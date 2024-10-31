انخفاض أسعار الذهب .. لكنها تتجه لتحقيق مكاسب شهرية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات آخر جلسات أكتوبر، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب شهرية بدعم من الطلب على أصول الملاذات الآمنة في ظل اضطراب الأوضاع بالشرق الأوسط، واقتراب موعد الانتخابات الأمريكية في الخامس من نوفمبر.

انخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.19% أو 4.7 دولار إلى 2795.60 دولار للأوقية.

موضوعاتسيمنز توافق على شراء ألتير للبرمجيات مقابل 10 مليارات دولار تويوتا تخطط لاستثمار 3.3 مليار دولار في منصة للقيادة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ارتفاع أسعار النفط بدعم من الطلب الأمريكي

فيما استقر سعر التسليم الفوري للذهب عند 2785.87 دولار للأوقية، متجهاً لتحقيق مكاسب شهرية بنسبة 6%.

تراجعت أسعار عقود الفضة تسليم ديسمبر بنسبة 0.66% إلى 33.85 دولار للأوقية، وانخفض السعر الفوري للبلاتين 0.61% إلى 1010.42 دولار للأوقية.

قال“كايل رودا” محلل الأسواق المالية في“كابيتال دوت كوم” في تصريح لوكالة“رويترز”، يبدو أن الذهب أصبح أحد الأصول التي يتأثر تداولها باحتمالات فوز“دونالد ترامب” بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

إذ بات المعدن النفيس وسيلة للتحوط في مواجهة مخاطر زيادة الإنفاق الحكومي الممول بالعجز في الولايات المتحدة.

وخلافاً للعوامل السياسية، يترقب المستثمرون اليوم صدور قراءة المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في أمريكا -مقياس التضخم المفضل للفيدرالي- في ظل توقعات ارتفاعه 0.3% في سبتمبر بعد زيادته 0.1% في أكتوبر.

أوضح“مات سيمبسون” محلل الأسواق في“سيتي إندكس” في تعقيب للوكالة، أن المتداولين يرغبون في شراء الذهب سواء ارتفع سعره أو انخفض، ويبدوا أن اتجاه السعر سوف يستمر في الارتفاع حال بلغت الزيادة في مقياس التضخم المفضل للفيدرالي 0.2% أو أقل.

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