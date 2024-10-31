((جى ثرى أيه)) تستهدف ضخ 600 مليون جنيه استثمارات بقطاع البضائع بالسكك الحديدية

MENAFN - Al-Borsa News) كشف المهندس عبداللطيف عبدالمنعم، رئيس شركة ((ثرى أيه إنترناشيونال)) التى تتولى إدارة وتشغيل قطاع البضائع عبر السكك الحديدية بالشراكة مع شركة ((الغرابلى)) منذ نحو 11 شهراً، أن تحالف ((جى ثرى أيه)) (G3A)، الذى يضم الشركتين، يستهدف تحقيق إيرادات سنوية تصل إلى 720 مليون جنيه.

وأوضح ((عبدالمنعم))، فى حواره مع ((البورصة))، أن زيادة الإيرادات مرتبطة باستلام جميع الأصول المتفق عليها مع هيئة السكك الحديدية عند توقيع العقد، مشيراً إلى أن الشركة لا تزال فى مرحلة استلام أصولها من الهيئة، بما فى ذلك الساحات. وأضاف أن هذه المرحلة سيتبعها وضع خطة طويلة الأجل لتطوير قطاع نقل البضائع.

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وأشار إلى أن التحالف قام بتأسيس شركة ((جى ثرى أيه للنقل متعدد الوسائط)) لإدارة وتشغيل القطاع، مبيناً أن الشركة الجديدة تسلَّمت حتى الآن حوالى 73 جراراً و2657 عربة بضائع متعددة الأغراض من الهيئة، وذلك ضمن تسهيلات اتفاق إدارة أصول قطاع البضائع.

وأكد ((عبدالمنعم))، أن التحالف يعتزم ضخ استثمارات بقيمة 600 مليون جنيه فى قطاع البضائع خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف إنشاء 13 محطة تبادلية لنقل البضائع من القطارات إلى عربات النقل، وصولاً للعملاء، إلى جانب شراء أوناش لتسهيل عملية نقل البضائع.

وأضاف أن التحالف يستهدف نقل أكثر من 7 ملايين طن من البضائع عبر خطوط السكك الحديدية خلال 2025، مقارنةً بمتوسط 4 ملايين طن كانت هيئة السكك الحديدية تنقلها سنوياً، كما يسعى التحالف إلى تحقيق هدف نقل 15 مليون طن بحلول 2026، مشيراً إلى أن أول رحلة نقل حاويات عبر السكة الحديد من الإسكندرية إلى ميناء دمياط انطلقت فى نوفمبر 2023.

وعن خطط التوسع، قال ((عبدالمنعم))، إنَّ زيادة أسطول الشركة من العربات والجرارات تعتمد على حجم الطلب من العملاء، مؤكداً أن أى توسع فى الأسطول يخضع لدراسة شاملة للسوق، بهدف تحديد السلع ذات الطلب العالى للنقل عبر السكك الحديدية.

وذكر أن تحالف ((الغرابلى ـ ثرى أيه إنترناشيونال)) للنقل والخدمات اللوجستية يدرس تعديل تعريفة نقل البضائع عبر السكك الحديدية بنسبة 15%، وذلك فى أعقاب ارتفاع سعر السولار إلى 13.5 جنيه، بدلاً من 11.50 جنيه.

وأشار إلى أن قطاع نقل البضائع يستهلك سنوياً حوالى 18 مليون لتر من السولار بتكلفة 207 ملايين جنيه، إضافةً إلى زيوت المحركات التى تُقدر تكلفتها بـ60 مليون جنيه سنوياً، مشيراً إلى أن التحديات الحالية تتعلق بارتفاع تكاليف التشغيل ومستلزمات الإنتاج فى هذا القطاع.

وأضاف ((عبدالمنعم))، أن الشركة تتابع مؤشرات السوق، وتراقب تعريفة النقل البرى الجديدة فى محافظات دمياط، بورسعيد، الإسكندرية، السويس، والقاهرة، باعتبارها من أكثر المحافظات نشاطاً فى مجال النقل البحرى.

وأوضح أن تعريفة النقل تتأثر بسعر الوقود الذى يمثل 60% من تكاليف التشغيل، بينما يشكل باقى المدخلات نسبة 40%، وتشمل الصيانة والأجور والزيوت.

وأشار إلى أن قطاع نقل البضائع بالسكك الحديدية يُعد أقل تكلفة مقارنةً بالشحن البرى، ما يجعله خياراً جاذباً للمستوردين؛ حيث يعمل التحالف على إبرام تعاقدات مع عدة جهات لنقل شحنات متنوعة مثل الغلال والفحم والأحجار.

