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المجتمعات العمرانية تعتمد الحساب الختامى وتوافق على تيسيرات جديدة

10/31/2024 4:29:52 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على اعتماد الحساب الختامى للهيئة عن العام المالى 2023-2024، وكذا وافق على تخصيص عشرات الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها بعدد من المدن الجديدة، لدفع معدلات التنمية بتلك المدن، وتوفير مختلف الخدمات، وفرص العمل.

وأوضح شريف الشربينى، وزير الإسكان، أنه تمت الموافقة على استثناء حالات الوفاة لحاجزى الوحدات السكنية بمشروعات الهيئة المختلفة، ومشروعات الحصة العينية، والمشروعات الجارى تسويقها بالاستعانة بالشركات المتخصصة، والذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات الاستلام والتعاقد وسداد دفعة الحجز، من خصم نسبة 1.5% من قيمة الوحدة السكنية، مع رد قيمة جدية الحجز كاملة، حيث إنه سيتم إعادة تسويق الوحدات مرة أخرى دون أى تأثير على حق الهيئة.

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وأشار الوزير إلى أن مجلس إدارة الهيئ ، وافق على تحصيل فروق الصيانة والتشغيل من الشاغلين داخل المشروعات القومية التى قامت الهيئة بتنفيذها مثل مشروع“جنة – دار مصر – سكن مصر – ..” وذلك مقابل الخدمات المقدمة، والتى تشمل أعمال“نظافة وصيانة العمارات والمصاعد والطرق والمزروعات – الأمن والحراسة – صيانة المرافق” والتى تقوم الهيئة بتقديمها داخل تلك المشروعات، وذلك لحين إنشاء اتحاد شاغلين، حفاظاً على الثروة العقارية.

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