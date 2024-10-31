انخفاض أسعار الذهب .. لكنها تتجه لتحقيق مكاسب شهرية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات آخر جلسات أكتوبر، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب شهرية بدعم من الطلب على أصول الملاذات الآمنة في ظل اضطراب الأوضاع بالشرق الأوسط، واقتراب موعد الانتخابات الأمريكية في الخامس من نوفمبر.
انخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.19% أو 4.7 دولار إلى 2795.60 دولار للأوقية.
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فيما استقر سعر التسليم الفوري للذهب عند 2785.87 دولار للأوقية، متجهاً لتحقيق مكاسب شهرية بنسبة 6%.
تراجعت أسعار عقود الفضة تسليم ديسمبر بنسبة 0.66% إلى 33.85 دولار للأوقية، وانخفض السعر الفوري للبلاتين 0.61% إلى 1010.42 دولار للأوقية.
قال“كايل رودا” محلل الأسواق المالية في“كابيتال دوت كوم” في تصريح لوكالة“رويترز”، يبدو أن الذهب أصبح أحد الأصول التي يتأثر تداولها باحتمالات فوز“دونالد ترامب” بانتخابات الرئاسة الأمريكية.
إذ بات المعدن النفيس وسيلة للتحوط في مواجهة مخاطر زيادة الإنفاق الحكومي الممول بالعجز في الولايات المتحدة.
وخلافاً للعوامل السياسية، يترقب المستثمرون اليوم صدور قراءة المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في أمريكا -مقياس التضخم المفضل للفيدرالي- في ظل توقعات ارتفاعه 0.3% في سبتمبر بعد زيادته 0.1% في أكتوبر.
أوضح“مات سيمبسون” محلل الأسواق في“سيتي إندكس” في تعقيب للوكالة، أن المتداولين يرغبون في شراء الذهب سواء ارتفع سعره أو انخفض، ويبدوا أن اتجاه السعر سوف يستمر في الارتفاع حال بلغت الزيادة في مقياس التضخم المفضل للفيدرالي 0.2% أو أقل.
المصدر:
MENAFN31102024000202011048ID1108836749
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