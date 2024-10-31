نمو نشاط القطاع الصناعي الصيني للمرة الأولى منذ 6 أشهر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) نما نشاط القطاع الصناعي الصيني للمرة الأولى منذ 6 أشهر في أكتوبر، في دلالة على نجاح تدابير التحفيز الاقتصادي التي اتخذتها بكين مؤخراً.
أوضحت بيانات صدرت اليوم الخميس عن مكتب الإحصاءات الوطني، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 50.1 نقطة في أكتوبر من 49.8 نقطة في سبتمبر، بعدما ظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش منذ أبريل الماضي.
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وأظهرت البيانات زيادة مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير الصناعي، والذي يتضمن أنشطة قطاعي الخدمات والبناء، إلى 50.2 نقطة من 50 نقطة.
قال“تشو تيانتشين” الخبير الاقتصادي في وحدة التقصي بصحيفة“الأيكونومست” في تعقيب لوكالة رويترز”، إن هذه البيانات تعد مؤشراً أولياً على التأثير الذي أحدثته زيادة الدعم المالي للاقتصاد، وخاصة تسريع وتيرة إصدار السندات الحكومية.
المصدر:
MENAFN31102024000202011048ID1108836747
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