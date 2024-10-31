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نمو نشاط القطاع الصناعي الصيني للمرة الأولى منذ 6 أشهر - جريدة البورصة

10/31/2024 4:29:53 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) نما نشاط القطاع الصناعي الصيني للمرة الأولى منذ 6 أشهر في أكتوبر، في دلالة على نجاح تدابير التحفيز الاقتصادي التي اتخذتها بكين مؤخراً.

أوضحت بيانات صدرت اليوم الخميس عن مكتب الإحصاءات الوطني، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 50.1 نقطة في أكتوبر من 49.8 نقطة في سبتمبر، بعدما ظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش منذ أبريل الماضي.

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وأظهرت البيانات زيادة مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير الصناعي، والذي يتضمن أنشطة قطاعي الخدمات والبناء، إلى 50.2 نقطة من 50 نقطة.

قال“تشو تيانتشين” الخبير الاقتصادي في وحدة التقصي بصحيفة“الأيكونومست” في تعقيب لوكالة رويترز”، إن هذه البيانات تعد مؤشراً أولياً على التأثير الذي أحدثته زيادة الدعم المالي للاقتصاد، وخاصة تسريع وتيرة إصدار السندات الحكومية.

المصدر:

MENAFN31102024000202011048ID1108836747

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