ولفت إلى أن التحالف يراجع تكاليف التشغيل بصورة دورية، وأجَّل تطبيق زيادة تعريفة النقل فى شهرى مارس ويوليو الماضيين، بعد رفع أسعار الوقود؛ حرصاً على العملاء الحاليين، وجذب عملاء جدد.

وأشار إلى أن تكاليف التشغيل ارتفعت بنسبة 17%؛ بسبب الزيادة فى أسعار السولار، وبنسبة 15% فى أسعار الزيوت، لافتاً إلى أن الجرار الواحد يستهلك حوالى 4 لترات من السولار لكل كيلومتر، وذلك حسب سرعة الجرار والمسافة المقطوعة.

فى سياق متصل، أشاد ((عبدالمنعم)) بعبور أول قطار لنقل حاويات الترانزيت، المكوّن من 25 حاوية، من ساحة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بميناء الدخيلة إلى ميناء شرق بورسعيد عبر المحطة التبادلية بالكيلو 8 فى وصلة ((بالوظة – شرق بورسعيد))، مشيراً إلى أن هذه الرحلة تُعد الأولى المنتظمة لنقل البضائع من الإسكندرية إلى وسط سيناء.

وأوضح أن التحالف يعمل، حالياً، على تجهيز المحطة التبادلية لتفريغ الحاويات على شاحنات للوصول إلى ميناء شرق بورسعيد الذى يبعد نحو 25 كيلومتراً، وذلك لحين استكمال مسار الخط داخله، وهو المشروع الذى تسعى هيئة السكك الحديدية إلى تنفيذه فى الفترة المقبلة.

وأضاف أن التحالف يوفر رحلة يومية لنقل الحاويات من شرق بورسعيد إلى موانئ الإسكندرية ودمياط والسخنة والأدبية، ويطالب هيئة السكك الحديدية باستكمال الخط القومى (الفردان بئر العبد) لدعم ميناء شرق بورسعيد وجذب الخطوط الملاحية العالمية.

وأشار إلى أن ((ميرسك)) من الشركات الملاحية التى تستخدم ميناء شرق بورسعيد بانتظام؛ حيث تنخفض تكلفة نقل الحاويات عبر السكك الحديدية بنسبة 40%، مقارنةً بالشاحنات التى تصل تكلفة نقل الحاوية الواحدة عبرها إلى 20 ألف جنيه.

وأكد ((عبدالمنعم))، أن الشركة تركز، حالياً، على الرحلات ذات المسافات القصيرة لنقل البضائع؛ حيث تتسبب الرحلات الطويلة فى استهلاك إضافى للجرارات والوقت، على الرغم من تحقيق عوائد جيدة.

وأشار إلى أن التحالف بدأ فى تسديد حق الانتفاع السنوى بقيمة 300 مليون جنيه لصالح هيئة السكك الحديدية، وبدأ بتوريد 150 مليون جنيه على دفعتين، مقابل الانتفاع بأصول قطاع البضائع. وذكر أن الاتفاق مع الهيئة يشمل دفع 300 مليون جنيه سنوياً، 175 مليون جنيه منها مقابل الوحدات المتحركة (العربات والجرارات)، و125 مليون جنيه مقابل تأجير المسارات.

((عبدالمنعم)) أكد أن تحالف ((جى ثرى أيه)) ملتزم بالعقد المبرم مع الهيئة القومية للسكك الحديدية، الذى يمتد لمدة 15 عاماً، ويشمل تنفيذ الصيانة الكاملة للعربات والجرارات التى سيتسلّمها التحالف، بإجمالى 2900 عربة و75 جراراً.

وأوضح أن التحالف يعتمد فى تقديم خدماته على شبكة خطوط تحتوى على 158 محطة ومجموعة من الساحات، تمتد على طول مسارات الشحن.

وأضاف أن شبكة التحالف تشمل مسارات رئيسية، مثل خط التبين ـ الإسكندرية ـ الدخيلة بطول 123 كيلومتراً، وخط الواحات البحرية ـ التبين بطول 350 كيلومتراً، وخط ميناءى السخنة والأدبية بطول 55 كيلومتراً، بالإضافة إلى وصلة برج العرب الجديدة من خط الإسكندرية ـ مطروح بطول 13 كيلومتراً.

تجدر الإشارة إلى أن خطوط البضائع تشمل نحو 11 صومعة غلال، تخدمها شبكة السكك الحديدية، بالإضافة إلى مصانع السكر والصناعات التكاملية، وعدد من مصانع الأسمنت ومواقع إنتاج البتروكيماويات، ما يجعل قطاع السكك الحديدية عنصراً حيوياً فى منظومة النقل التجارى فى مصر.