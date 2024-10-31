المجتمعات العمرانية تعتمد الحساب الختامى وتوافق على تيسيرات جديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على اعتماد الحساب الختامى للهيئة عن العام المالى 2023-2024، وكذا وافق على تخصيص عشرات الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها بعدد من المدن الجديدة، لدفع معدلات التنمية بتلك المدن، وتوفير مختلف الخدمات، وفرص العمل.
وأوضح شريف الشربينى، وزير الإسكان، أنه تمت الموافقة على استثناء حالات الوفاة لحاجزى الوحدات السكنية بمشروعات الهيئة المختلفة، ومشروعات الحصة العينية، والمشروعات الجارى تسويقها بالاستعانة بالشركات المتخصصة، والذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات الاستلام والتعاقد وسداد دفعة الحجز، من خصم نسبة 1.5% من قيمة الوحدة السكنية، مع رد قيمة جدية الحجز كاملة، حيث إنه سيتم إعادة تسويق الوحدات مرة أخرى دون أى تأثير على حق الهيئة.
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وأشار الوزير إلى أن مجلس إدارة الهيئ ، وافق على تحصيل فروق الصيانة والتشغيل من الشاغلين داخل المشروعات القومية التى قامت الهيئة بتنفيذها مثل مشروع“جنة – دار مصر – سكن مصر – ..” وذلك مقابل الخدمات المقدمة، والتى تشمل أعمال“نظافة وصيانة العمارات والمصاعد والطرق والمزروعات – الأمن والحراسة – صيانة المرافق” والتى تقوم الهيئة بتقديمها داخل تلك المشروعات، وذلك لحين إنشاء اتحاد شاغلين، حفاظاً على الثروة العقارية.
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