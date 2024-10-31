Thursday, 31 October 2024 02:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انخفاض أسعار الذهب .. لكنها تتجه لتحقيق مكاسب شهرية - جريدة البورصة

10/31/2024 4:29:55 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات آخر جلسات أكتوبر، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب شهرية بدعم من الطلب على أصول الملاذات الآمنة في ظل اضطراب الأوضاع بالشرق الأوسط، واقتراب موعد الانتخابات الأمريكية في الخامس من نوفمبر.

انخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.19% أو 4.7 دولار إلى 2795.60 دولار للأوقية.

موضوعات متعلقة سيمنز توافق على شراء ألتير للبرمجيات مقابل 10 مليارات دولار تويوتا تخطط لاستثمار 3.3 مليار دولار في منصة للقيادة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ارتفاع أسعار النفط بدعم من الطلب الأمريكي

فيما استقر سعر التسليم الفوري للذهب عند 2785.87 دولار للأوقية، متجهاً لتحقيق مكاسب شهرية بنسبة 6%.

تراجعت أسعار عقود الفضة تسليم ديسمبر بنسبة 0.66% إلى 33.85 دولار للأوقية، وانخفض السعر الفوري للبلاتين 0.61% إلى 1010.42 دولار للأوقية.

قال“كايل رودا” محلل الأسواق المالية في“كابيتال دوت كوم” في تصريح لوكالة“رويترز”، يبدو أن الذهب أصبح أحد الأصول التي يتأثر تداولها باحتمالات فوز“دونالد ترامب” بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

إذ بات المعدن النفيس وسيلة للتحوط في مواجهة مخاطر زيادة الإنفاق الحكومي الممول بالعجز في الولايات المتحدة.

وخلافاً للعوامل السياسية، يترقب المستثمرون اليوم صدور قراءة المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في أمريكا -مقياس التضخم المفضل للفيدرالي- في ظل توقعات ارتفاعه 0.3% في سبتمبر بعد زيادته 0.1% في أكتوبر.

أوضح“مات سيمبسون” محلل الأسواق في“سيتي إندكس” في تعقيب للوكالة، أن المتداولين يرغبون في شراء الذهب سواء ارتفع سعره أو انخفض، ويبدوا أن اتجاه السعر سوف يستمر في الارتفاع حال بلغت الزيادة في مقياس التضخم المفضل للفيدرالي 0.2% أو أقل.

المصدر:

MENAFN31102024000202011048ID1108836749

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث