بكثير مقارنة بالمواد التقليدية دون المساس بالمتانة. كما يتميز بنظام تبريد بالبخار وتصميم هوائي متكامل لضمان تجربة اتصال سلسة عبر الإنترنت وتبريد فعال للحرارة. كل هذه الميزات تجعل من HONOR MagicBook Art 14 جهازًا خفيفًا للغاية وسهل الحمل، متفوقًا على غيره من الأجهزة الرائدة في السوق. بالإضافة إلى ذلك، يتيح تصميم البطارية غير المتجانس استغلال المساحة بشكل أفضل بنسبة 28%، مما يوفر سعة 60 واط في الساعة للاستخدام المطول. يُعد HONOR MagicBook Art 14 الخيار الأمثل للإنتاجية والترفيه بفضل تصميمه الأنيق والمريح، مما يجعله مناسباً بشكل خاص للطلاب والمحترفين الذين يحتاجون إلى جهاز متين وقابل للحمل للمهام اليومية.

ميزات موجهة للمستخدم دون التضحية بالخصوصية

بفضل فلسفة التصميم المتمحورة حول المستخدم لإطلاق العنان للإبداع مع الحفاظ على الخصوصية، يأتي HONOR MagicBook Art 14 بتصميم كاميرا فريد من نوعه الرائد في الصناعة، والذي يتميز بتصميم مغناطيسي قابل للفصل يعزز الخصوصية والمرونة، مما يمكّن المستخدمين من تخصيص إعداداتهم وإلهامهم للسعي وراء طموحاتهم الإبداعية. يأتي الحاسب بتصميم منحنيات فريد وتقنية طلاء مميزة، حيث يُظهر التزام HONOR بالتميز في كل من التصميم الجمالي والأداء القوي.

بدمج المنحنيات مع التصميم خفيف الوزن، يفتح HONOR MagicBook Art 14 إمكانيات جديدة في التصميم للمستخدمين، وهو مفيد بشكل خاص للعاملين عن بُعد والطلاب عبر الإنترنت الذين يحتاجون إلى الحفاظ على خصوصيتهم أثناء الاجتماعات والمحاضرات.

تجربة صوتية وبصرية على أعلى مستوى

يوفر جهاز HONOR MagicBook Art 14 تجربة صوتية وبصرية استثنائية بفضل شاشة العرض الكاملة بحجم 14.6 إنش التي تدعم تقنية اللمس، والمزودة بأفضل حلول حماية العين بما في ذلك تقنية التعتيم ذات التردد العالي (4320 هرتز PWM) وتقنية التعتيم الديناميكي ووضع الكتاب الإلكتروني. كما يتميز بنسبة شاشة إلى الهيكل تبلغ 97%، وهي الأكبر بين أجهزة الحاسوب المحمولة بحجم 14 إنش، مما يضمن تجربة مشاهدة غنية وآمنة تحسن تمامًا من طريقة تفاعل المستخدمين مع أجهزتهم. بالإضافة إلى ذلك، يضم الحاسوب نظام صوتي مكاني مكونًا من ستة مكبرات صوت، مع أربعة مكبرات صوت منخفضة التردد (woofers) ومكبرين عاليي التردد (tweeters)، مما يضمن جودة صوت استثنائية دون تشويش. يرتقي الميكروفون ثنائي الاتجاه المزود بتقنية تقليل الضوضاء عن طريق الذكاء الاصطناعي بالأداء الصوتي إلى مستويات غير مسبوقة، مما يجعل HONOR MagicBook Art 14 الخيار الأمثل للمتعلمين عن بُعد والعاملين الذين يحتاجون إلى تجربة صوتية وبصرية عالية الجودة للاجتماعات الافتراضية والدروس عبر الإنترنت.

أداء قوي واتصال سلس

يأتي HONOR MagicBook Art 14 بمعالج Intel® CoreTM Ultra 7 155H عالي الأداء ورسوميات Intel® ArcTM المخصصة، مما يوفر أداءً استثنائيًا للمهام الصعبة مثل الألعاب وإنشاء المحتوى. تعزز الشراكة الاستراتيجية بين HONOR وMicrosoft تجربة التكامل عبر الأنظمة، مما يوفر تجربة Copilot مدمجة تمامًا تعمل بسلاسة مع ميزة MagicRing. يدعم الحاسوب التكامل عبر الأجهزة المتوافقة من خلال ميزات مثل إدارة البريد الإلكتروني الذكية، وتحليل البيانات وعرضها بشكل بصري مفصل بالإضافة إلى التفريغ والتلخيص الفوري. بفضل نظام التشغيل MagicOS8.0.1، يستفيد المستخدمون من تجربة سلسة بفضل مجموعة واسعة من الميزات الذكية بما في ذلك العمل عبر عدة شاشات ، وHONOR Connect، وHONOR Notes، وخاصية Global Favorites. هذا يجعل HONOR MagicBook Art 14 خيارًا مثاليًا للعاملين عن بُعد والمتعلمين عبر الإنترنت الذين يحتاجون إلى أداء مهام متعددة بكفاءة واتصال سلس ومتكامل عبر الأجهزة المختلفة.

منافذ الاتصال المتعددة والذاكرة القوية

بفضل العتاد القوي في HONOR MagicBook Art 14 ، ترتقي HONOR بتجربة المستخدم إلى آفاق جديدة.

لتعزيز الراحة الكاملة، يأتي الحاسوب بعدة منافذ بما في ذلك Thunderbolt 4 وUSB-C وUSB-A ومنافذ HDMI ومقبس سماعات/ميكروفون 3.5 مم، مما يتيح تجربة استخدام سلسة. مع ذاكرة تصل إلى 32 جيجابايت عالية التردد، يمكن للمستخدمين توصيل ما يحتاجونه بالجهاز لتحقيق الكفاءة طوال اليوم. هذا يجعله مفيدًا بشكل خاص للعاملين عن بُعد والطلاب عبر الإنترنت الذين يحتاجون إلى توصيل مختلف الملحقات والأجهزة لتعزيز إنتاجيتهم وتجربة التعلم الخاصة بهم.

السعر والتوفر

يتوفر HONOR MagicBook Art 14 للحجز المسبق باللون الأخضر الزمردي بسعر 5999 ريال. عند الشراء، سيحصل العملاء على هدايا مجانية مع هذا الحجز بقيمة 3015 ريال بما في ذلك سماعات Boseوالماوس وحقيبة الظهر HONOR واشتراك لمدة 12 شهرًا في Microsoft Office 365، بالإضافة إلى الخدمات المجانية والتي تتضمن ضمان لمدة 24 شهر، ضمان في دول مجلس التعاون ودعم البرامج مجاناً لمدة 24 شهر.

نبذة عن HONOR

هي علامة تجارية رائدة في مجال الأجهزة الذكية عالمياً. تتبنى HONOR استراتيجية طموحة في أن تكون أحد أهم العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا وتهدف إلى خلق منظومة جديدة للحياة الذكية من خلال مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات. تتمثل رسالة الشركة في توفير أحدث التقنيات المبتكرة والقائمة على الجهود المكثفة في مجال البحث والتطوير بهدف تمكين كل شخص حول العالم من إنجاز الكثير، عبر تقديم مجموعة واسعة وعالية الجودة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة والتي تناسب جميع الميزانيات.

تتيح منتجات HONOR العديدة والمبتكرة والجديرة بالثقة من تلبية احتياجات جميع المستخدمين وتحقيق نسختهم الأفضل.